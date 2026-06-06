Валерий Сайгаков – военный пенсионер из Реутова, полковник автомобильных войск, воевавший в Афганистане и на Северном Кавказе Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рабочий день Валерия Сайгакова начинается с телефонных звонков, судя по которым может показаться, что он мэр какого-нибудь небольшого прифронтового города, ну или, как минимум, заведующий хозяйством. Среди насущных вопросов – закупка генераторов и стальной проволоки для плетения тросов, поиск грамотного сварщика, посадка саженцев плодовых деревьев в честь героев СВО, организация патриотической выставки в музее, встреча бойцов с местными жителями, отправка на фронт блиндажных печей, разгрузочных жилетов, носилок, медикаментов, сбор пенопласта и утеплителя, необходимых ребятам из автобата для маскировки, заказ запчастей и нейлоновой ткани, пошив защитных камуфляжных накидок, одеял, чехлов. И многое другое.

На самом деле, Валерий Сайгаков – военный пенсионер из Реутова, полковник автомобильных войск, воевавший в Афганистане и на Северном Кавказе. После того, как его сына Валентина в феврале 2022 года мобилизовали в зону СВО, где он служит до сих пор, вопроса о помощи фронту даже как-то и не стояло. 64-летний ветеран не понаслышке знает, что там, на передовой, любая мелочь, полученная от волонтёров, будь то нехитрый автомобильный инструмент или кровоостанавливающий жгут, может не только помочь бойцам, но и спасти жизнь. Нужно было только решить, с чего начать.

Житель Реутова, ветеран Афганистана и Чечни, военный пенсионер Валерий Сайгаков. Фото - личный архив Валерия Сайгакова

Опираясь на собственный боевой опыт, Валерий Анатольевич попробовал сшить первый разгрузочный жилет, в карманах которого солдаты носят магазины с патронами, гранаты, фляги, аптечки. В Афгане такие вещи шили вручную, а здесь под рукой целая швейная машинка, разобраться с которой помогла жена Нина Ивановна.

Пошив целую партию таких жилетов и получив благодарность от бойцов, житель Реутова решил модернизировать нашу российскую «Ниву» («ВАЗ»-2121) под нужды военнослужащих или, как говорят сегодня, сделать тюнинг. Трудился в гараже вечерами после работы (у Валерия Сайгакова есть своя фирма, которая занимается грузовыми перевозками и рытьём колодцев, – Авт). И уже через несколько месяцев отправил усовершенствованный бронированный пикап, названный «Вжиком», в одно из боевых подразделений. Машина с откидными бортами, оборудованная радиостанцией, лебёдками, генератором и даже снайперским окуляром, произвела фурор на фронте. Спустя год бойцы прислали Валерию Сайгакову фото «Вжика» с подписью: «Немножко потрёпанный, но выглядит молодцом!» За это время заменить пришлось только лобовое стекло и бензонасос, который шёл в комплекте.

СПРАВКА «КП»

Валерий Анатольевич Сайгаков, житель города Реутов Московской области.

Родился 16 января 1962 года в Челябинской области (64 года).

До пятого класса жил с родителями в Казахстане, затем в Магаданской области. В 1983 году окончил с отличием Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, после чего лейтенантом был сразу направлен в Демократическую Республику Афганистан (58 автомобильная бригада – батальон дислоцировался в населённом пункте Шинданд). За два с лишним года, проведённых там, занимал разные должности – был взводным, начальником штаба своего подразделения, командиром роты. Возглавлял боевые колонны.

Впоследствии служил в Челябинской области, в Германии и на Дальнем Востоке.

Окончил Военную академию тыла и транспорта в Санкт-Петербурге (также с отличием).

Стал заместителем командира Дмитровской автомобильной бригады.

В период с 1999 по 2001 год совершил три командировки в Чеченскую Республику.

Уволился полковником с должности заместителя начальника отдела эксплуатации техники тыла Вооружённых Сил РФ (2001 год).

Имеет медаль «За боевые заслуги» и знак «Воинская доблесть ВЛКСМ» (Афганистан), а также орден «За военные заслуги» и знак МВД «За верность долгу» (Чечня).

Почётный автотранспортник России.

Автор и составитель книги «Дорога длиною в жизнь», посвящённой автомобилистам Афганистана (2024 год).

