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Температура, насморк и слабость после возвращения домой — знакомый сценарий для многих путешественников. Обычно это объясняют акклиматизацией, усталостью или классическим «продуло в самолете или в поезде». Недавние сообщения о вспышке хантавирусной инфекции на круизном лайнере снова напомнили: поездки и перелеты повышают риск контакта с патогенами, а первые симптомы после отпуска лучше не списывать на случайность. Всемирная организация здравоохранения сообщала о кластере хантавирусной инфекции на борту MV Hondius, где находились 147 пассажиров и членов экипажа; при этом глобальный риск оценивала как низкий [1].

Разбираемся, какие вирусные инфекции чаще всего возвращаются вместе с туристами, почему начало гриппа, ОРВИ и COVID-19 может выглядеть почти одинаково и что имеет смысл сделать в первые 24–48 часов.

Почему после отпуска люди чаще болеют

Путешествие — это нагрузка даже для здорового человека. Меняется режим сна, питание и климат, добавляется стресс из-за дороги, пересадок, очередей, переполненных аэропортов, вокзалов и общественного транспорта. В салоне самолета или автобуса, в вагоне поезда и в туристических местах люди находятся близко друг к другу, поэтому респираторные инфекции передаются легче: при контакте с загрязненными поверхностями, а также через выделения при кашле и чихании. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США, которые отслеживают вспышки инфекций и разрабатывают рекомендации по вакцинации) указывают, что во время авиаперелетов передавались COVID-19, грипп, корь и туберкулез.

Поэтому болезнь после отпуска не редкость. Чаще всего это не экзотические, а привычные респираторные заболевания: риновирусная и аденовирусная инфекции, грипп, ОРВИ, COVID-19.

Хантавирус как инфоповод: о чем речь

2 мая 2026 года мировые СМИ сообщили о вспышке хантавирусной инфекции на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины. На борту находились 147 человек. Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку хантавирусной инфекции среди пассажиров и членов экипажа.

Зафиксировано 11 подтвержденных случаев заболевания, при этом число летальных исходов достигло трех.

Особенность ситуации заключалась в том, что речь шла о вирусе Андес — редком для хантавирусов варианте, для которого возможна передача от человека к человеку при тесном контакте.

Хантавирусы распространены повсеместно и в природных условиях циркулируют преимущественно среди диких грызунов, которые могут пожизненно выделять вирус со слюной, мочой и пометом. Помимо грызунов, резервуаром инфекции в отдельных случаях могут выступать летучие мыши, а также некоторые рептилии и рыбы. В 2026 году случаи хантавирусной инфекции локализованы преимущественно в эндемичных регионах. Вспышки фиксируются в Южной Америке, США, а также наблюдаются случаи, завезенные в Европу. Риск заражения носит локальный характер и тесно связан с местами обитания грызунов. Различия в цифрах по заболеваемости хантавирусной инфекцией объясняются разницей в методологии сбора статистики: часть ресурсов учитывает только лабораторно подтвержденные случаи, тогда как другие суммируют предполагаемые диагнозы, профилактические госпитализации или даже частоту упоминаний в СМИ.

И все же этот инфоповод важен: он помогает поговорить о более частой проблеме — вирусных инфекциях после путешествий. В реальной жизни большинство пациентов по возвращении из отпуска сталкиваются не с хантавирусной инфекцией, а с гриппом, ОРВИ или COVID-19.

Почему первые симптомы похожи

Первые проявления респираторных вирусных инфекций часто почти неотличимы: температура, слабость, ломота в теле, головная боль, насморк, боль в горле, кашель. Грипп обычно начинается резче и чаще сопровождается высокой температурой и выраженной интоксикацией, но только по самочувствию отличить его от ОРВИ или COVID-19 нельзя.

Именно поэтому в первые сутки важно не гадать, простуда это, COVID-19 или грипп, а наблюдать за состоянием, ограничить контакты и обратиться к врачу, особенно если симптомы появились после путешествия за границу, круиза, массового мероприятия или контакта с заболевшими.

Сколько длится вирусная инфекция

Продолжительность болезни зависит от возбудителя, состояния иммунитета, возраста, сопутствующих заболеваний и того, насколько рано начато лечение. В среднем острый период при гриппе длится 3–5 дней, при ОРВИ — 2–4 дня, при легком течении COVID-19 — несколько дней, но слабость может сохраняться дольше. Примерные сроки — в таблице.

Почему важны первые 24–48 часов

Любой РНК-вирус размножается быстро, примерно за 4–8 часов. Если не вмешаться сразу, вирусная нагрузка возрастет. Даже когда симптомы прошли, патоген может оставаться в организме, поэтому нужно помогать иммунитету «добивать» захватчика. Иначе есть риск подавления защитных механизмов и возникновения отдаленных осложнений со стороны нервной или сердечно-сосудистой системы, а также присоединения бактериальных инфекций.

Хантавирусы, вирусы гриппа, коронавирусы и другие возбудители ОРВИ — все это РНК-вирусы. У них одинаковый процесс размножения.

Лечение гриппа в первый день критично: чем раньше начата терапия, тем быстрее падает вирусная нагрузка [2].

Подходы к терапии

Комплексное лечение вирусных инфекций обычно включает несколько направлений.

Постельный режим и отдых помогают организму восстановиться и снижают риск осложнений. Обильное питье облегчает состояние при интоксикации и лихорадке. Лекарственные средства для симптоматической терапии, например жаропонижающие или сосудосуживающие, улучшают самочувствие, но не действуют на патогены. Противовирусные препараты подбирает врач: выбор зависит от предполагаемого диагноза, срока от начала болезни, возраста пациента, сопутствующих заболеваний, противопоказаний и возможного лекарственного взаимодействия.

