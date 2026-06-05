Советы IT-экспертов родителям: не запрещайте детям интернет и смартфон

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С мошенничеством в интернете сталкивается каждый пятый ребенок. За прошлый год от киберафер пострадали 13 тысяч детей — это данные МВД. Статистика закономерна: повседневная жизнь подростков (и даже дошколят) связана с виртуальным максимально плотно.

В каких-то аспектах они могут разбираться лучше нас — взрослых. Но ребятам не хватает житейских навыков, мудрости, чтобы не оказаться жертвой киберпреступления.

Ко дню защиты детей медагруппа «Комсомольская правда» провела круглый стол по теме детской кибербезопасности. На него мы пригласили лидеров индустрии, и участников третьего сезона нашей премии «Я знаю: Технологии», в которой есть номинация «Кибербезопасность». Приводим избранные цитаты из выступлений экспертов.

ПОДРОСТКАМ ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗВОНЯТ ПО 17 НЕЗНАКОМЦЕВ

Руководитель направления клиентской репутации и антифрода «Авито» Вероника Авдеева:

«Современные торговые онлайн платформы — это открытый рынок: каждый пользователь может связаться с каждым другим пользователем. Это конкурентное преимущество и огромный вызов. Открытость создает пространство для злоумышленников. Мы инвестируем большие ресурсы в безопасность пользователей. За последние пять лет нашими усилиями мы снизили количество обращений на небезопасное поведение в 100 раз.

Около трети детей сейчас имеют аккаунт на торговых платформах. При этом 80% родителей считают, что обучение детей — ответственность семьи. К сожалению, только 66% действительно этим занимаются. Мы как платформа должны со своей стороны также инвестировать в образование детей на эту тему.

Вместе с другими технологическими компаниями рунета мы участвуем в различных федеральных просветительских проектах. Мы создали серию роликов, о том, как безопасно проводить сделки, бронировать жилье, вести себя в интернете. В другом проекте через интерактивные игры мы рассказываем ребятам о новых профессиях и технологиях:что такое антифрод и как наши специалисты разрабатывают инструменты защиты, каким образом алгоритмы машинного обучения и большие данные помогают пользователям».

Руководитель направления детской безопасности «МТС Защитник» Алена Лепка:

«Мы много знаем про телефонное мошенничество. За 2025 год мы распознали и заблокировали более 90 миллионов опасных звонков для детей и подростков младше 18 лет. . И при этом мы знаем, что в среднем ребенок получает в месяц около 17 звонков с незнакомых номеров.

Мошенники имеют сезонные схемы, они знают, что актуально сейчас. Например, старшеклассники выходят на каникулы и ищут подработку. Что делают мошенники? Предлагают заманчивые условия, гибкие графики: курьером, промоутером или продавцом магазина. Делают акцент на том, что соглашаться нужно быстро.

Если потенциальная жертва соглашается, ей сразу же отправляется ссылка в мессенджере или SMS-сообщении. Подросток, переходя по ней, попадает на фишинговый сайт, заполняет анкету, отдает свои данные. И с этого момента все эти данные получают потенциальные мошенники и используют так, как им нужно. Часто они получают доступ не только к аккаунтам, но еще и к счетам родителей, что является уже более опасной ситуацией».

Директор направления департамента продуктов и тарифов «Ростелекома» Марина Стрелкова:

«Мы, взрослые, иногда совершаем ошибки в цифровом мире. Дети этим ошибкам подвержены больше. Во-первых, их базовое доверие к миру гораздо больше. Во-вторых, их критическое мышление недостаточно развито.

Одно из уязвимых мест детской психологии — доверие к определенным людям. Например, если им позвонил взрослый и представился полицейским — ему, скорее всего, поверят. Также детская психика живо воспринимает яркие баннеры и картинки: ребенок стремится кликнуть и перейти по ссылке.

Обучение, цифровая среда, технологичность — эти сферы пересекаются. Мы должны обучать и параллельно делать защиту — базой. Она должна быть свойством сети, сим-карты, всех актуальных технологий. Когда мы понимаем, что ребенок может ошибиться, важно нивелировать последствия этой ошибки. Дать не просто опыт юному пользователю, но и подложить подушку безопасности, которая поможет ему справиться с негативом».