Женат. Двое детей.

Пончо собственного изготовления. Фото - личный архив Валерия Сайгакова

* * *

Ну а дальше телефонных звонков становилось только больше. Узнав о том, что Валерий Сайгаков помогает фронту, ему вызвались помочь не только друзья и сослуживцы, но и соседи по дому, одноклассники, ветераны горячих точек, представители общественных организаций и профильных ведомств, просто сочувствующие. Стало понятно и очевидно, что боевое братство существует не только на фронте, но и в тылу.

Житель Реутова Валерий Сайгаков в течение четырёх лет помогает бойцам СВО Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вслед за «Вжиком» в зону СВО отправилась мобильная баня, потом ещё одна – уже на колёсах (в комплекте – палатка четыре на два метра, самодельная дровяная печь, банные принадлежности – вплоть до сандуновских шапочек, пила, топор, пожарный щит – и всё это складывается и помещается на автомобильном прицепе, с которым легко перемещаться по местности). Использовать такую баню можно не только по прямому назначению, но и как пункт питания или отдыха, а также для перевозки раненых.

В мобильной бане, сделанной Валерием Сайгаковым, есть всё необходимое. Фото - личный архив Валерия Сайгакова

По словам Валерия Сайгакова, самая высокая награда после каждой отправки – это обратная связь. Один короткий звонок или СМС-сообщение. Бывает, что бойцы передают в ответ какие-нибудь подарки – не только товарищу полковнику, но и его помощникам, точнее, соратникам, среди которых есть даже школьники.

Например, восьмиклассник Миша Вишневский решил пожертвовать фронту свой спортивный мотоцикл. Настоящий питбайк, который ему подарил отец. Мальчик гонял на нём по дачному посёлку, но потом прочитал в интернете заметку о Валерии Сайгакове (тот готовил в это время к отправке багги, названный дочерью одного из бойцов «Чебурашкой» – небольшой манёвренный автомобиль, который был создан для борьбы против дронов, конструкция позволяет разместить на нём сразу пять автоматов). Подумал и сообщил родителям, что его мотоцикл здесь, на даче, всего лишь развлечение, а там, на СВО, он мог бы приносить пользу. Те удивились, конечно. Но не сильно. До этого их сын мастерил дома окопные свечи, а в школе вместе со старшими ребятами плёл маскировочные сети. Всё это передавалось на передовую.

– А теперь посмотрите, что мы из этого байка сделали, – улыбается Валерий Сайгаков, демонстрируя видео на телефоне.

На Мишин мотоцикл установили платформы для съёмных корзин, в них можно перевозить боеприпасы, еду, лекарства. Сделали фаркоп для буксировки прицепа – и сам прицеп тоже. Сбоку повесили эксклюзивный подсумок – его передали ребята, воевавшие в Сирии.

Восьмиклассника лично поблагодарил приехавший в отпуск из зоны СВО сын Валерия Сайгакова Валентин, вручив ему каску и фронтовой паёк. В школу пришли полковники и генералы! Чтобы пожать Мише руку. Вызвали бабушку, дедушку, родителей.

Ну а мотоцикл отправился в одно из боевых подразделений, где и сейчас помогает приближать победу. Мужики его берегут.

Мотоцикл «Малыш», подаренный бойцам СВО школьником Михаилом Вишневским. Фото - личный архив Валерия Сайгакова

* * *

В качестве лирического отступления.

Вспомнилась одна известная притча. Как человек, оказавшись на небесах, попросил Бога показать ему ад и рай. Тот подвёл его к первой двери, приоткрыл её и позволил заглянуть внутрь. За круглым столом, который был заставлен изысканными блюдами и великолепной едой, сидели посиневшие от голода люди. У каждого в руке была ложка, но с очень длинной ручкой. И каждый мог зачерпнуть из миски что-нибудь вкусное, но взять это яство в рот не получалось. Потому как ложка была длиннее руки.

– Вот ты и увидел ад, – объявил Господь.

После чего открыл вторую дверь, за которой человек увидел ту же картину. Круглый стол. Множество блюд. Люди с длинными ложками. Только эти люди выглядели сытыми и счастливыми.

– Как же так? – поинтересовался человек.

– А они научились кормить друг друга, – объяснил Бог. – В аду все думают только о себе. А здесь, в раю, о ближних своих.

