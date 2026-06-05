Ирина Дубцова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Многие отметили, что с начала 2026 года 44-летняя Ирина Дубцова буквально расцвела. Звезда заметно преобразилась и похудела минимум на 15 кг. Теперь певица охотно демонстрирует постройневшую фигуру в купальнике. Поклонники артистки заметили, что и ее лицо как будто подтянулось. Овал стал более четким и выразительным…

«На мой взгляд, певица обращалась к помощи пластических хирургов и косметологов, причем неоднократно. Обратите внимание, как менялось ее лицо с годами: низко расположенные брови становятся выше. Вероятно, была выполнена эндоскопическая подтяжка верхней трети лица. А еще через несколько лет — взгляд стал легким и открытым — блефаропластика», — предположила пластический хирург и косметолог Светлана Мороз.

Ирина демонстрирует постройневшую фигуру в купальнике Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добавим, что Ирина Дубцова склонна к колебаниям веса. Всю жизнь исполнительница то худеет, то поправляется. На сегодняшний день можно смело сказать, что она находится в своей лучшей форме за последние годы.

«Если говорить о последних изменениях, связанных с довольно значимой потерей веса, можно подумать о выполненной подтяжке лица. Четкий овал, красивая подтянутая шея… К сожалению, кожа после потери веса не сокращается, тем более после 40 лет», — добавила Мороз.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, Дубцова не скрывает, что в прошлом делала маммопластику. Однажды Ирина даже заикнулась, что у нее была неудачная липосакция у Тимура Хайдарова, но детали раскрывать не стала. А нынешней формы звезда, по ее словам, добилась благодаря усердным тренировкам и сбалансированному питанию.

Возможно, Ирина еще тщательно обрабатывает фотографии в соцсетях. Потому и возникают вопросы касательно различных манипуляций.

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз Фото: личный архив.

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