Борьба за жизнь принцессы: будущую королеву Норвегии готовят к пересадке легких

Трансплантация легких станет ключевым этапом в лечении кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, у которой ранее был диагностирован хронический фиброз легких. Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трансплантация легких станет ключевым этапом в лечении кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, у которой ранее был диагностирован хронический фиброз легких. Как сообщил королевский дом, 52-летняя наследная принцесса была внесена в список ожидания на пересадку легких после того, как врачи зафиксировали серьезное прогрессирование опасного для жизни заболевания.

В официальном заявлении добавляется: состояние Метте-Марит требует постоянного медицинского наблюдения и может существенно ограничивать ее повседневную жизнь до проведения операции. В этот период она, как ожидается, не сможет в полном объеме соблюдать рабочий график и выполнять официальные обязанности, а это, в свою очередь, повлияет и на расписание всей королевской династии.

Наследный принц Хокон уже скорректировал свои планы, чтобы проводить больше времени рядом с женой. 52-летний кронпринц ограничил зарубежные поездки, поскольку хочет оставаться в Норвегии в период подготовки к операции и лечения.

Признаки ухудшения состояния Метте-Марит появлялись в течение последних недель. Еще до официального подтверждения наследный принц публично говорил о своем беспокойстве, отмечая: состояние его супруги осложнилось. На этом фоне Хокон был вынужден сократить официальную поездку в Японию, вернувшись раньше запланированного срока.

Семья также стала чаще появляться вместе в больнице. Накануне объявления кронпринцесса была замечена в Национальной больнице Осло вместе с мужем и дочерью Ингрид Александрой. В течение последних месяцев Метте-Марит неоднократно появлялась на публике с кислородной маской, что уже тогда вызывало вопросы о динамике ее заболевания.

Особое внимание общественности привлекло возвращение Ингрид Александры из Австралии, где она проходит обучение. 22-летняя принцесса решила провести время рядом с матерью, фактически поставив личную жизнь и учебу на паузу ради семьи. Младший же ребенок, 20-летний принц Сверре Магнус продолжает обучение за пределами страны и возвращается домой лишь по мере необходимости.

Супруги также приняли решение отложить празднование серебряной свадьбы, сосредоточившись на лечении и семейных обстоятельствах.

Ранее врачи лишь говорили о высокой вероятности того, что болезнь Метте-Марит может потребовать пересадки легких, но теперь этот сценарий стал официальной частью медицинского плана. Диагноз хронического легочного фиброза был поставлен кронпринцессе в 2018 году. С тех пор болезнь постепенно ограничивала ее публичную активность, а в последние годы – вынудила существенно сократить участие в официальной жизни страны.

Хронический легочный фиброз — заболевание, при котором эластичная «природная» ткань легких заменяется рубцовой. Легкие теряют способность нормально растягиваться, затрудняется поступление кислорода в кровь.

Эта болезнь, увы, необратима. Выражается она в начальной стадии одышкой, кашлем, слабостью. Причины легочного фиброза могут быть разнообразными — от длительного дыхания пыли или тяжелых форм пневмонии до аутоимунных заболеваний и возрастных изменений (Метте-Марит, впрочем, 52 года).

На фоне этих событий внимание общественности также остается приковано к непростой ситуации внутри семьи, включая судебные разбирательства вокруг старшего сына кронпринцессы, Мариуса Борга Хейби. В августе прошлого года ему было предъявлено обвинение по четырем пунктам изнасилования и десяткам других преступлений, включая домашнее насилие. Вынесение приговора ожидается в этом месяце.

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