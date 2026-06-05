В России сокращают число полетов из-за дефицита авиатоплива? Как на самом деле работают аэропорты

«Комсомольская правда» выяснила, информация — фейк, а ее распространение стало настоящей информационной атакой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В регионах появились сообщения о том, что аэропорты Махачкалы, Пензы, Саратова и Владикавказа якобы сокращают количество рейсов вдвое из-за нехватки авиатоплива. В качестве доказательства были прикреплены скриншоты с сайтов местных СМИ, а в Пензе еще и заявление губернатора. «Комсомольская правда» выяснила, информация — фейк, а ее распространение стало настоящей информационной атакой. Рассказываем, по какой схеме рассылался фейк, что с запасами авиатоплива, и как на самом деле работают аэропорты Махачкалы, Пензы, Саратова и Владикавказа.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Аэропорт Владикавказа: скриншот оказался фальшивкой

В Северной Осетии появилось изображение страницы одного из СМИ с заголовком о сокращении рейсов авиакомпаний на 50%. ЦУР Северной Осетии провел проверку и сообщил: такой публикации на сайте издания нет, а скриншот отправляли анонимы в надежде на публикацию.

- В предложки новостным каналам вновь рассылается фейковая информация о работе аэропорта «Владикавказ». Злоумышленники на этот раз прикрепили якобы материал с сайта одного из СМИ, однако на самом деле такой публикации там нет.ЦУР Северной Осетии проверил сведения о возможном сокращении рейсов из-за нехватки авиационного топлива — они не подтвердились, - сообщили в ЦУР.

В аэропорту «Владикавказ» опровергли эту информацию, заявив, что никаких ограничений на выполнение полетов и изменений в расписании по данной причине не вводилось. Подобных сообщений нет и на официальных ресурсах.

На сайте Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон», на котором якобы была размещена информация, подобной новости нет. При этом шрифт на скриншоте отличается от того, который используется сайтом при написании статей.

Фейковый скриншот новости закинул в комментарии регионального канала один из ботов, который до этого распространял такой же скриншот по Пензе.

Аэропорт Махачкалы: реакция на сообщение о сокращении авиарейсов

Аналогичный прием использовали и в Дагестане: в телеграм-каналах распространили скриншот, якобы цитирующий «Дагестанскую правду».

- Проверка показала: эта информация не соответствует действительности. На сайте издания такой публикации нет, а распространяемый скриншот является подделкой, - прокомментировали в ЦУР Дагестана.

На официальном сайте Международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана нет объявлений о сокращениях или об отмене рейсов.На сайте сетевого издания, на котором якобы была размещена информация, подобной новости не обнаружено. Шрифт на скриншоте также отличается от того, который используется на сайте.

Аэропорт Пензы: к фальшивке добавили «заявление губернатора»

В Пензе фейк усилили еще одной подделкой — к ложной новости приложили несуществующее заявление губернатора региона. Как отметили в ЦУР Пензы, данная публикация отсутствует на официальных ресурсах, а скриншот подделан.

- Фейки про пензенский аэропорт продолжают появляться в сети. Теперь распространяется ложная информация о том, что аэропорт якобы сократит число рейсов из-за нехватки топлива. Для убедительности авторы использовали поддельный скриншот новости и приписали губернатору заявление, которого он не делал. На официальных ресурсах такой информации нет. Новость отсутствует и на сайте, скриншот которого используют злоумышленники, - заявили в ЦУР Пензенской области.

На официальном сайте и в социальных сетях аэропорта города Пенза Имени В.Г. Белинского нет объявлений о сокращениях или об отмене рейсов. Скриншот сделан по такой же схеме, как и фейки в других регионах, и с такими же ошибками в шрифтах.

Информацию с фейковой картинкой-доказательством закинули боты в комментарии региональных каналов, позже их подхватил один из каналов, но сейчас информация там удалена.

Аэропорт Саратова: штатный режим работы

На сайте саратовского аэропорта нет информации о сокращении рейсов — аэропорт перешел на летнее расписание и работает в обычном режиме. Анализ поддельных скриншотов показал, что шрифты и верстка не совпадают с официальными публикациями региональных СМИ — еще один повод сомневаться в подлинности.

Ситуация с авиатопливом в России

Такая информационная атака связана с эксплуатированием темы запасов авиатоплива в России. Дело в том, что с 1 июня правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года включительно. При этом ситуация с ростом цен на авиатопливо затронула все страны из-за кризиса в Ормузском проливе. Так, в Европе и Юго-Восточной Азии цены на авиационное топливо выросли в два раза и более.