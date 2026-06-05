В России сокращают число полетов из-за дефицита авиатоплива? Как на самом деле работают аэропорты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В регионах появились сообщения о том, что аэропорты Махачкалы, Пензы, Саратова и Владикавказа якобы сокращают количество рейсов вдвое из-за нехватки авиатоплива. В качестве доказательства были прикреплены скриншоты с сайтов местных СМИ, а в Пензе еще и заявление губернатора. «Комсомольская правда» выяснила, информация — фейк, а ее распространение стало настоящей информационной атакой. Рассказываем, по какой схеме рассылался фейк, что с запасами авиатоплива, и как на самом деле работают аэропорты Махачкалы, Пензы, Саратова и Владикавказа.
Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В Северной Осетии появилось изображение страницы одного из СМИ с заголовком о сокращении рейсов авиакомпаний на 50%. ЦУР Северной Осетии провел проверку и сообщил: такой публикации на сайте издания нет, а скриншот отправляли анонимы в надежде на публикацию.
- В предложки новостным каналам вновь рассылается фейковая информация о работе аэропорта «Владикавказ». Злоумышленники на этот раз прикрепили якобы материал с сайта одного из СМИ, однако на самом деле такой публикации там нет.ЦУР Северной Осетии проверил сведения о возможном сокращении рейсов из-за нехватки авиационного топлива — они не подтвердились, - сообщили в ЦУР.
В аэропорту «Владикавказ» опровергли эту информацию, заявив, что никаких ограничений на выполнение полетов и изменений в расписании по данной причине не вводилось. Подобных сообщений нет и на официальных ресурсах.
На сайте Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон», на котором якобы была размещена информация, подобной новости нет. При этом шрифт на скриншоте отличается от того, который используется сайтом при написании статей.
Фейковый скриншот новости закинул в комментарии регионального канала один из ботов, который до этого распространял такой же скриншот по Пензе.
Аналогичный прием использовали и в Дагестане: в телеграм-каналах распространили скриншот, якобы цитирующий «Дагестанскую правду».
- Проверка показала: эта информация не соответствует действительности. На сайте издания такой публикации нет, а распространяемый скриншот является подделкой, - прокомментировали в ЦУР Дагестана.
На официальном сайте Международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана нет объявлений о сокращениях или об отмене рейсов.На сайте сетевого издания, на котором якобы была размещена информация, подобной новости не обнаружено. Шрифт на скриншоте также отличается от того, который используется на сайте.
В Пензе фейк усилили еще одной подделкой — к ложной новости приложили несуществующее заявление губернатора региона. Как отметили в ЦУР Пензы, данная публикация отсутствует на официальных ресурсах, а скриншот подделан.
- Фейки про пензенский аэропорт продолжают появляться в сети. Теперь распространяется ложная информация о том, что аэропорт якобы сократит число рейсов из-за нехватки топлива. Для убедительности авторы использовали поддельный скриншот новости и приписали губернатору заявление, которого он не делал. На официальных ресурсах такой информации нет. Новость отсутствует и на сайте, скриншот которого используют злоумышленники, - заявили в ЦУР Пензенской области.
На официальном сайте и в социальных сетях аэропорта города Пенза Имени В.Г. Белинского нет объявлений о сокращениях или об отмене рейсов. Скриншот сделан по такой же схеме, как и фейки в других регионах, и с такими же ошибками в шрифтах.
Информацию с фейковой картинкой-доказательством закинули боты в комментарии региональных каналов, позже их подхватил один из каналов, но сейчас информация там удалена.
На сайте саратовского аэропорта нет информации о сокращении рейсов — аэропорт перешел на летнее расписание и работает в обычном режиме. Анализ поддельных скриншотов показал, что шрифты и верстка не совпадают с официальными публикациями региональных СМИ — еще один повод сомневаться в подлинности.
Такая информационная атака связана с эксплуатированием темы запасов авиатоплива в России. Дело в том, что с 1 июня правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года включительно. При этом ситуация с ростом цен на авиатопливо затронула все страны из-за кризиса в Ормузском проливе. Так, в Европе и Юго-Восточной Азии цены на авиационное топливо выросли в два раза и более.