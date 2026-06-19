Как выбрать бутылку для воды: какая лучше подойдет для занятий спортом, а какая — на каждый день

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Хорошая бутылка для воды — легкая и компактная, прочная и долговечная, гигиеничная и безопасная. Их покупают для занятий в спортзале, чтобы брать с собой на прогулку или в офис, давать детям в садик и школу. Емкости отличаются друг от друга не только дизайном: основные характеристики связаны с материалом, из которого они изготовлены. Расскажем, как выбрать лучшую бутылку.

Из чего делают многоразовые бутылки для воды

Бутылки из пластика

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Бутылки из пластика: полипропилена и полиэтилена высокого/низкого давления Характеристика Показатели Температура жидкости Маркировка «5» (PP) — до +100° C; маркировки «2» и «4» — до +60.. +70 °C Преимущества Безопасные, легкие, прочные, большой выбор дизайна, наименьший риск повредить другую поверхность при падении тары, цена Недостатки и особенности Для воды выбирать только с пищевой маркировкой «бокал и вилка»

Бутылки из металла

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Бутылки из металла: пищевой нержавеющей стали или алюминия с доп.покрытием изнутри Характеристика Показатели Температура жидкости Нержавеющая сталь — до +100° C; алюминий — до +40..+60 °C Преимущества Прочность и долговечность Недостатки и особенности Вес, высокая теплопроводность, чтобы придать цвет, производитель наносит эмаль, которая сбивается при неосторожном обращении

Бутылки из стекла

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Бутылки из боросиликатного стекла Характеристика Показатели Температура жидкости До +100°C Преимущества Не образуются микротрещины и сколы, в которых могут размножаться бактерии Недостатки и особенности Вес, высокая теплопроводность, отложения кальциевого налета на стенках, который сложно отмыть

В продаже сегодня также бутылки из силикона. Их делают из мягкого пищевого полимера. Их главная особенность: мягкость и гибкость. Часто их можно сложить или смять, а затем вернуть в прежнюю форму. Материал безопасен, выдерживает кипяток. Их недостаток заключается в том, что к внешнему покрытию могут прилипать пыль и мелкий сор.

Некоторые пластиковые бутылки для воды маркированы цифрой «7» или англ. обозначением OTHER («Другой»). Это значит, что они изготовлены либо из смеси пластиков, либо из такого полимера, который не имеет своей утвержденной аббревиатуры. При выборе такой бутылки убедитесь в наличии маркировки BPA-free. Она означает, что материал не выделяет вредный для здоровья бисфенол-А.

Из какого материала выбрать бутылку для воды

Главное, чтобы изделие имело маркировку «для пищевого использования». Ее также обозначают пиктограммой (значком) — «бокал и вилка». Норматив прописан в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Чтобы убедиться, что бутылка для воды отвечает требованиям безопасности, попросите у продавца сертификат соответствия регламенту.

Что касается непосредственно материала бутылки, здесь руководствуйтесь сценариями использования и личным комфортом. Например, бутылки из боросиликатного стекла выглядят эстетично. Такая красиво смотрится на прикроватной тумбе или кухне, но не всегда удобна в дороге из-за своего веса. В спортзал или в дорогу можно взять бутылку из пищевой нержавейки — при условии, что напиток холодный или теплый. Такая тара слишком хорошо проводит тепло.

Наиболее универсальным вариантом тары для воды выглядят бутылки из пластика. В продаже легко найти подходящий размер и объем, дизайн. Бутылка легко моется, инертна (т.е. не вступает в реакцию с содержимым), обладает весом в 2-3 раза меньше стекла и металла.

Фото: Ant Production/Shutterstock/Fotodom

Чем подтверждается безопасность пластиковых бутылок для воды

Многоразовые бутылки для воды, которые продают в России, до того как попасть на прилавки, проходят через серию лабораторных испытаний на безопасность.

На упаковке и самой таре ищите значок «бокал и вилка» и маркировку EAC. Последняя означает, что товар прошел все установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) процедуры оценки соответствия.

У продавца или производителя вы вправе требовать декларацию соответствия требованиям регламента Таможенного союза. Ее номер можно проверить на сайте Росаккредитации в разделе «Реестры».

Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Можно повторно использовать пластиковую бутылку из-под воды, купленную в магазине?

В магазине воду чаще всего разливают в ПЭТ-тару (маркировка «1»). Её не рекомендуется использовать повторно. На то есть две причины:

1) после вскрытия и использования пластик деформируется (он тонкий) — микротрещины становятся потенциальными местами размножения бактерий;

2) в домашних условиях их очень сложно обработать и промыть так, чтобы избавиться от микробов. Более того, нагревая такую бутылку горячей водой и воздействуя на нее абразивом (например, губкой), мы еще больше разрушаем ее структуру.

Вы можете заметить, что сами повторно использовали одноразовую бутылку, наливали в нее разное содержимое, мыли — и ничего критичного не случилось. Исследования показывают: если заполнить ПЭТ загрязнителем, например, пестицидом, помыть и налить чистую воду — химикатов в воде либо не обнаружится, либо их концентрация будет ничтожной. Важно понимать — это лабораторные тесты, которые указывают на пределы возможности тары. В бытовом использовании рисковать не стоит. Роспотребнадзор также указывает, что повторно ПЭТ-бутылки использовать нельзя.

Фото: Torgonskaya Tatiana/Shutterstock/Fotodom

Как правильно ухаживать за бутылкой для воды

Многоразовую бутылку необходимо мыть и просушивать после каждого использования. Просто ополоснуть — не выход, поскольку на поверхности образуется биопленка: среда для размножения бактерий.

Мыть бутылку стоит горячей водой. Добавьте средство для мытья посуды, взболтайте и оставьте на десять минут. Затем промойте водой и дайте высохнуть – лучше всего в течение ночи. Это рекомендации клинического микробиолога из Университета Лестера (Великобритания) Примроуза Фристоуна.

Какие жидкости нельзя наливать в многоразовые бутылки

Это зависит от материала и конкретных рекомендаций производителя.

Например, в бутылки из полиэтилена высокого и низкого давления, а также в алюминиевые бутылки (внутри них часто нанесен защитный внутренний слой из пластика, который не позволяет напитку вступать в химическую реакцию с металлической тарой) не рекомендуют наливать жидкости с температурой выше +60 (иногда +70 градусов) — иначе они деформируются.

Спиртосодержащие жидкости могут разрушать внутреннее покрытие.

Ограничение часто устанавливают на газированные напитки, поскольку они могут вытеснить давлением крышку.

Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Главные вопросы и ответы о многоразовых бутылках

Можно ли наливать горячее в пластик? Производитель указывает допустимый температурный режим жидкостей. Обычно в силиконовые и полипропиленовые бутылки (маркировка «5») можно наливать кипяток. У тары из полиэтилена высокого и низкого давления свой лимит — около +60 градусов.

Производитель указывает допустимый температурный режим жидкостей. Обычно в силиконовые и полипропиленовые бутылки (маркировка «5») можно наливать кипяток. У тары из полиэтилена высокого и низкого давления свой лимит — около +60 градусов. Выделяют ли пластиковые бутылки вредные вещества в воду? Если бутылка имеет маркировку для пищевого использования, она не выделяет вредных и опасных для организма веществ в воду.

Если бутылка имеет маркировку для пищевого использования, она не выделяет вредных и опасных для организма веществ в воду. Какие материалы для многоразовых бутылок безопасны? Пищевой пластик и силикон, пищевые марки нержавеющей стали, боросиликатное стекло – абсолютно безопасные материалы для многоразовых бутылок для воды.

Пищевой пластик и силикон, пищевые марки нержавеющей стали, боросиликатное стекло – абсолютно безопасные материалы для многоразовых бутылок для воды. Как часто нужно мыть бутылку?Бутылку необходимо очищать после каждого использования. Мойте горячей водой с моющим средством и хорошо смойте его. Оставьте просушиться перед тем, как закрывать крышкой.

Важно запомнить

Выбирая многоразовую бутылку для воды, обращайте внимание на маркировку «для пищевого использования», знак «бокал и вилка». Универсальным и практичным решением станут емкости из пищевого пластика.

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