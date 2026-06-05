Как купить недвижимость у Москвы на торгах и что пользуется самым большим спросом

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Пуртов Кирилл Сергеевич. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

ЧТО ИМЕННО ПРОДАЕТСЯ

- Кирилл Сергеевич, ваш Департамент занимается организацией торгов по продаже и аренде городской недвижимости. Расскажите, пожалуйста, что это за недвижимость и кто может побороться за нее на аукционе?

- Мы организуем торги практически по всем видам недвижимости. Это земельные участки для коммерческого использования и индивидуального жилищного строительства, а также другие объекты недвижимости – в том числе и те, которые могут использоваться бизнесом. Это помещения на первых этажах жилых домов, отдельно стоящие здания, а также квартиры и машино-места. И все это можно купить на торгах.

Все торги проводятся исключительно в электронном виде. Ознакомиться с объектами можно на специализированных ресурсах: Инвестиционном портале города Москвы (investmoscow.ru) и электронной площадке «Росэлторг» (roseltorg.ru), на которой и проводятся торги.

Также мы дублируем информацию на других сервисах, таких как ЦИАН, площадка Сбербанка, Авито. Так что информация о городских объектах недвижимости максимально доступна.

КАК ПРОХОДЯТ ТОРГИ

- Что ж, чем больше площадок и чем больше способов увидеть объекты, тем лучше! Расскажите, пожалуйста, как проходит процедура торгов. Кто может в ней принять участие и что для этого нужно сделать?

- В большинстве случаев принять участие могут все, кто желает приобрести объект. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке, получить электронную подпись. Мы стараемся обеспечить максимальный доступ ко всем ресурсам. И как правило, устанавливаем минимальный набор документов для каждого участника, чтобы процедура была максимально комфортной.

Это обеспечивает необходимую конкуренцию, которая нужна нам как продавцам имущества, поскольку конкуренция формирует лучшую цену. А бизнесу это дает возможность легко участвовать в большом количестве процедур.

- А в чем плюсы приобретения недвижимости на аукционах?

- Во-первых, всё достаточно просто. Вы можете ознакомиться с объектом, не отходя от компьютера: с помощью 3D-тура полностью увидеть планировку и расположение помещений, а также скачать всю документацию и провести первоначальный анализ.

Во-вторых, мы предоставляем дополнительную информацию по развитию территории, на которой находится объект: что там появится в будущем, построят ли новую станцию метро (а это автоматически повлечет удорожание объекта на 20–30%, что мы уже видим по прошедшим торгам). Пожалуй, это самая главная функциональная вещь.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЖИЗНИ

— Какие объекты наиболее востребованы у предпринимателей? Что покупает бизнес в Москве, где именно и для каких целей?

- Самое важное для предпринимателя — купить объект, желательно уже практически готовый, подключенный к коммуникациям, чтобы можно было с минимальными вложениями начать свой бизнес. Такие объекты, конечно, наиболее востребованы. Второй момент — это объекты с хорошим трафиком: у метро, около транспортно-пересадочных узлов. Они пользуются большой популярностью.

Если говорить о характеристиках, то популярны объекты площадью от 50 до 200 метров — это самый ходовой формат, который не требует гигантских вложений, но позволяет организовать бизнес, приносящий прибыль.

— А какая недвижимость интересует москвичей, которые не связаны с бизнесом?

— Самой большой популярностью пользуются квартиры. Больше всего продаж в сегменте двухкомнатных квартир, на втором месте — однокомнатные, на третьем — трехкомнатные. Такая картина сложилась за последнее время. И, естественно, люди, у которых есть автомобили, очень интересуются машино-местами.

Кстати, в этом году мы нарастили объем продаж: за первые пять месяцев реализовано в два раза больше объектов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост - главным образом за счет предложения в сегментах жилой недвижимости и машино-мест.

— А почему, на ваш взгляд, выросли продажи? Я заметил, что городскую недвижимость стали чаще рекламировать. Это действительно так?

— Мы стараемся доводить информацию до каждого желающего. Сейчас мы плотно взаимодействуем с префектурами во всех округах, поскольку они ближе к потенциальным покупателям, постоянно контактируют с предпринимательским сообществом. Этот канал мы серьезно усилили.

Также мы много работаем с квалифицированными инвесторами, крупными игроками, которые приобретают земельные участки для строительства, объекты для комплексного развития территорий либо для реализации масштабных инвестиционных проектов. Для таких покупателей проводим презентации недвижимости в формате роуд-шоу, где подробно рассказываем про каждый объект: какие градостроительные решения приняты, что можно на нем строить, как быстро зайти в реализацию инвестиционного проекта. Мы всё это стараемся подсвечивать и доводить до покупателей дополнительную информацию.

И самое важное - здесь есть определенный симбиоз. Город предоставляет большое количество мер поддержки для бизнеса. И на наших мероприятиях мы рассказываем не только о том, что продаем, но и о том, чем можно воспользоваться, когда вы стали предпринимателем и начинаете развивать свой бизнес.

УВИДЕТЬ НА ЭКРАНЕ И ВЖИВУЮ

- Вы сказали, что процедура проходит онлайн. Но можно ли провести осмотр интересующего помещения, земельного участка или квартиры вживую?

- Безусловно. Как правило, все, кто приобретает объекты, привыкли проводить осмотр лично. На всех ресурсах можно записаться и в назначенное время прийти на объект.

- Кирилл Сергеевич, а есть ли инструменты, которые помогают выбрать объект на Инвестиционном портале и оценить его привлекательность?

- В первую очередь это 3D-тур, где вы полностью видите объект. Второй инструмент — вся документация в электронном виде, которая представлена в карточке каждого лота: вы можете посмотреть, как объект отражен в кадастре, какие есть документы, и понять, подходит он вам или нет.

Также есть множество сервисов, которые рассказывают, как участвовать в торгах, чтобы повысить свои шансы на победу, и как правильно заполнить документы.

И самое важное: для предпринимателей, которые зависят от трафика людей, оценивают пассажиропоток либо количество клиентов в конкретной локации, также есть электронные сервисы с основной аналитикой. Они рассказывают о программах развития территории: какие проекты реновации реализуются рядом, что там появится нового, построят ли станцию метро или остановки наземного общественного транспорта.

— Процедура торгов действительно очень удобна. Но если человек никогда раньше не участвовал в электронном аукционе, как он может узнать обо всех тонкостях «на берегу», еще до процедуры?

— Нужно просто обратиться к нашим информационным ресурсам и посмотреть все обучающие уроки на Инвестиционном портале Москвы, официальном сайте Департамента по конкурентной политике, в наших социальных сетях или посетить наши мероприятия. Ничего сложного в этом нет.

— Можно ли сказать, что интерес к такому способу приобретения недвижимости растет? Или спрос остается стабильным?

— Я бы дал такую оценку: спрос остается стабильным, несмотря на многие прогнозы продавцов коммерческой недвижимости. Мы всегда обращаем внимание на развитие рынка; смотрим, как ведут себя известные девелоперы и застройщики. Так вот, мы чувствуем себя комфортно, стабильно. Количество участников торгов у нас не падает, а растет. Повышение стартовых цен мы тоже фиксируем на достаточно хорошем уровне.

Поэтому пока мы не видим сигналов к охлаждению в нашем сегменте и с оптимизмом смотрим в будущее.