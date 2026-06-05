Президент Сбербанка Герман Греф: «Предприниматели - это основа экономики, нам надо менять отношение к бизнесу»

Фото: Сбер

«Стратегия развития: есть ли альтернативы?»: такой стала тема делового завтрака, который открыл третий день ПМЭФ-2026. Лейтмотивом дискуссии стала поддержка предпринимателей, снятие административных барьеров и в целом бережное отношение к бизнесу. Модератором дискуссии выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а участниками обсуждения стали руководители федеральных и региональных органов власти, губернаторы, депутаты Госдумы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Дискуссия стартовала с открытого вопроса для всех участников и зрителей мероприятия: «Что вы сегодня считаете главным барьером для роста вашего бизнеса?» Чаще всего звучали ответы - высокие налоги и процентные ставки. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

На встрече обсуждали четыре важнейших вопроса, которые сейчас больше всего волнуют бизнес: это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии. Герман Греф отметил, что несмотря на все сложности последних 10 лет, экономика России сумела вырасти более чем на 20%.

- Это очень значимый результат, учитывая обстоятельства, в которых ей приходилось развиваться. Но сейчас ряд резервов, которые двигали экономику вперед, исчерпаны, - сказал Греф.

Фото: Сбер

Он напомнил, что безработица в стране находится на исторических минимумах (по оценкам правительства она составляет 2,2%). Загрузка мощностей находится на очень высоком уровне, но при этом производительность труда не растет такими темпами, как это необходимо.

- Традиционная модель экономического роста подходит к исчерпанию. Встает вопрос: какой может быть модель экономического роста в будущем, и что должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться? - задал Греф вопрос участникам дискуссии.

Вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что ключевые риски для экономики сегодня связаны с дефицитом кадров, низкой производительность труда, изменением структуры бюджетных расходов и высокой инфляцией. Новак отметил, что у правительства есть план структурных изменений в экономике, чтобы эти риски нивелировать, улучшить условия ведения бизнеса и достичь устойчивый рост.

«Отношение к бизнесу нужно менять»

В свою очередь председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров призвал отменить «нерациональные законодательные акты и восстановить доверие к институту права собственности и судебной системе».

- Бизнес нужно освободить от оков избыточного регулирования, из-за которых каждый предприниматель заранее чувствует себя виноватым! - призвал Макаров.

- Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика - основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства, - подчеркнул Герман Греф. - Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю.

Греф заявил, что предприниматели пока не ощущают позитивных эффектов от снижения Центробанком ключевой ставки с 21 до 14,5%. Напомним, ЦБ восемь раз подряд принял решение о снижении ставки, тем не менее кредиты для бизнеса пока все еще слишком дороги, и это одно из главных препятствий для инвестиционной активности.

- Инвестиции уже упали на 14%. Где точка, чтобы нам не переохладить экономику? Ведь мы помним, что её запуск обходится значительно дороже, чем сам процесс охлаждения, - отметил Греф.

Президент Сбербанка Герман Греф. Фото: Сбер

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ответ возразил: «Денежно-кредитная политика ЦБ ровно такая, какая необходима для возвращения инфляции к целевому показателю в районе 4%». По его словам, пока инфляция находится в районе 4-5% в пересчете на год. Однако ожидаемая инфляция существенно выше, а этот показатель важен для принятия решения о ключевой ставке.

Глава Минфина Антон Силуанов также отметил важность низкой инфляции, но при этом признал, что и ставки по кредитам должны быть низкими - только это позволит добиться устойчивого экономического роста.

- В условиях ограниченности ресурсов надо, чтобы каждый рубль бюджетных средств приносил до 10 рублей частных инвестиций, - заявил Силуанов.

- Бизнес сейчас чувствует себя плохо. Прежняя экспортно-ориентированная сырьевая модель, для которой чрезвычайно важны были соотношение обменных курсов и дешевый кредит, в том числе с международных рынков, перестала работать. Нынешняя модель больше опирается на несырьевой внутренний спрос и требует повышения труда, но страна попала в демографическую ловушку. Надо пересобирать модель, чтобы она заработала, - заявил основатель холдинга «Корпорация АЕОН» Роман Троценко.

А председатель Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов отметил, что экономика уже переохлаждена, и это тормозит инвестиции. Все компании сокращают свои инвестиционные программы. Рынок труда тоже начинает охлаждаться.

«Мы должны развивать инженерную школу»

На деловом завтраке также затронули тему инноваций в бизнесе.

- Сегодня у бизнеса есть колоссальные возможности по повышению собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий. И это даже не возможность, а необходимость. Цикл создания инноваций - это изобретение технологий и их применение. Нам нужно понять, как правительство планирует стимулировать оба этих этапа, - сказал Герман Греф.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что усилия кабмина сосредоточены на том, чтобы стимулировать спрос на отечественные технологические решения.

- В России хорошие математики, но хромает переход из научного в промышленное, - сказал Григоренко.

- Мы умеем создавать продукты, но узким местом является их масштабирование, которое зависит от координации усилий, - согласился генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

- Главный вопрос сегодня - куда идти? Идти ли назад - к низким ставкам, слабому рублю, сырьевому экспорту? Вряд ли у нас есть желание вернуться туда. Идти ли нам в сторону провозглашения мнимой суверенизации и почивания на лаврах нашей суверенности? Или двигаться вперед в развитии нашей инженерной школы, в создании новых технологий? Мне кажется, мы должны двигаться в эту сторону. Российский бизнес проверен тяжелейшими, немыслимыми условиями ограничений и санкций. Ни одно государство в мире не было подвергнуто такому набору санкционных ограничений, которые увидела наша страна. При этом мы сохранили стабильность и более того - развитие. Это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государством, - заявил Герман Греф.

Напоследок глава Сбера напомнил собравшимся фразу великого физика Сергея Капицы.

- Он сказал, что будущее никогда не наступает само - оно складывается по кирпичикам теми, кто не ждет милостей от природы. Аудитория нашего завтрака - именно такие люди, которые каждый день строят по кирпичику будущее нашей страны, будущее наших детей и будущее мира. Самое лучшее средство от принятия ошибочных решений - это жаркий спор и разные точки зрения, возможность высказать любую точку зрения и услышать чужую, какой бы неприятной она ни казалась на первый взгляд. Хочу всем пожелать построить много кирпичиков и пройти длинный путь до того, как мы встретимся на деловом завтраке Сбера через год, - сказал Герман Греф.