Губернатор Ярославской области Михаил Евраев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославская область в последние годы всё меньше нуждается в представлении: результаты региона говорят сами за себя — рекордные инвестиции, новые отрасли, развитие транспорта и благоустройство территорий. Два подряд чемпионства «Локомотива» в КХЛ и победа молодежки в кубке «Харламова» обеспечили Ярославлю негласный титул хоккейной столицы России. В этом году на ПМЭФ губернатор Михаил Евраев подписал соглашения почти на 176 миллиардов рублей — вдвое больше, чем год назад. В открытой студии КП в первый день работы форума он рассказывает, зачем Ярославской области завод сырных заквасок и собственные орхидеи, как строящийся третий мост через Волгу стал символом того, что «долгих ящиков» больше нет, почему туристический поток вырос в несколько раз и всё равно не хватает отелей — и куда губернатор смотрит, когда хочет понять, правильно ли идут дела в регионе. Спойлер: на дворы, автобусы и свежевыкрашенные фасады.

Территория развития: Ярославская область между Москвой и большими перспективами

— Михаил Яковлевич, как сегодня выглядит промышленный сектор Ярославской области? Какие направления вы считаете наиболее перспективными?

— У нас диверсифицированная экономика: представлены практически все отрасли. Это и традиционные для региона направления — двигателестроение, химия, нефтехимия, фармацевтика, перерабатывающая промышленность. Но если меня спрашивают о приоритетах, я отвечаю: в узком смысле их нет. Нам важны любые инвесторы — малые, средние, крупные, в самых разных сферах.

Появляются даже проекты, которые раньше казались экзотикой. Например, выращивание орхидей. Сейчас в регионе уже 2,5 миллиона орхидей. Из 10 миллионов, которые привозили в страну, 2,5 миллиона теперь не импортируются: это наши, российские, ярославские цветы. В планах — довести объем до 7 миллионов. Инвестор уже экспериментально зашел в тюльпаны: первые 3% от общего объема также будут выращиваться у нас. А по горшечной розе мы практически стопроцентные монополисты.

На ПМЭФ подписываем крупный проект по козоводству: будет и производство молока, и продукты для детского питания. Идут проекты по модернизации промышленности — например, по газовым турбинам, с инвестициями в несколько миллиардов рублей. Осенью в Угличе планируем открыть первый в России завод по производству заквасок для молочной отрасли. Сейчас они в основном импортные, поэтому такое производство имеет огромное значение.

Всего на ПМЭФ-2026 мы подписали соглашения на 176 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Речь о 21 проекте: 10 — в промышленности, 6 — в туризме, включая отели, кемпинги и крупные комплексы, несколько — в IT. В этом году планируем открыть первую очередь большого дата-центра в Новоселках — промышленной зоне под Ярославлем. В целом новые проекты дадут 3,5 тысячи рабочих мест.

— Каков сейчас общий инвестиционный портфель региона? И за счет чего удается так заметно наращивать инвестиции?

— За 2022–2025 годы в Ярославской области реализовано инвестпроектов почти на 600 миллиардов рублей. Это не планы и не разговоры, а факт: деньги пришли в регион. Сейчас в реализации находится еще 425 миллиардов рублей.

Мы используем все источники развития — региональный и муниципальные бюджеты, федеральную поддержку, частные вложения. Сейчас идут крупные инфраструктурные проекты. Трасса М-8 — это порядка 70 миллиардов рублей: новая дорога, две полосы в каждую сторону. Строятся новые терминалы аэропорта-миллионника. Строится третий мост через Волгу в Ярославле — 32 миллиарда рублей. По инженерному кампусу в Рыбинске мы практически на выходе решения, это около 20 миллиардов. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту — 4,3 миллиарда. Набережная в Ростове Великом — более 3 миллиардов.

Федеральные инвестиции очень значимы, и за поддержку хочу поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина и правительство России. Но главный локомотив развития — частные инвестиции. Цифры говорят сами за себя.

— Что происходит в агропромышленном комплексе? Какие направления развиваются наиболее активно?

