«Сделай отчёт, найди поставщика, напомни о налогах»: как ИИ помогает предпринимателям

Старший управляющий директор, директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка Анна Лоевская. Фото: Сбер.

Представьте: вы приходите на работу, открываете приложение для бизнеса и пишете в чат: «Сделай отчёт за месяц, напомни о налогах, найди поставщика дешевле». И всё готово. Без нервов, ошибок и страха пропустить важное. Это кажется мечтой любого предпринимателя из области фантастики.

В Сбере решили, что она должна стать реальностью. И создали Бизнес-помощника – чат с искусственным интеллектом, который поможет предпринимателям управлять бизнесом. ИИ-ассистента презентовали на Петербургском экономическом форуме 2026.

«КП» поговорила с Анной Лоевской, старшим управляющим директором, директором департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка, чтобы узнать, как технологии возвращают предпринимателям время на жизнь, семью и развитие.

– Сколько времени современный российский предприниматель тратит не на развитие, а на «бумажную» борьбу и заполнение отчётов и форм?

– По данным Аналитического центра при Правительстве РФ и опросов «Опоры России», к началу 2026 года семь из десяти владельцев малого и среднего бизнеса тратят на отчёты, сверки, поиск контрагентов и административку от 20 до 30 часов в неделю. Это несколько полноценных рабочих дней, которые украдены у стратегии, маркетинга, а чаще всего – личной жизни предпринимателя. Понятно, что запас времени есть не у всех, постоянно возникает цейтнот. Что происходит дальше? Спешка, ошибки, упущенные дела. Всё это рано или поздно приводит к неприятностям: убыткам, штрафам, кассовым разрывам. И, как итог, стрессу и выгоранию.

– Неужели эти проблемы поможет решить искусственный интеллект?

– Искусственный интеллект в виде генеративных нейросетей прочно вошёл в нашу обычную жизнь. Умные устройства, ИИ-решения в поисковых системах, персональные рекомендации на маркетплейсах – всё это уже не воспринимается как нечто особенное. Почему бы не перенести этот опыт в повседневную жизнь? Год назад на Петербургском экономическом форуме мы рассказали о запуске Гига-ассистента в нашем интернет-банке для бизнеса. Он помогает предпринимателям получить информацию об услугах и продуктах, выяснить статусы документов, написать стратегию, проанализировать отрасль, положение компании среди конкурентов. Спустя год ежемесячно им пользуются больше 400 тысяч наших клиентов-предпринимателей.

– Они уже победили рутину и справились с выгоранием?

– Как правило, к ассистенту обращаются со специальными запросами. Например, «как мне поднять продажи в торговых точках» или «в каком статусе мой платёж». Ответы на них не решают проблему нехватки времени. Они, скорее, про экспертизу нейроассистента и поиск информации. Рынок ИИ-решений для бизнеса в России за последние два года вырос на 45%, и многие из них помогают решать локальные задачи: один чат-бот считает налоги, другой ищет поставщиков, третий формирует выписки.

– А предприниматели охотно пользуются ИИ-решениями?

– По данным наших исследований, не меньше 50% предпринимателей уже регулярно пользуются технологиями на базе ИИ. Чем моложе аудитория, тем выше процент: в выборке респондентов от 18 до 35 лет он составляет 67%. При этом полезность ассистентов для бизнеса на основе ИИ осознают 79% предпринимателей. Согласитесь, высокий процент.

– Немаленький.

– Люди готовы к тому, чтобы работать с искусственным интеллектом, особенно если это эффективно, выгодно и просто. А что может быть проще общения в чате? Поэтому мы создали решение, которое позволит управлять компанией и решать возникающие задачи в одном окне – просто отправляя сообщения Бизнес-помощнику.

– Это какой-то мессенджер?

– Не совсем. Мы называем это «режим Бизнес-помощник», он встроен в мобильное приложение СберБизнес и появится на устройствах клиентов Сбера этой осенью. У новых пользователей и начинающих предпринимателей он активируется автоматически, а остальные смогут включить его самостоятельно. Работает он так: открываете приложение, заходите в чат с Бизнес-помощником и пишете: «Подготовь платёжку контрагенту Х на 150 тысяч рублей, проверь его по списку недобросовестных и приложи счёт». Доли секунд – и вам останется только проверить корректность заполнения и подтвердить операцию. Всё.

