Как стать миллионером: за сбитый БПЛА противника наши бойцы получают премии по 100 тысяч рублей

Телемост со студентами Пашковского сельскохозяйственного колледжа Фото: скриншот видео.

Минобороны России публикует боевую работу операторов FPV-дронов с различных направлений линии боевого соприкосновения.

На записи можно увидеть, как подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» успешно ликвидировали в Харьковской области позицию 120-мм миномета ВСУ, которая была замаскирована в лесополосе. Это стало результатом разведывательных мероприятий, в ходе которых были обнаружены живая сила противника и скрытая огневая точка.

Опытные операторы рассказали, что за день могут сбить 2-3 таких вражеских беспилотника

Следом накрыли пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ. Круглосуточное дежурство в небе позволило нашим воинам выявить и нейтрализовать еще ряд вражеских объектов.

«Операторы, используя разведывательные БПЛА с тепловизионными камерами, обнаружили место взлета и посадки дронов противника, а также операторов. После доразведки ударные FPV-дроны нанесли точный удар», - комментируют кадры в Минобороны России.

Тем временем, операторы БпЛА группировки войск «Восток» в Запорожской области пресекли попытку ВСУ обстрелять российские артиллерийские позиции. Ударные дроны поразили вражескую артиллерию и замаскированный станковый гранатомет, мешавший продвижению мотострелковых подразделений.

На Добропольском направлении, расчеты войск БпС спецназначения группировки войск «Центр» уничтожили роботизированные комплексы (НРТК) ВСУ, которые доставляли на передовую боеприпасы.

Также можно увидеть кадры уничтожения «Геранями» пункта БПЛА ВСУ операторами 129 отмбр в районе поселка Великий Бурлук Харьковской области.

За поражение живой силы противника военнослужащие получили денежные премии (уничтожение живой силы противника до отделения - 50 000 рублей, до взвода -100 000 рублей), за - автомобили и грузовики с боеприпасами - 20 000, за бронетехнику и орудия от 50 до 100 тысяч (за иностранные танки - 500 000).

Также активно наши операторы перехватывают дроны противника в небе. За это также полагаются крупные денежные выплаты.

Студент Пашковского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Михайлов, проходящий военную службу в войсках беспилотных систем (БпС) в составе «Южной» группировки войск, рассказал во время телемоста краснодарским учащимся о службе и материальном обеспечении.

По словам Дмитрия, который уходил в войска БПС в конце марта, сразу после подписания контракта ему перечислили 400 тысяч рублей, а следом остальные выплаты на общую сумму 3 400 000 рублей.

«Зарплата у меня сейчас 200+», - уточнил Михайлов.

Инструктор войск БпС с позывным «Ангел» обратил внимание учащихся на то, что боевую работу они ведут из надежного подземного бункера, каждый сезон операторы получают новую форму, а за сбитые цели - ведомственные и государственные награды.

За каждое сбитый беспилотник самолетного типа «крыло» операторам БпС перечисляют 100 тысяч рублей, а за тяжелые дроны типа «Баба-Яга и «Вампир» - 50 тысяч. По словам «Ангеля» за день оператор его подразделения может сбить 2-3 «крыла».

Кроме того, за каждый боевой выход на передовую контрактники получают 8000 тысяч рублей.

Также все отслужившие на передовой становятся ветеранами боевых действий. А это дает существенные льготы: ежемесячные выплаты около 4000 рублей, 50% оплаты коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном транспорте. Прошедшие спецоперацию ветераны боевых действия также не платят налог за год на одну квартиру, машину и участок земли.

Студенты вузов, техникумов колледжей ежедневно по всей стране добровольно, по зову сердца подают заявления для службы в войсках беспилотных систем (БпС).

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