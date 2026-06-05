Торговая сеть уменьшила выбросы углекислого газа на 390 млн кубометров за счет сокращения объема пищевых отходов

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"

За пять месяцев «Пятёрочка» увеличила объем переработки вторсырья на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 328 тыс. тонн, а также передала аграриям 45 тыс. тонн пищевой продукции. Эти меры, наряду со спасением лесов от вырубки за счет перехода на электронные чеки, позволяют компании системно сокращать углеродный след.

Исследование благотворительного фонда «Выручаем» и МШУ СКОЛКОВО «Путь еды» показывает, что на торговлю и общепит в России приходится 29% всех пищевых отходов — около 12,18 млн тонн в год. Эти объёмы органики вывозятся на полигоны, где превращаются в метан и углекислый газ.

Один из путей решения проблемы – передача потерявшей товарный вид, но ещё пригодной к употреблению продукции сельскому хозяйству. Магазины сети ежедневно сортируют овощи, фрукты, мучные изделия, бакалею и т.д., после чего свежие товары остаются в продаже, а те, что утратили потребительский вид, оформляются и передаются фермерам на корм скоту.

Только за первые пять месяцев этого года на корм сельскохозяйственным животным было отправлено около 45 тыс. тонн некондиционной продукции. А всего за время существования проекта более 7 тыс. фермеров получили свыше 588 тыс. тонн такой продуктовой поддержки. В результате за счет уменьшения общего объема пищевых отходов удалось сократить выбросы метана примерно на 39 млн кубометров и углекислого газа на 390 млн кубометров, что эквивалентно посадке 58 млн деревьев.

Сельхозпроизводители, получающие такую поддержку, признают, что этот проект стал для них настоящим подспорьем. Использование пищевого вторсырья не только снижает потребность в производстве новых кормов и помогает экономить ресурсы воды и электроэнергии, но также позволяет фермерам сокращать их собственные расходы. Проект действует с 2019 года во всех 75 регионах присутствия торговой сети и охватывает как крупные агрохолдинги, так и небольшие частные хозяйства.

Не меньшую нагрузку на окружающую среду создают и непищевые отходы, которые образуются в процессе деятельности торговой сети. Пластиковая и картонная упаковка, бумажный мусор, деревянные паллеты – всё, что не может быть больше использовано по прямому назначению, ритейлер отправляет на вторичную переработку. Гофрокартон спрессовывается в гидравлических прессах прямо на складе каждого из магазинов и вывозится обратно в распределительные центры. Транспортную полиэтиленовую пленку собирают и тоже отдают на переработку.

В итоге 95% этих отходов получают вторую жизнь. Превращенные в новую тару, пакеты и ящики, они вновь возвращаются в магазины «у дома». Таким образом, компания активно развивает экономику замкнутого цикла. До 35% сырья, используемого для производства фирменных пакетов, является вторичным, тогда как покупательские корзины на 100% состоят из переработанных материалов.

С января по май 2026 года на рециклинг было отправлено 328 тыс. тонн вторсырья (рост на 9% год к году). Всего за время существования проекта вторую жизнь получили 4,2 млн тонн пластика, дерева и картона.

На фоне таких объёмов проблема бумажных чеков кажется куда более скромной. Между тем для производства кассовой ленты ежегодно в мире вырубаются десятки миллионов деревьев. А поскольку чеки изготавливают из термобумаги, которая не подлежит переработке, как обычная макулатура, то использовать их в качестве вторичного сырья практически невозможно.

Проект «Спаси лес» торговой сети предлагает покупателям полностью отказаться от бумажных чеков. На сегодняшний день этой опцией уже воспользовались 5,3 миллиона гостей торговой сети. Возможность выбрать электронный вариант чека вместо его печатной версии сейчас доступна каждому пользователю мобильного приложения — достаточно зайти в свой профиль, выбрать пункт «Программа «Спаси лес» и указать адрес электронной почты. При этом цифровые копии чеков имеют такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.

Сегодня каждый десятый чек, выданный торговой сетью, приходит покупателю на электронную почту в цифровом виде. Благодаря этому компании уже удалось сэкономить более 230 тыс. рулонов кассовой ленты и сохранить от вырубки сотни деревьев.