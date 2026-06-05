Черкесск ждет масштабное преображение: мастер-план разработает ДОМ.РФ

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось важное для Карачаево-Черкесии событие. Компания ДОМ.РФ и региональное правительство заключили соглашение о комплексном развитии столицы республики. Согласно документу, эксперты компании разработают и помогут внедрить мастер-план Черкесска, используя свой богатый опыт в жилищной сфере.

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко пояснил, что итоговый документ будет нацелен на повышение комфорта городской жизни, обновление мест отдыха горожан и активизацию жилищной стройки.

«Мы готовы применить лучшие федеральные практики для устойчивого развития Черкесска, — сообщил Виталий Мутко. — ДОМ.РФ использует комплексный подход в развитии городских территорий. При участии компании уже разработано 11 мастер-планов в пяти регионах Северного Кавказа. Карачаево-Черкесия займет особое место в нашем списке. Черкесск становится быстрорастущим логистическим узлом на подъезде к знаменитому курорту Архыз, где Банк ДОМ.РФ финансирует проекты создания туристической инфраструктуры на сумму более 50 млрд рублей».

Соглашение имеет долгосрочный характер и затрагивает множество задач. Ключевая из которых — сохранение культурного наследия. Планируется вовлекать старинные здания в современную экономическую жизнь: искать частных инвесторов для реставрации, применять существующие государственные субсидии и проводить информационные кампании для бизнеса.

Глава республики Рашид Темрезов отметил политическую значимость документа. Он назвал подписание соглашения важным шагом в реализации единого перечня опорных населённых пунктов России и исполнении поручений Президента Российской Федерации, касающихся развития жилищной сферы и повышения качества городской среды.

Итогом совместной работы станет современный стратегический документ, который задаст вектор движения Черкесска на годы вперед. Ожидается, что это привлечёт инвестиции в восстановление объектов культурного наследия, позволит синхронизировать региональные и муниципальные программы с федеральными приоритетами и в конечном счёте сформирует комфортную, безопасную и привлекательную среду для жизни и ведения бизнеса.