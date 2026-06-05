На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась презентация Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Фото: Любовь ХОЛОПОВА.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась презентация Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Масштабное событие, объединяющее представителей спорта, международных организаций и лидеров отрасли со всего мира, пройдёт с 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул символичность события, которое происходит на фоне возвращения российского спорта на международную арену и создания новых крупных соревнований.

- Форум ежегодно объединяет представителей спорта, международных организаций, ООН, всего мира и прежде всего из нашей страны. В этом году, в октябре, это важное событие состоится в Красноярске - в городе, который получил право в результате сложного отбора. Это город, где проходили значимые международные события, включая зимнюю Универсиаду. Инфраструктура есть, желания есть, значит все получится, - заявил Дмитрий Чернышенко.

Фото: Любовь ХОЛОПОВА.

Красноярск имеет богатую спортивную историю и статус города Трудовой доблести, так что выбор именно на этот город пал не случайно.

- Мы принимали разные спортивные состязания, международные старты. Будем готовиться к тому, чтобы в октябре 2026 года это замечательное, красивое, яркое событие состоялось в самом центре России, - подчеркнул губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Форум «Россия - спортивная держава» традиционно становится главной дискуссионной площадкой для обсуждения стратегии развития спорта в стране, международного сотрудничества и популяризации здорового образа жизни. Красноярск, обладающий современной спортивной инфраструктурой, сохранившейся после Универсиады-2019, примет участников и гостей со всей России и мира. Регистрация на мероприятие уже открыта.