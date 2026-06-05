Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российском авиастроении произошло событие, которого отрасль ждала несколько лет. На Петербургском международном экономическом форуме 5 июня Росавиация вручила сертификат типа на самолет Ил-114-300. Документ управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману передал глава ведомства Дмитрий Ядров.

Получение сертификата означает, что региональный пассажирский лайнер официально готов к серийному производству и коммерческой эксплуатации.

Ил-114-300 называют глубоко модернизированной версией советского Ил-114, однако разработчики подчеркивают: по сути, речь идет о новом самолете. Машина рассчитана на перевозку 66 пассажиров, способна преодолевать до 1450 километров и оснащена полностью российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. Их производят на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе в Санкт-Петербурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Для нас сегодня важный и ответственный день. По сути, мы открываем новую страницу гражданской авиации. Несмотря на формулировку «одобрение главного изменения конструкции», это новый самолет, поскольку изменения в конструкции и оборудовании были очень существенными, - заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. - Эта машина имеет хорошую нишу и хорошие перспективы. Я лично поднялся на борт самолета и убедился в том, какую работу проделали наши авиастроители.

Новый самолет должен стать заменой устаревающим Ан-24 и Ан-26, которые десятилетиями обеспечивали перевозки в российских регионах.

- Ил-114-300 очень нужен регионам. Он придет на смену Ан-24 и Ан-26, для которых сегодня уже практически нет запасных частей. Самолет будет выполнять как пассажирские, так и грузовые перевозки, - подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Одним из главных преимуществ лайнера называют его приспособленность к сложным климатическим условиям. Самолет может работать при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. Этой весной Ил-114-300 успешно прошел испытания в Архангельской области в условиях естественного обледенения.

Во время церемонии также стало известно о первых заказах. Государственная транспортная лизинговая компания подписала соглашение на поставку трех самолетов для Второго Архангельского объединенного авиаотряда.

Вице-премьер Виталий Савельев уверен, что спрос на новый лайнер будет высоким.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке. Руководство авиакомпании «Аврора» уже подтвердило готовность рассматривать заказ на 120 таких машин, - сообщил Савельев.

Кроме того, интерес к Ил-114-300 ранее проявляли и зарубежные перевозчики, в том числе авиакомпании Индии, которым необходимы самолеты подобного класса для региональных маршрутов.

Сертификат стал финальной точкой многолетней работы конструкторов и инженеров. Теперь перед отечественным авиапромом стоит новая задача - нарастить производство и обеспечить авиакомпании современными российскими самолетами.