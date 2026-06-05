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Экономика5 июня 2026 14:17

На ПМЭФ рассказали, как искусственный интеллект будет менять профессии

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уверен, что рынок труда уже трансформируется
Любовь ХОЛОПОВА
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Фото: Сбер.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Фото: Сбер.

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как искусственный интеллект трансформирует рынок труда, какие профессии останутся востребованными в будущем, а какие исчезнут. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, рынок труда ждёт не безработица, а масштабная трансформация. ИИ не столько «отнимает» рабочие места, сколько перекраивает структуру навыков, и у человека остаются сферы, где он навсегда останется незаменимым.

Вместе с Министерством труда России Сбер провел масштабное исследование. Аналитики изучили 22 миллиона вакансий, размещённых на всех российских электронных платформах с 2022 по 2024 год, и выделили 13,5 тысячи конкретных навыков, которые работодатели требуют от соискателей.

- Мы увидели, что в каждой профессии примерно две трети навыков будут заменены искусственным интеллектом. С другой стороны, теперь мы можем прогнозировать, какие навыки будут заменяться на протяжении ближайших 12-18 месяцев. И это хорошие новости, потому что человек может переучиться, он может получить другие навыки, переквалифицироваться даже в рамках своей профессии. А вот треть навыков практически незаменяемая, это то, что мы называем мягкие навыки - навыки общения человека с человеком, работа в команде, навыки получения новых знаний, любопытства. Это то, что искусственный интеллект заменить не сможет, по крайней мере сейчас. Поэтому навыки человечности останутся востребованными очень долго, - считает Александр Ведяхин.

При этом он отметил, что сама скорость обучения профессиональным навыкам с помощью ИИ вырастет кратно. То есть будущее не за противостоянием человека и ИИ, а за эффективным взаимодействием, где алгоритм берет на себя рутину, а творчество, коммуникация и принятие решений в зонах высокого риска остаются за человеком.