НА ЗАМЕТКУ

Не слепо запрещайте, а разговаривайте с детьми

Мы обобщили, советы родителям по детской кибербезопасности, которые прозвучали во время круглого стола.

Запреты и контроль не всегда работают: дети находят способы их обойти. Ключевое решение по части семейного «кибербеза»: сочетание технологических инструментов и доверительных отношений в семье.

Для детей 4–6 лет

Гаджет должен быть инструментом, а не игрушкой. Создайте доверительную атмосферу: пусть малыш сразу сообщает, если видит что то странное или пугающее. Действуйте так:

- используйте устройство вместе с ребенком, контролируйте каждое действие.

- объясните: нельзя нажимать на непонятные кнопки и ссылки.

- установите базовые настройки безопасности и родительский контроль.

Для детей 7–9 лет

Ребенок становится самостоятельнее — пора учить основам цифровой гигиены. Придумайте вместе надежный пароль для его аккаунтов (не используйте очевидные данные: дату рождения, кличку питомца и т. д.). Расскажите, что такое «незнакомец в сети»: не стоит общаться с теми, кого не знаешь в реальной жизни. Объясните, почему нельзя делиться личными данными: именем, адресом, школой, номерами телефонов. Покажите, что вам стоит сообщать вам о подозрительных сообщениях или предложениях.

Для детей 10–12 лет

Появляются первые признаки онлайн самостоятельности. Уделите внимание:

- двухфакторной аутентификации: объясните, что это дополнительный «замочек» для защиты аккаунтов;

- фишингу: расскажите о схемах мошенников в играх (обещание бонусов за пароли, коды из SMS и т. п.);

- безопасным ссылкам: предупредите, что не нужно переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых — их аккаунт мог быть взломан.

- родительскому контролю: настройте фильтры контента, но обсудите с ребёнком, зачем это нужно.

Для подростков 13–15 лет

В этом возрасте делаем акцент на долгосрочной безопасности и репутации. Обсудите цифровой след: все, что попадает в сеть, остается там надолго и может повлиять на будущее (поступление, карьеру). Разберите кибербуллинг: объясните, что делать, если травят в чатах или соцсетях. Если до такого дошло, сохраняйте доказательства, помогите заблокировать агрессора и составить обращение к администрации платформы.

Расскажите о социальной инженерии: мошенники могут притворяться друзьями или авторитетами. Настройте конфиденциальные параметры профилей: ограничьте видимость геолокации, списка друзей, личных фото. Подчеркните: если что то смущает или пугает — вы всегда готовы помочь.

Для подростков 16–18 лет

Ребёнок почти взрослый и ваша роль должна полностью трансформироваться с «контролера» на «советника». Обсудите личную ответственность за данные и действия в сети. Повышайте финансовую грамотность: объясните риски ввода банковских данных, покупок в непроверенных магазинах. Разберите угрозы ИИ: сгенерированные аудио/видео могут казаться правдивыми. Если друг пишет о «срочной помощи» — перезвоните ему напрямую.

Оставьте себя «безопасным местом»: пусть знает, что в сложной ситуации вы поможете без осуждения.

Ваша цель, как родителя, который печется о безопасности ребенка — не в изоляции от технологий. Нужно сформировать «цифровую прививку» чаду: умение критически оценивать информацию, распознавать манипуляции и осознанно действовать в онлайн среде.

ДЕТИ БЫСТРО УЧАТСЯ, НО ОРИЕНТИРУЮТСЯ В КИБЕРМИРЕ ПЛОХО

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова:

«Важно прогнозировать и понимать угрозы будущего, а не только текущие. Мы выделили несколько таких. На первом месте — лудомания, зависимость от игр. За последний год она выросла примерно в 1,5 раза, при этом почти 44% случаев приходится на подростков 15-17 лет. И речь уже не только про ставки в казино, это в целом игровые механики – лутбоксы, донаты, бесконечная система наград, алгоритмы удержания внимания, лайки.