— В агропроме нам еще есть над чем работать. Сейчас обрабатываются около 260 тысяч гектаров, свободными остаются примерно 350–370 тысяч. Мы заинтересованы в инвесторах и для удобства полностью оцифровали земли: на инвестиционном портале можно посмотреть участки, возможные культуры. Традиционные направления агропрома — кормовые культуры, рапс, селекционный картофель. Реализуем крупный проект в льноводстве.

Новое направление — сады, прежде всего яблоневые; есть и черная смородина. Мы подбираем культуры, которые подходят нашей почве и климату. Развиваются крупные товарно-молочные фермы. Сейчас у нас на ведущем агропредприятии 9,6 тысяч голов, в этом году добавляется еще 4 тысячи, и мы выходим на 13-е место в России по товарно-молочным фермам.

Появляются и продуктовые бренды: вода «Хрустальная» компании «Балтика» теперь разливается на ярославской земле, а фабрика мороженого «Айсбери» под брендом «Вологодское» занимает примерно 30–35% рынка мороженого ЦФО.

— Что регион может гарантировать инвестору, который рассматривает Ярославскую область?

— Мы стараемся делать все четко и быстро: оформление земельных участков, меры поддержки, сопровождение проектов. У нас есть территории опережающего развития со льготами. Но не менее важно нормальное, доброе отношение к инвесторам. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя у нас уверенно и, по сути, как дома.

Сильное преимущество — логистика. Московский регион рядом: от Переславля-Залесского до Москвы около часа, от Ярославля — три часа. Рядом крупные города, северо-запад, Санкт-Петербург. У нас есть дороги, водные пути, строятся новые терминалы аэропорта. Для промышленности, агропрома, туризма и распределительных центров это очень важно.

— Туристический потенциал региона огромен. Что делается для того, чтобы туристов приезжало еще больше?

— По туризму мы серьезно движемся вперед и входим в число ведущих регионов. В прошлом году у нас было 13,2 миллиона туристов — ночующих и не ночующих в совокупности. За последние годы поток вырос в несколько раз. Наша задача — выйти на 25–30 миллионов. Цель амбициозная, но реалистичная.

У нас для этого есть все. Ярославль — столица Золотого кольца. В классический маршрут входят Ярославль, Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский. Сейчас Золотое кольцо расширилось: это еще Рыбинск, Мышкин, Вятское, Данилов, Любим. Все расположено компактно: проехали 20 минут — и перед вами храмы, монастыри, исторические места, природа.

Отдельная история — вода. Волга проходит через всю область. Есть Рыбинское море — 110 на 70 километров, глубина до 20 метров, шторма до трех метров (высота волны - ред.). В ЦФО ни у кого моря нет, а у нас есть (улыбается). Есть Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Неро в Ростове Великом. В Брейтово и Пошехонье приезжает много рыболовов и охотников. Спрос огромный, поэтому инвесторы строят отели. Их уже много, но все равно не хватает. Туризм — один из локомотивов развития.

Как и логистика...

Да, к нам пришло много распределительных центров. Мы открыли крупный центр Ozon — 117 тысяч квадратных метров, и они хотят в этом году добавить еще 30 тысяч. К концу года предполагается ввод Wildberries — более 200 тысяч квадратных метров. Открылись распределительные центры «Чижика», сети аптек «Апрель», другие объекты. Удобное расположение важно и для туризма, логистики и промышленности — поэтому инвесторы идут.

— Какие транспортные проекты вы считаете ключевыми на ближайшие годы?

— Многие планы уже и не планы вовсе, а стартовавшие проекты. Ключевая трасса М-8 из Москвы в Ярославль реконструируется: будет две полосы в каждую сторону. Это и расширение участка между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим, и новая трасса от границ Владимирской области до Переславля-Залесского. Общий масштаб — около 70 миллиардов рублей федерального финансирования. Работы идут полным ходом, днем и ночью.

Третий мост через Волгу в Ярославле — проект, который ждали десятилетиями. Его история началась еще в 1971 году. Несмотря на экономические сложности, мы подняли этот проект и при поддержке федерального правительства уже строим мост. Не проектируем, а строим. Стоимость — 32 миллиарда рублей.

