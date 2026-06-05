Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Множество вопросов, которые волнуют каждого россиянина, Владимир Путин раскрыл 5 июня 2026 года, на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума, выступив с программной речью.

В каком состоянии находится на самом деле российская экономика? В чем ее слабые и сильные стороны сегодня? Когда инфляция вернется к нормальным значениям? Что с ростом зарплат? Когда экономика пойдет в рост?

Ответы на все эти вопросы, коротко и по сути, из выступления Владимира Путина на ПМЭФ 2026 выбрала «Комсомолка».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА НА ПМЭФ: УДАВКА СОРВАНА – МИР МЕНЯЕТСЯ

Учитывая публику, а на ПМЭФ собрались представители и бизнесмены из 130 стран мира, Президент России начал с общемировых тенденций в экономике. Вот они:

- Современный мир столкнулся с серьезными экономическими вызовами, энергетические рынки трясет и лихорадит.

- Причина потрясений – недальновидная политика европейской бюрократии.

- Из-за этого Европа продолжает терять позиции в мировой экономике, а мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию.

Здесь Путин остановился подробнее: десятилетия Запад пытался держать мировую экономику на коротком поводке: вокруг своих финансовых центров, валют, рейтинговых агентств и технологий.

Путин: Европейские элиты провоцируют хаос

- Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, - заявил российский лидер.

Логика очевидна: создав систему рычагов влияния на мировую экономику, Запад пытался контролировать всех, кто пытался действовать в своих национальных интересах. И, конечно, основа метаморфозы, которая происходит сейчас – в том, что подавляющее большинство стран прекрасно поняли, что созданная система – это намордник и поводок их экономического роста. Поэтому:

- Сильные страны начали создавать свои технологии и маршруты поставок;

- Свои финансовые инструменты;

- Торговать в национальных валютах (65% всех операций во внешней торговле Россия проводит в рублях).

- Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, - заявил президент.

Путин: "Европа продолжает терять позиции в мировой экономике, а мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию". Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

НОВАЯ СИЛА

Сопротивление тотальному экономическому доминированию Запада окрепло – и сегодня может оказать достойное сопротивление давлению. Путин перешел на язык цифр:

1. 49% роста мирового ВВП обеспечили страны БРИКС, на государства «большой семерки» приходится почти втрое меньше - 18% роста.

2. Доля БРИКС в мировом ВВП – 40%, «семерки» - меньше 29%.

3. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле выросла больше, чем вдвое. Почти четверть мирового экспорта – из стран нашего объединения.

- Уважаемые дамы и господа, это не мы придумали, это данные МВФ, Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить, - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил – эти тенденции стали еще более фатальными для Запада после воровства российских резервов. Теперь любое государство понимает – если оно выступит против, может лишиться собственных денег, или попасть под санкции.

- Поводы могут быть разные, они всегда найдутся, как в нашем случае, конфликт на Украине, в каком-то другом случае – конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу*. Можно придраться к чему угодно.

Нанося удары по нашей экономике, Западные государства окончательно дискредитировали себя. И это видно в цифрах: В 2025 году дефицит бюджета Евросоюза - 3,1%. В Польше – 7,3%, во Франции, 5,1% в США – 5,9%. В России – всего 2,6%.

На фоне этих проблем страны БРИКС становятся лидерами в своих отраслях. Китай – в IT-индустрии. Россия – в области атомной энергетики.

- Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии «Росатома». Более 80%! – сказал Путин. Зал встретил цифру аплодисментами.

Владимир Путин: "Независимость, она же – суверенитет, стала главной ценностью государств нового, изменившегося мира." Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

КОГДА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ? ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТА НА ПМЭФ 2026

Независимость, она же – суверенитет, стала главной ценностью государств нового, изменившегося мира. И в борьбе за него нужна не только сила – но в первую очередь экономика. Что у нас с ней?

1. Инвестиции в нашу экономику за 2021-2024 годы выросли на 38% «в реальном выражении», то есть с вычетом инфляции.

2. Инфляция в 2026 году по прогнозам должна быть в районе 5,2% - то есть почти полностью нормализоваться. И это важнейший показатель выздоровления экономики.

3. «Выздоравливают» и другие показатели. В апреле выросло на 1,9% промышленное производство. ВВП тоже поднялся – на 1,3%.

4. Зарплаты за 5 лет выросли на 30% - и это реальные зарплаты, за вычетом инфляции. Власть дальше будет работать над этим, ведь без высоких доходов невозможен рост населения.

5. Уровень безработицы – 2,2%, один из самых низких в мире. Для сравнения в США 4,2%, в Евросоюзе – 5,9%.

«Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30%» - Владимир Путин На Международном экономическом форуме Владимир Путин рассказал, что рост зарплат в России в реальном выражении составил 30 %

- Что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, это так. Но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. Главное, мы сохранили основу макроэкономической политики, и я уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено, - сказал глава государства.

Путин дал и ответ на главный вопрос: когда ситуация в экономике нормализуется. По его словам, перед экономическим блоком и правительством поставлена задача – «вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики» со следующего, 2027 года.

В ЧЕМ СИЛА РОССИИ: ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА О ТОМ, ЧТО БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Помимо мирового лидерства в мирном атоме, у нашей страны множество сильных сторон. В чем же мы эффективны и в чем собираемся продолжать развитие? Перечислил сам Путин:

- ИИ и технологии.

В нашей стране они активно применяются в медицине, образовании, планировании. У нас, одних из немногих стран, есть свои суверенные модели ИИ, мессенджеры, браузеры.

- Кадровый потенциал

В России огромное внимание уделяется образованию, перерабатывается система стажировок – чтобы молодые специалисты могли найти хорошую работу и реализовать свои навыки.

- Платформенная экономика

То есть развитие торговли товарами и услугами на площадках (платформах) в интернете. Причем торговать на этих платформах могут и иностранцы – так, для примера, Путин привел оборот узбекских товаров на Wildberries: в 2023 году - $418 млн, в 2025 – почти $1,5 млрд. Еще у нас на высоком уровне и платформы медуслуг, и образовательные, и туристические, и т.д.

- Развитие регионов

Государство уделяет и продолжит ему уделять повышенное внимание. Крупные компании продолжают переезжать из столицы в региональные центры (например, «Русгидро», ПСБ, переезжает РЖД). Активно развиваются социальная инфраструктура и городская среда – строятся школы и детсады, поликлиники и больницы, парки и спортплощадки.

Развивается инвестиционный климат в регионах. В числе лидеров по этому показателю не только Москва, но и Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в топ вырвались Петербург и Сахалинская область.

Президент заметил, что инвестиции – основа благосостояния и роста экономики страны. Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

ВСЕ ДЛЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Президент заметил, что инвестиции – основа благосостояния и роста экономики страны. А значит для бизнеса нужно создавать еще более удобные условия.

1. Творческое развитие

- Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни. Такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать им больше творческой свободы через новые экономические, строительные решения.

Иначе говоря – за развитие среды, вклад в формирование удобной среды предпринимателям будут предложены новые преференции.

2. Улучшение условий

Для инвесторов важны предсказуемость и налоговые льготы. И если система налогообложения уже «донастроена», то с бумажной волокитой нужно работать.

- Речь о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Нужно сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее.

3. Льготы

Во время выступления президент поручил продумать послабления для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

4. Связи

И последнее – Россия будет продолжать налаживать связи с дружественными государствами и партнерами по всему миру. А это значит, будут расширяться и появлятся новые транспортные коридоры, железные дороги, будет развиваться ледокольный флот, строится новые танкеры.

- Мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота, - заявил президент.

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