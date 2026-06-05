На ПМЭФ стартовало голосование за топ-100 краснокнижных символов России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект призван привлечь внимание к защите исчезающих и уязвимых видов животных и растений. Главная цель - определить по итогам открытого голосования 100 ключевых краснокнижных видов, которые станут живыми символами как для всей страны, так и для каждого из 89 регионов.

Инициативу реализуют «Ведомости, партнерами выступают Президентский фонд природы, технологическая платформа Авито, Союз зоопарков и аквариумов России.

- Мы даём старт важнейшему этапу нашего проекта, мы не просто информируем, мы обязаны вовлекать. Наша задача - создавать ткань между обществом, государством и бизнесом. С гордостью могу сказать: итогом проекта станет заключение обязывающих соглашений о поддержке и опеке животных, чтобы сохранить наследие нашей великой страны, - говорит генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам организаторов, проект должен побуждать общество к конкретным действиям для того, чтобы состояние живой природы изменялось.

- Одна из ключевых задач Фонда - синергия между научным, предпринимательским и гражданским сообществами. Мы говорим не просто «давайте любить природу», а о конкретных действиях. Этот проект - пример того, как выбрать живые символы региона, вовлечь бизнес в их поддержку и дать экспертную оценку результатам голосования, - добавил исполнительный директор Фонда президентских грантов, заместитель председателя Правления Президентского фонда природы Антон Долгов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект объединил не только бизнес и государство, но и профессиональное зоопарковое сообщество.

- Союз объединяет 95 зоопарков и аквариумов. В мире, который сейчас так непрост, очень важно объединяться. Есть качество, которое есть у каждого человека с рождения - это любовь к природе. И именно оно может послужить ковровой дорожкой в дипломатии, объединить всё человечество вокруг сохранения биоразнообразия, - подчеркнула президент Союза зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова.

Проект поддержан фондом «Росконгресс», который уделяет экологической повестке особое внимание.

- Важно, чтобы экологическая повестка не просто обсуждалась в кулуарах - на ПМЭФ мы реализуем принципы углеродной нейтральности и переработки отходов. Поддержим инициативу и на других наших площадках, включая Восточный экономический форум, - отметил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках церемонии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между «Ведомостями», Президентским фондом природы и «Авито», а также между «Ведомостями», фондом и Союзом зоопарков и аквариумов России, которые стали партнерами по реализации данного проекта.

Всероссийское голосование продлится до конца сентября. Принять участие в нём и отдать голос за уникальных обитателей российской природы может любой житель страны на специальном портале проекта vedomosti.ru/100vidov.