«В Италии Стефания Сандрелли — для всех просто С.С.»: как девушка, победившая в конкурсе «Мисс кино» в 14 лет, стала звездой эпохи и секс-символом

Актриса Стефания Сандрелли, 1964 г. Фото: EAST NEWS.

Интересно, знает ли молодая аудитория Стефанию Сандрелли? В 60-е и 70-е она была одной из главных звезд европейского кино. «Ее путь наверх был стремителен, о мере же славы свидетельствует то, что в Италии Стефания Сандрелли — для всех уже просто С. С.» (то есть наподобие Б.Б., Брижит Бардо. - Ред.) - писал автор статьи в советском сборнике «Актеры зарубежного кино», вышедшем в 1970 году. Стефании в тот момент было всего 24 года, но советским зрителям она была знакома почти не хуже, чем итальянским: у нас шли ее главные на тот момент фильмы, «Развод по-итальянски», «Соблазненная и покинутая» и «Я ее хорошо знал».

А вообще она пришла в кинематограф чрезвычайно рано. Для начала, как многие дети, пела песенки, участвовала в школьных спектаклях, потом в 14 лет приняла участие в конкурсе красоты «Мисс кино» - и победила. Ее стали активно фотографировать, карточки в журналах увидели режиссеры, и Стефания начала получать роли. Сперва небольшие. А потом Пьетро Джерми дал ей главную роль в «Разводе по-итальянски» - сатирической трагикомедии про сицилийские нравы и итальянское законодательство. Согласно ему, развестись в 50-е годы было почти невозможно. А герою Марчелло Мастроянни очень хотелось: надоела супруга, и к тому же он влюбился в свою кузину (которую как раз и играла Сандрелли). Он разрабатывал план: толкнуть жену в объятья знакомого, потом подкараулить любовников в момент адюльтера и обоих убить (на Сицилии такое считалось вполне простительным). Но в итоге, разумеется, злодей сталкивался с массой осложнений.

Стефания Сандрелли на съемках фильма "Развод по-итальянски" Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Успех был огромным: мало того, что каннский конкурс, так еще и «Оскар» за лучший сценарий. Джерми, не откладывая, снял Стефанию еще в одном фильме - «Соблазненной и покинутой»: ее шестнадцатилетнюю героиню соблазнял жених старшей сестры, и жизнь для девушки с поруганной честью становилась очень мрачной. Третий триумфальный выход Стефании состоялся в драме «Я ее хорошо знал», где она играла наивную простушку, мечтающую стать звездой (заканчивалось все самоубийством).

Еще вся Италия обсуждала роман Сандрелли с очень известным певцом и сочинителем песен Джино Паоли. Как видно хотя бы из сюжетов фильмов Стефании, тогда в стране представления о морали были не те, что нынче, - а роман начался, когда ей было всего 15 лет! (Правда, она говорила, что сама приложила все усилия, чтобы Джино ее заметил и начал ухаживать). А Паоли был к тому же женат! В начале их отношений Стефания не знала о наличии у бойфренда (который был старше на 11 лет) супруги. «Джино Паоли был обаятельным лжецом. Я узнала, что у него есть жена, от моей тети. И сказала ей: «Знаешь, я не собираюсь выходить за него замуж!» В 18 она родила от него дочь Аманду, - интересно, что это случилось ровно через три месяца после того, как законная супруга родила Джино сына.

Роль в фильме «Соблазненная и покинутая» Фото: EAST NEWS.

Отношения были весьма бурными. В позднем интервью Стефания рассказывала, что однажды разнесла всю квартиру любовника: «Уничтожила множество вещей, причем выбирала их тщательно, только самое дорогое и то, что он больше всего любил. Начала со стереосистемы... Просто я увидела у него в шкафу женские вещи. Спросила: «Чьи они»? Он ответил: «Твои». Я заорала: «Я свою одежду знаю!» И началось. Он даже не сопротивлялся, пока я разбивала все, что могло быть разбито. Сама себе при этом удивляясь: даже не понимаю, как мне удалось учинить такой разгром. Но после того, как я выпустила чувства наружу, мне стало гораздо лучше!»

Их дочка Аманда (она со временем стала довольно известной актрисой и режиссером) потом вспоминала, что никогда не видела родителей вдвоем. Но всегда знала, что стала результатом большой и страстной любви. Удивительно, но жена Паоли, Анна, относилась к девочке чуть ли не как к родной, любила ее: Аманда в детстве какое-то время жила в доме отца со своим братом Джованни. Тем самым, который родился на три месяца раньше. А умер в марте 2025 года, в возрасте 60 лет, от инфаркта. Его отец к тому моменту был еще жив, ему был 91 год, но сына пережил всего на пару недель...

* * *

Автор очерка о Сандрелли в советском сборнике 1970 года писал: «Она еще очень молода. Так молода, что очертить ее творческий профиль — задача не из легких: все еще может перемениться, актриса сможет раскрыть совершенно иные, новые для нас стороны своего таланта». Пик ее славы настал в 70-е: она снялась у Бертолуччи в «Конформисте» и «Двадцатом веке», у Этторе Скола в «Мы так любили друг друга», у Клода Шаброля в «Волшебниках»...

А в 80-е открыла совсем уж новую сторону своего таланта: снялась в эротическом фильме Тинто Брасса «Ключ». Действие разворачивалось в годы правления Муссолини, немолодой муж героини Сандрелли не мог заниматься с ней любовью, но мог щедро делиться сексуальными фантазиями, причем в письменной форме (она отвечала тем же). Брасс рассказывал: «Так получилось, что Стефанию в то время никто особо не снимал, и она согласилась на небольшой гонорар. И все на съемках шло как по маслу, неприятности начались потом. Фильм стал очень успешен, за Стефанией начали бегать другие режиссеры, и, когда я позвал ее в свой следующий фильм «Миранда», она заломила невероятную цену. Мне ничего не оставалось, как взять другую актрису!» Так или иначе, Стефания, которой было уже ближе к 40, после «Ключа» неожиданно для себя и зрителей стала секс-символом, а к самому фильму и сейчас относится тепло.

Стефания Сандрелли в эротическом фильме Тинто Брасса «Ключ» Фото: EAST NEWS.

Она и потом снималась довольно часто, но итальянское кино было уже не тем: новых великих режиссеров как-то не появлялось. В результате Сандрелли все чаще играла на телевидении; популярность ее сериалов не выходила за пределы родины, но все-таки в Италии их смотрели миллионы людей. В 2024-м она сыграла постаревшую героиню «Партенопы» Паоло Соррентино - самого громкого своего фильма за последнюю четверть века.

Актриса на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, осень 2025 г. Фото: Ettore Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ее, конечно, не забывают, она регулярно дает интервью крупнейшим изданиям. И в них рассказывает, что любит танцевать так же, как в юности. «Есть два певца, от которых я пускаюсь в пляс: Дзуккеро и Стиви Уандер. Иногда танцую под них одна. Но танцую, как сумасшедшая!»

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