Автомобиль «Чебурашка» был создан для борьбы против дронов. Фото - личный архив Валерия Сайгакова

* * *

Как мы уже сказали, Валерию Сайгакову помогают люди со всей страны. Без преувеличения.

– В сборке «Кузнечика», например, участвовали жители самых разных городов – от Магадана до Калининграда, – рассказывает житель Реутова. – Достаточно кинуть клич среди знакомых. И на следующий день телефон разрывается от звонков. Присылают материал, чертежи. Делятся опытом.

«Кузнечик» – это тоже машина (на базе «УАЗ»-452). Она была отправлена осенью 2024 года в Курскую область для эвакуации жителей, перевозки раненых и доставки продовольствия. На крыше, кроме системы радиоэлектронной борьбы и защитной сетки, механики областного ДОСААФ установили стрелковый люк.

Во дворе дома Валерия Сайгакова Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Честно говоря, перечислить всё невозможно. За четыре года Валерий Сайгаков и сам неоднократно ездил в Донбасс, в том числе в зону СВО – больше 30 раз точно (в том числе в качестве Деда Мороза – являлся накануне Нового года с подарками в школы и детские сады Лисичанска, Северодонецка, а также в госпитали). Поначалу только одна дорога выходила в копеечку (вместе с бензином). Сейчас волонтёрам удалось договориться, чтобы с гуманитарного кортежа на платных трассах не взимали плату.

Лежак, стол и стул для ремонта автомобилей. Фото - личный архив Валерия Сайгакова.

Возили всё. Маскировку, антидроновые сети, полевые столовые с холодильниками и всем необходимым, тепловизионные накидки для раненых, разборные палатки-сушилки, запчасти, мобильные медпункты и пункты технического обслуживания, продовольствие, бани.

Житель Реутова Валерий Сайгаков и его мобильная баня на колёсах. Фото - личный архив Валерия Сайгакова Фото: другой источник..

В честь 80-летия Великой Победы на фронт была отправлена ещё одна модернизированная «Нива», сделанная по эскизам школьников из Москвы, Саяногорска, Чебоксар, Казани, Санкт-Петербурга и Челябинской области (в салоне машины есть даже детские игрушки на случай, если придётся эвакуировать детей). Соседка Сайгакова Валентина Борисовна Каменчук вяжет маленьких ручных медвежат, которые каждый раз вручаются бойцам в качестве талисманов (наподобие Чебурашки, который сейчас есть даже на шевронах).

Деревянные скульптуры во дворе дома Валерия Сайгакова изготовлены им самим же Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помогают чиновники, депутаты, общественные деятели (по словам Валерия Анатольевича, они даже иногда обижаются, если он обращается за помощью не к ним, а к кому-то ещё). Среди них – председатель перовского клуба ветеранов Афганистана «Долг» Андрей Савидов, местные депутаты Валентина Панина и Анна Бабалова, друг и ветеран Александр Лифанов, жители Киргизии и Казахстана, бывшие выпускники Самаркандского и Уссурийского автомобильных училищ (некоторые из них живут сейчас за границей), профсоюзы автотранспортников Москвы и многие другие.

Военный пенсионер Валерий Сайгаков и соседский новошотландский терьер по кличке Бьорн Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

* * *

Отправляя на фронт различную технику, Валерий Сайгаков неизменно присваивает ей названия. Причём в основном ласковые, добрые. «Малыш», «Кузнечик», «Чебурашка»...

– Школьники опять же помогают, – рассказывает ветеран. – Один из них, например, предложил назвать гусеничный мини-вездеход, отправленный на СВО, «Умкой». Было много и других вариантов (объявляли целый конкурс), но нам этот понравился больше всего – в честь белого медвежонка из мультика.

«Умка» была создана под нужды логистики. Самоходная платформа способна тащить за собой вместе с прицепом более полутонны груза. Большие машины типа «Урала» не могут вплотную подойти к позициям из-за риска обстрела – «Умка» может. Её лично принял и забрал командир одного из подразделений.

Гусеничный мини-вездеход «Умка». Фото - личный архив Валерия Сайгакова

– Валерий Анатольевич, а что вы чувствуете после каждой отправки?

Военный пенсионер немного задумался и коротко ответил:

– Радость.