Фото: Пресс-служба ВТБ

Вдохновляемся Петербургским международным экономическим форумом, где сегодня весь бизнес, - и размышляем.

Чехов идеально подходит под формат «самозанятого», а Пушкину бы больше подошел статус ИП – индивидуального предпринимателя. «Комсомолка» решила включить фантазию и поразмышлять, какая форма предпринимательства подошла бы русским классикам: от Пушкина до Толстого.

Вопрос, между прочим, актуальный! Начинающим предпринимателям и сейчас непросто разобраться, какую форму юридического лица выбрать.

Зная характер классиков русской литературы, вспомнив их финансовую историю, мы сделали свои предположения.

Вот тот же Достоевский: с одной стороны, масштаб личности, сколько гуманизма, экзистенциалист! Но в биографии есть непростые факты вроде посещений казино в Баден-Бадане, где Федор Михайлович проиграл все свои деньги и обручальное кольцо любимой женщины.

Да и у Пушкина были проблемы с финансами. И при этом – огромнейшие гонорары. Все живые люди, даже если великие писатели!

А вы как думаете, какой юридический статус выбрал бы Федор Достоевский? А Лев Толстой и Николай Гоголь?

Ответы – в нашем ролике!