Какие противовирусные препараты применяют при гриппе, ОРВИ и COVID-19

Врач может рассматривать разные противовирусные препараты в зависимости от диагноза и клинической ситуации. При гриппе, ОРВИ, а также при COVID-19 легкого и среднетяжелого течения может применяться Эсперавир® на основе молнупиравира [3]. Это действующее вещество доказанно влияет на репликацию РНК-вирусов. В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании молнупиравира у пациентов с гриппом или ОРВИ оценивались эффективность и безопасность препарата; в публикации сообщалось, что при раннем начале лечения к третьему дню выздоровление отмечалось у 64,7% пациентов, а риск осложнений был ниже по сравнению с группой плацебо [4].

При COVID-19 у пациентов с риском тяжелого течения применяется Паксловид® [5] — комбинация нирматрелвира и ритонавира; при гриппе A и B используются препараты осельтамивира, в том числе Гриптера® [6]. Перечисленные лекарственные средства не являются взаимозаменяемыми: у них разные показания, ограничения и профили лекарственного взаимодействия. Кроме того, у каждого из них имеются противопоказания, поэтому самое эффективное противовирусное — то, которое назначил врач.

Практический чек-лист: первые 24–48 часов

Что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ после путешествия:

• измерить температуру и отслеживать динамику;

• остаться дома и ограничить контакты;

• пить достаточно жидкости;

• связаться с врачом, особенно если вы были за границей, в круизе, в командировке или контактировали с заболевшими;

• не выходить на работу до улучшения состояния.

Чего делать нельзя:

• переносить болезнь на ногах;

• принимать антибиотики самостоятельно;

• смешивать несколько препаратов без консультации врача;

• откладывать обращение за медицинской помощью при высокой температуре, одышке или ухудшении состояния.

Когда врач нужен срочно:

• температура выше 39 °C и плохо снижается;

• появилась одышка, боль или тяжесть в груди;

• есть спутанность сознания, выраженная слабость, обезвоживание;

• симптомы не проходят или усиливаются через 3–4 дня;

• появилась сыпь, желтушность кожи или другие необычные симптомы.

Как быстрее восстановиться после вирусной инфекции:

• соблюдать режим, спать, пить достаточно жидкости;

• не возвращаться к работе и физическим нагрузкам раньше времени;

• выполнять назначения врача и завершать курс лечения так, как было рекомендовано.

Заключение

В путешествиях риск развития вирусных инфекций действительно усиливается: больше контактов, меньше сна, больше стресса и выше вероятность встретиться с новым возбудителем. Хантавирусная инфекция остается редким сценарием, а вот грипп, ОРВИ и COVID-19 — реальные спутники отпусков, командировок, поездок и перелетов.

Проблема в том, что в первые дни эти инфекции похожи. Поэтому главные правила просты: не игнорировать температуру после поездки или перелета, не лечиться вслепую, вовремя вызывать врача и строго следовать назначениям. Чем раньше пациент получает правильное лечение, тем выше шанс сократить длительность болезни и снизить риск осложнений.

FAQ: краткие ответы на основные вопросы

1. Почему после отпуска часто болеют?

Из-за стресса, скученности в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах и туристических местах, контакта с большим количеством людей, смены климата и недостатка сна.

2. Какие вирусы можно привезти из путешествия?

В путешествиях мы чаще всего сталкиваемся с вирусами гриппа, риновирусами, аденовирусами, коронавирусами и другими возбудителями респираторных заболеваний. Экзотические инфекции встречаются значительно реже, но зависят от посещаемого региона.

3. Чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ?

В первые дни они могут быть очень похожи: температура, слабость, ломота, насморк, боль в горле. Грипп чаще начинается резко и с высокой температуры, но без теста и осмотра врача надежно отличить инфекции нельзя.

4. Сколько длится грипп?

Острый период обычно занимает 3–5 дней, общая длительность болезни — около 7–10 дней. Слабость может сохраняться до двух недель.

5. Сколько дней болеют ОРВИ?

Обычно 5–7 дней, но сроки зависят от возбудителя инфекции, возраста пациента, его иммунитета и сопутствующих заболеваний.

6. Когда можно вернуться к работе?

После нормализации температуры и заметного улучшения самочувствия. В среднем это происходит через 5–7 дней, но нужно ориентироваться на свое состояние и рекомендации врача.

7. Что влияет на скорость восстановления?

Раннее обращение за медицинской помощью, сон, питье, отсутствие перегрузок, сопутствующие заболевания и своевременно начатое лечение.

8. Сколько дней нужно принимать противовирусные препараты?

Часто курс противовирусной терапии составляет 5 дней, но конкретный препарат, дозировка и длительность приема зависят от диагноза и инструкции. Назначать лечение должен врач.

Список литературы

1. Что известно об угрозе распространения нового хантавируса

2. Комментарии специалистов (Кира Заславская, Петр Белый) о цикле размножения РНК-вирусов, необходимости долечивания.

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Эсперавир® (молнупиравир). https://www.vidal.ru/drugs/esperavir?ysclid=mpwgxzi1gx576954065

4. Молнупиравир в лечении пациентов с гриппом или ОРВИ: многоцентровое сравнительное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/1715

5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Паксловид® (нирматрелвир + ритонавир). https://medside.ru/pakslovid?ysclid=mmuqxjkfra470177704

6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Гриптера® (осельтамивир). https://www.vidal.ru/drugs/griptera?ysclid=mmur1mro8u560380573