«Мы меняем генетический код города». Владимир Филиппов — о том, как «Московское долголетие» добавило москвичам 10 лет активной жизни

Владимир Филиппов, Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В 2025 году Москва преодолела исторический рубеж: продолжительность жизни горожан превысила 80 лет. О том, как проект «Московское долголетие» превратился в полноценную городскую экосистему, почему 10 тысяч шагов важнее биржевых индексов и при чем здесь Лев Толстой и патриотизм, в интервью «Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Владимир Филиппов.

«80 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»

— Продолжительность жизни москвичей превысила 80 лет. Можно ли утверждать, что «Московское долголетие» из социального проекта превратилось в экосистему, которая меняет генетический код города и отношение к возрасту?

— В 2025 году мы преодолели исторический и психологический рубеж — пошли на девятый десяток. Напомню: в 2010 году продолжительность жизни была чуть больше 70 лет. И мы, несмотря на пандемию и другие факторы, благодаря комплексу усилий — развитию инфраструктуры, вливаниям в кадры и оборудование, доступности высокотехнологичной помощи и, главное, изменению образа жизни москвичей старшего возраста — достигли этого показателя.

Сегодня у нас более 419 тысяч жителей старше 80 лет, около 62 тысяч старше 90-летнего рубежа. Иоколо тысячи горожан, перешагнувших вековой юбилей.

По темпам роста продолжительности жизни Москва — бесспорный лидер среди регионов России и входит в топ-10 мировых мегаполисов.

— То есть главный рецепт — не только медицина?

— Долголетие начинается не в 50, 60 или 80 лет. Жизнь должна быть не только долгой, но и качественной, чтобы человек не просто биологически существовал, а жил с интересом, мог созидать, заниматься творчеством, сохранять здоровье. Мы на ПМЭФ много говорим о макроэкономике, курсах валют, фьючерсах. Но есть показатели значительно важнее: ваш индекс массы тела, частота сердцебиения в покое, объем кислорода, который усваивает организм за удар сердца, стабильность сна, уровень стресса.

Технологии, которые изобрели ученые, стали доступны. Управлять можно только тем, что измеримо. Научившись измерять индексы состояния своего тела, мы переходим от мечты об управлении здоровьем к практике. Москва благодаря сервисам дарит уже плюс 10 лет активной интересной жизни по сравнению с общероссийскими показателями. Следить за индексами собственного здоровья нужно, может быть, даже приоритетнее, чем за курсом доллара.

БИТВА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

— В последнее время Москва напоминает города Китая, где утром в парках полно пожилых людей, которые занимаются здоровьем.

— Когда в 2018 году по инициативе Сергея Собянина и Анастасии Раковой проект запустился, мы встречали скепсис: «Зачем это нужно, есть же кружки в домах культуры». Благодаря управленческим технологиям команды мэра мы изменили парадигму: не спрос определяет предложение, а грамотное предложение рождает кратно больший спрос.

За 8 лет быть активным, ходить на занятия несколько раз в неделю стало базовой потребностью москвичей старшего возраста. Экосистема «Московского долголетия» в парках, домах культуры, музеях, спортивных объектах стала неотъемлемой частью культурного ландшафта. Многим кажется, что проект существует чуть ли не с основания Москвы в 1147 году, хотя ему меньше 10 лет. Люди «ногами голосуют» за качество.

— Но Китай все еще впереди? В Пекине средняя продолжительность жизни достигла 84 лет.

— Москва во многом уже превосходит китайские практики. Но что действительно отличает жителей Поднебесной — утренняя активность, цигун, танцы, хоровое пение — это для них такая же базовая потребность, как почистить зубы. Там осознали: чтобы сохранить способность человека работать и созидать, нужно беречь здоровье каждого уже рожденного.

Однако эту ответственность нельзя делегировать врачам. Они помогают, когда что-то случилось. А ответственность за свое состояние — личная. Наши участники проекта говорят так: каждый из нас — 1/150000000 страны. Насколько ты сохраняешь здоровье, компетенции, насколько становишься сильнее или добрее — настолько ты делаешь сильнее или слабее 1/150000000 России. Настоящий патриотизм, считают они, — это развивать в себе лучшие качества. Это реальная любовь к Родине.

