Россияне рассказали, готовы ли они работать курьерами

64% опрошенных россиян заявили, что готовы подрабатывать курьерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самой востребованной профессией этого лета стала профессия курьера. Медианная зарплата (половина получают меньше, вторая половина – больше – прим. автора) у доставщиков достигла уже 190 тысяч рублей. При этом большинство россиян признаются, что и сами готовы идти подрабатывать курьерами, если потребуются деньги. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 64% опрошенных россиян сообщили, что если им понадобится подработка, они готовы устроиться курьерами. Их не смущает, что придется порой доставлять тяжелые заказы и выходить на смену в любую погоду, будь то ливень, жара или мороз, ради хорошего дохода можно и потерпеть, уверены участники исследования.

«Есть захочешь – на любую работу согласишься. Почему бы и курьером не подработать, если деньги будут достойные», - рассуждает участник опроса.

«Жизнь заставит, кем угодно пойдешь», - кивает другая.

Однако треть опрошенных – 33% - заявили, что не пошли бы работать курьерами ни при каких условиях. Респонденты отмечают, что для себя не готовы рассматривать такую подработку, лучше заниматься любым другим делом – пусть труд будет тяжелым, работа не по профилю, но только не курьером.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Респонденты признались, что затрудняются ответить на вопрос, некоторым было сложно представить ситуацию, которая вынудила бы их взять подобную подработку.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 900 человек.