Строятся новые терминалы аэропорта-миллионника. Ориентировочный срок ввода — конец 2028-го — 2029 год. Будет три терминала: грузовой, который позволит возродить авиационные грузоперевозки, и два пассажирских — внутренний и международный.

Развиваем водный транспорт. Совместно с правительством Москвы строим семь причалов: Брейтово, Пошехонье, Углич, Тутаев, Рыбинск, Ярославль, Мышкин. Это важно и для развития туризма в регионе.

С РЖД обсуждаем увеличение количества пар поездов. Курсируют двухэтажные поезда Ярославль — Санкт-Петербург. Планируем в начале следующего года запустить двухэтажные поезда Москва — Ярославль. Работаем и над сокращением времени в пути. Мы входим в первую очередь развития Центрального транспортного узла.

— Как развитие транспорта отражается на строительстве жилья и социальной инфраструктуре?

— Спрос на жилье у нас хороший: строим порядка 940 тысяч квадратных метров в год и практически не просели, несмотря на высокую ставку ЦБ и ипотечные условия. Новые дома появляются не только в Ярославле, но и Ярославском, Рыбинском округах, Переславле-Залесском. Рассчитываем, что и другие территории будут подтягиваться. Мы — территория развития.

— Как эти проекты отражаются на экономике региона?

— Мы растем примерно на 16,1% в год. Валовой региональный продукт сейчас составляет порядка 1 триллиона 144 миллиардов рублей. За четыре года он вырос на 64–65%. Собственные доходы бюджета увеличились примерно на 50%. Хорошая динамика и по зарплатам: рост около 20% в год при инфляции 8,5%. Это показывает, что развитие идет не только в больших проектах, но и в экономике региона в целом.

— Какие социальные объекты строятся, что уже возведено?

— За последние три года ввели семь новых школ, некоторые — на 1100 мест. В ближайшее время планируем открыть восьмую школу в Угличе — на 800 мест. Строим девятую школу на 1100 мест в Красном Бору.

Отдельная задача — решить вопрос со второй сменой. Для этого нужны три школы по 2500 учеников каждая. Я обратился к президенту, и мы получили поддержку. Рассчитываю, что за несколько лет эти школы построим. Для понимания: таких школ в России сейчас всего две, а мы хотим построить три в Ярославской области.

Ввели корпус онкологической больницы, после реконструкции — корпус инфекционной больницы, одну поликлинику. В ближайшие два месяца планируем открыть еще одну. Начинаем строительство крупной поликлиники в Красном Бору. Один из ключевых объектов, который завершаем, — новый корпус областной детской клинической больницы.

— А что на счет спортивной инфраструктуры?

— Ярославская область — это территория хоккея. Наш хоккейный клуб – обладатель Кубка Гагарина, три года подряд были в финале, два года подряд чемпионы, наша молодежка выиграла Кубок Харламова. Можно сказать, что по итогам сезона 2025–2026 годах мы - хоккейная столица страны.

Для нас лед имеет огромное значение. Мы ввели арены в Рыбинске и Тутаеве, строим в Ростове Великом. В планах — еще три ледовые арены. Не только для хоккея – там можно заниматься и фигурным катанием, и шорт-треком.

В целом развиваем спортивную инфраструктуру в регионе. Строим ФОК с бассейном в Некоузе, открыли крупный ФОК в Любиме, скоро откроем центр единоборств в Гаврилов-Яме, строим стадион в Борисоглебском, спортзал в Угличском округе. В Ярославле реконструируется 50-метровый бассейн «Лазурный» — проект более чем на миллиард рублей. Открыли первую очередь волейбольного центра с Ареной для пляжных видов спорта. Теперь у нас проходят чемпионаты России. В текущем году планируем достроить волейбольную арену на 5 тысяч мест — самую современную в России. В совокупности это более 8 миллиардов рублей инвестиций.

Важный партнер региона — ПСБ. Год назад банк перерегистрировался в Ярославской области, и вместе мы развиваем проекты, интересные и региону, и банку. Договорились о строительстве нового стадиона «Шинник» на месте действующего — это будет арена на 12 тысяч мест. Со Сбером реализуем проект реконструкции стадиона «Спартаковец» в центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО.