Мы продолжаем философию Льва Николаевича Толстого. Великий москвич в 68 лет впервые обучился езде на велосипеде. Сотни участников «Московского долголетия» на седьмом-восьмом десятке начинают кататься на коньках, играть в хоккей, кататься на сапах, бегать 5–10 км и даже полумарафоны. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но пропасть между знанием и реальными действиями в Москве сокращается.

ДВИЖЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ И СМЫСЛЫ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВА

— Как интеграция проекта в городскую инфраструктуру изменила факторы долголетия? Можно ли назвать эту модель мировым стандартом?

— Проактивный подход и человекоцентричность во многих сферах московского управления уже работают. Москва — мировой лидер в помощи, когда человеку совсем плохо: социальные и медицинские службы всегда рядом. Но тренд в том, что система включается раньше. Город помогает сохранить состояние подвижности и вовлеченности, чтобы сценарии жизни в 45 лет не сильно отличались от 75–80 лет.

У нас более 1000 организаций, работающих с нами в проекте. Мы развиваем медицину здорового долголетия, чтобы люди с раннего возраста сохраняли актив — ведь его кратно сложнее вернуть. Мы вынесли долголетие из сугубо медицинской базы в образ жизни.

— Конкретно: какие простые вещи продлевают жизнь?

— Реальные драйверы — физическая активность, социальные связи, когнитивная активность. После 40 лет естественная выработка гормонов радости снижается. Уметь радоваться — это навык. Доказанные технологии: дефицит калорий, умеренность, внимание на белки. Квадрицепс — одна из самых больших мышц. Это главный орган долголетия. Качать ноги, делать 10 тысяч шагов — не для эстетики, а чтобы организм сохранялся. Организм не смотрит на паспорт, он смотрит на нагрузку.

Самые сильные лекарства от преждевременного старения — движение, общение и смыслы. Мы в «Московском долголетии» научились их масштабировать. Москва задает мировой тренд: строить долголетие не вокруг возраста, а вокруг активности.

— Но как победить лень и перейти от знаний к поведению?

— Проблема не в знаниях. Информация доступна. Нужно утром найти 45 минут, чтобы ровным шагом пройти 3–5 километров. Следить за индексом массы тела, чтобы не было висцерального жира вокруг сердца. Без нормальной работы сердца качественная жизнь невозможна.

Город меняет инфраструктуру: пешеходные тротуары, велодорожки, парки — это тоже вклад в долголетие. Многим кажется, что есть тайные таблетки. Но чаще это отъем денег. Управляйте тем, что вы едите, управляйте микробиотой. Стройность — это молодость, а молодость достигается через движение.

— А семья? Как изменения одного пожилого человека влияют на домочадцев?

— Наши исследования показывают: когда человек меняет образ жизни, приходит на занятия, он становится интереснее для детей и внуков. Если день похож на день, интерес к тебе угасает. Человек должен быть интересным. С утра — душ, красивая одежда, пойти узнать что-то новое. И за внимание такой бабушки или дедушки члены семьи уже будут конкурировать. Это влияет на психоэмоциональный климат.

Социальное окружение и привычки удерживают здоровое поведение сильнее, чем просто информирование. Расширяйте круг общения. Если вы общаетесь только с теми, кто брюзжит и жалуется на болячки — это мило, но тянет не туда. Помогать больным надо, но стремиться к тем, кто хочет болезни не допустить. Невозможно построить сообщество долгожителей одними лекциями. Нужен здоровый выбор простыми средствами. «Московское долголетие» его оплачивает и организует.

ЧЕМ НЕПОНЯТНЕЕ ЗАНЯТИЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ МОЗГА

— Есть ли понимание, как «Московское долголетие» будет развиваться в ближайшие годы?

— Уверенно, стабильно и на основе обратной связи от москвичей. Мы будем предлагать продукты, которые поначалу могут показаться сложными или непонятными. Совместные исследования с Ольгой Николаевной Ткачевой, с НИИ геронтологии и ФМБА однозначно показывают: чем сложнее и непривычнее музыка, танцы или занятия — тем полезнее они действуют на ментальное здоровье и продолжительность жизни.

«Московское долголетие» опирается на лучшие мировые и отечественные научные практики. Мы предлагаем старшему поколению то, что интересно, понятно, доступно — и при этом сохраняет физическое и ментальное здоровье.

Следите за нашими предложениями, приходите, пользуйтесь, не стесняйтесь. Живите долго и интересно в самом лучшем городе Земли — в нашей Москве.