– Он сам сможет отправлять платёжные поручения?

– И не только их. В режиме диалога можно будет выполнить операцию, найти данные, провести анализ, получить справку, подключить сервисы и услуги, подготовить документы. Всё это будет работать быстро и с минимумом действий. Вам не нужно знать, где искать данные, шаблоны и прочее. У Бизнес-помощника есть долговременная память, он сохраняет контекст и историю запросов, умеет находить информацию в приложении. А ещё подскажет, если подходит срок уплаты налога, предложит выгодное решение и подсветит риски, если они обнаруживаются в том или ином случае.

– Звучит так, как будто это секретарь или финансовый директор. Не боитесь, что люди перестанут разбираться в финансах и переложат всё на алгоритм?

– Задача ИИ-ассистента в том, чтобы снять с предпринимателя груз операционки. Например, Бизнес-помощник «видит», что вы регулярно платите за аренду в определённые числа, и за день до срока предлагает: «Проверить баланс, сформировать платёжное поручение, отправить копию арендодателю?».

– А если бизнес только родился? У новичка вообще нет опыта. Ему это не помешает?

– Напротив. Для начинающих предпринимателей Бизнес-помощник станет проводником в мир бизнеса. Мы проводили исследование и выяснили: многие начинают бизнес, даже не подозревая о базовых вещах. Зачем отправлять чеки, какой налоговый режим выбрать, как проверять контрагентов, зачем копить средства на остаток на счёте… Бизнес-помощник поможет во всём этом разобраться. Подскажет, с чего начать, поделится советами экспертов, не даст упустить важные нюансы. Мы специально сделали для него интерфейс, который не требует специальной подготовки. Вы задаёте вопрос и получаете пошаговый ответ с примерами и ссылками на источники.

– А зачем это опытным предпринимателям? Если не считать экономии времени.

– Ведение бизнеса требует постоянной концентрации и фокуса внимания на актуальных вещах. Ассистент на базе ИИ берёт на себя роль партнёра – напомнит о сдаче отчётности, подскажет статус платежа, расскажет о положении дел в отрасли, поможет разработать план развития, расскажет, на какие заёмные средства может рассчитывать компания. Допустим, вы хотите масштабировать доставку. Бизнес-помощник проанализирует ваши транзакции, сравнит с отраслевыми бенчмарками и, например, предложит: «В вашем регионе спрос на курьерские услуги за квартал вырос на 18%. Рекомендую подключить логистический модуль, вот расчёт окупаемости на три месяца». Это уже не бухгалтерия, а стратегическая навигация.

– Искусственный интеллект действительно меняет бизнес в России, или это пока модный тренд?

– По оценкам РАЭК и ведущих консалтинговых агентств, в 2025–2026 годах ИИ-ассистенты помогли сократить время на административные задачи в среднем на 35%, а в сегменте услуг – до 40%. Больше 60% российских компаний с численностью до 250 человек уже используют хотя бы одно решение на базе ИИ, от автозаполнения документов до прогнозирования спроса. Но главное не в экономии времени, а в повышении качества работы и жизни. Сейчас предприниматель работает по 60–70 часов в неделю. ИИ может уменьшить для него этот показатель до 45–50, а оставшееся время человек сможет посвятить здоровью, семье, образованию, личной жизни.

– Многие до сих пор боятся: «А вдруг алгоритм ошибётся? А вдруг данные утекут?»

– Такие опасения могут озвучиваться, когда речь идёт о финансах. Поэтому Бизнес-помощник работает в защищённом контуре Сбера. Кроме того, каждое действие, особенно финансовые операции, требует подтверждения владельца. ИИ предлагает, анализирует, готовит, но финальный «пуск» – за человеком. Это не автопилот без пилота. Это штурман, который прокладывает маршрут, а вы держите штурвал.

– Что посоветуете тем, кто хочет уже сейчас перестать тонуть в рутине?

– Не ждите идеального момента. Начните с малого: автоматизируйте всё, что имеет свойство повторяться. Сверки, напоминания, поиск шаблонов, проверка контрагентов. Технологии перестали быть уделом IT-гигантов. Сегодня ИИ – это как электричество в начале XX века: сначала его опасались, потом без него не могли представить ни завод, ни дом. Передайте алгоритмам всё, что забирает ваше время, а себе оставьте главное: принятие решений, общение с клиентами, вечера с близкими.