Второе направление — искусственный интеллект. Уже сейчас родители говорят, что у 32% детей наблюдается снижение когнитивных способностей, критического мышления. 21% отмечают формирование зависимости. ИИ — это не плохо. Но видим, что дети сейчас используют его с 3-5 лет — одушевляют, воспринимают как коробочку с идеальными ответами».

Руководитель центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина:

«Образование в сфере финансовой безопасности сегодня — это не просто передача знаний. Это превентивная мера противодействия финансовому мошенничеству. Но есть и другая сторона проблемы: молодые люди всё чаще становятся не только жертвами, но и невольными соучастниками финансовых преступлений.

У нового поколения принципиально иной способ восприятия информации. Они уверены в себе, креативны, технологически грамотны — и это сильная сторона. Но она же создаёт уязвимость: ощущение цифровой компетентности подростки нередко принимают за финансовую защищённость.

Мы видим, что классические форматы — лекции, брошюры, директивные предупреждения — перестают работать. Для этой аудитории авторитет — не должность, а личная история. Им важен контекст, визуальная подача, живой опыт. Поэтому мы адаптируем образовательные форматы: привлекаем практиков, экспертов из индустрии, блогеров — и самих ребят, прошедших через олимпиаду. Когда сверстник рассказывает о реальной схеме мошенничества — это работает сильнее любого учебника».

Директор Академии Cloud networks Лолита Кулумбегова:

«Смартфон ребенок осваивает в 4-5 лет, но при этом только в 12-14 он готов противостоять разным мошенничествам. Он умеет нажимать на кнопочки, но еще не знает о последствиях. Цифровая смелость детей выше, чем цифровая грамотность. Пятилетний ребенок может открыть дверь машины, но водить ее он не может. А мы в цифровом мире ставим их в позицию водителя.

Из-за отсутствия негативного опыта у наших детей еще не сформирован рефлекс на то, что взрослые дяди и тети, а то и их одногодки, могут обмануть. Они знают, что мы не садимся к незнакомцу в машину, но не знают, что если незнакомец под видом одноклассницы пишет в мессенджере, нужно перепроверить, наша ли это одноклассница.

То, что родители не успевают за детьми — поправимо. Здесь самое главное не попадаться на уловку, что ребенок более осведомлен о кибермире, чем родитель. Да, ребенок быстрее схватывает то, что происходит, может быстрее ориентироваться, но при этом у родителя гораздо больше ресурсов ориентироваться в этом правильно».

«ЦИФРОВАЯ ПОДВОРОТНЯ»

Эксперт по информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева:

«Родителям не стоит запрещать что-то детям. Нужно разговаривать с ними в доверительном тоне. Это работает и в семье, и в бизнесе. Потому что обычно кибербезопасность воспринимается как какие-то дяденьки, которые все запрещают, грозят пальцем.

У нас в компании для детей проводят уроки по кибербезопасности. В интересном формате рассказываем, про дипфейки, звонки и сообщения мошенников. Через игровые ситуации не просто говорим о сценариях, но и спрашиваем мнение. Если вдруг ты оказалась в такой ситуации, как поступишь ты? Когда задаешь вопрос в интерактивном режиме, у ребенка подключается мышление, а не просто “впитка” контента».

Ведущий аналитик-методолог Академии кибербезопасности Innostage Вероника Миронова:

«Часто подростки остаются сами с собой, а технологии познают на ощупь — методом проб и ошибок. Поэтому мы приходим к проблеме, которая называется “теневое цифровое воспитание”.

Еще одна новая проблема — закрытые цифровые сообщества. Это среда, в которой ребенок оказывается под контролем взрослых людей. Но эти взрослые зачастую анонимные. Можно предположить, что их намерения далеко не позитивные.

Сегодня цифровая репутация — это не то, что можно настроить, отключить, ограничить. С ней нужно работать постоянно. И здесь важно понимать ответственность взрослых: дети пользуется цифровыми технологиями уверенно, но совершают простые ошибки, которые иногда приводят иногда к непоправимым последствиям».