— Если перейти от крупных строек к повседневной жизни: что меняется во дворах и общественных пространствах?

— Четыре года назад мы решили: федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» направляем на общественные пространства и парки, а дворы делаем по собственной региональной программе. Так появилась программа «Наши дворы». По ней уже благоустроено более 600 дворов во всех муниципальных округах. Финансирование — порядка 800–900 миллионов рублей в год.

По общественным пространствам мы, как правило, ежегодно выигрываем три проекта на федеральном уровне. У нас оформлены 13 исторических поселений, которые тоже участвуют в конкурсах и побеждают; последним выиграло Вятское. К федеральной программе мы добавляем собственные областные средства — еще 500–600 миллионов рублей.

Большая работа идет по пешеходным центрам. Они одновременно создаются в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, многое уже сделано в Угличе и Данилове. Это не отдельные точки, а целые кварталы. Работы должны быть завершены уже этим летом.

Важно уточнить, что мы отдельно развиваем города и отдельно — сельскую местность. Есть программы благоустройства сельских территорий, есть конкурс Минсельхоза по развитию сельской среды, благодаря которому мы построили и благоустроили много объектов. Нет ни одного из 19 муниципальных округов, где бы не шла серьезная программа благоустройства дворов или общественных пространств.

— Дороги и общественный транспорт — то, что жители видят каждый день. Остро реагируют на проблемы, но и изменения к лучшему сразу замечают. Что сделано здесь?

— Уже отремонтировали более 2 тысяч километров дорог. Практически все магистральные дороги, за исключением нескольких участков, приведены в порядок. Практически все крупные объекты бизнеса, агропромышленные предприятия, дома отдыха, санатории обеспечены нормальными подъездами.

Еще один результат — сто процентов новых автобусов. Три-четыре года назад новых автобусов у нас не было вообще. Сейчас — полностью новый автобусный парк, новые трамваи, новые электробусы. Осенью появятся полностью новые троллейбусы с автономным ходом. Всего это около 1250 единиц общественного транспорта.

Мы делаем транспорт брендированным: Яавтобус, Яэлектробус, Ятрамвай. «Я» — потому что Ярославская область. Обязательно медведь с секирой — герб Ярославской области. Люди этот стиль подхватили: появляются названия вроде «Язарыбой», я даже видел машину с надписью «Явроддом». Получился живой региональный тренд.

— Вы можете называть себя Ягубернатором

— Такого проекта у нас еще не было (смеется)

— Какие еще изменения, помимо инфраструктуры, вы считаете важными для образа региона?

— Для нас важна не только экономика, но и то, как выглядит регион. Мы вернули Ростову историческое название — Ростов Великий. Это большая гордость: города в России переименовываются нечасто, а мы вернули историческую справедливость.

Серьезно занимаемся цифровизацией. Здравоохранение переведено в «цифру»: бумажных карт больше нет, все ведется в электронной форме. Подключены программы искусственного интеллекта. То же самое делаем в образовании и других отраслях. Даже для борьбы с борщевиком используем квадрокоптеры.

Большое внимание уделяем внешнему виду городов и населенных пунктов. Сносим развалюхи, недострои, брошенные и сгоревшие здания. За последний год снесли примерно 2300 таких объектов, впереди еще около 5000.

Есть и позитивные меры мотивации. Если человек покрасил одноэтажный дом, выходящий на дорогу, регион выплачивает 25 тысяч рублей. За двухэтажный дом — 45 тысяч, за трехэтажный — 60 тысяч. За хозпостройки — еще 10 тысяч. Мы поддерживаем тех, кто заботится о своем доме, офисе, производстве, делает их красивыми. Проводим конкурсы на самый красивый дом, магазин, отель, ресторан — обычно участвуют 350–400 конкурсантов. Видно, что у людей горят глаза. А когда у людей горят глаза, их хочется поддерживать, чтобы они вместе с нами развивали регион. Ярославская область — территория развития, и ей действительно есть чем гордиться.