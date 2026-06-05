НИМЕ, Акатуй и десант поддержки: Олег Николаев — о том, как в Чувашии возвращают моду на семью и взаимопомощь

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Республики Чувашия Олег Николаев рассказал о результатах социальных проектов «НИМЕ - Народный бюджет», «Шаг к здоровью» и «Шаг в мирную жизнь». Губернатор объяснил, как в регионе формируют моду на многодетность, сколько народов проживает в Чувашии и какие соглашения заключены на ПМЭФ-2026. Особое внимание — ребрендингу народных традиций и комплексному подходу к поддержке семей участников СВО.

«НИМЕ - НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»: КОГДА СОСЕДИ ПОМОГАЮТ СОСЕДЯМ

— В прошлом году в Чувашии запустили несколько социально ориентированных проектов: «Шаг к здоровью», «Шаг к мирной жизни», «НИМЕ - Народный бюджет» и другие. Насколько они оказались эффективными? Планируется ли их дальнейшая реализация и масштабирование?

— Да, проекты оказались очень эффективными. Поэтому продолжим их развивать. Если говорить про «НИМЕ - Народный бюджет» — это, скорее, ребрендинг уже получившего поддержку проекта инициативного бюджетирования. Люди сами собираются, решают, какой объект сделать в своем населенном пункте, и собирают средства из собственного кармана. Голосуют рублем, если так можно выразиться.

Если в прошлом году мы реализовали 1579 проектов, то в текущем, после ребрендинга, — 1841 проект. Масштаб в деньгах очень весомый. Мы с коллегами решили основать проект на традиции чувашского народа. Ниме — когда много односельчан и родственников помогают кому-то решить сложную задачу: построить дом или другие трудные вопросы. Такой ребрендинг получил очень хорошую поддержку.

— Каков механизм финансирования? Кто сколько вкладывает?

— Буквально скоро мы объявим новый отбор на следующий год. Согласно правилам, вложения граждан будут составлять не менее 5%, остальное — государство: либо республика, либо муниципалитет. Кстати, очень часто участвует еще и бизнес, беря на себя всю нагрузку за население.

— Что показал проект «Шаг к здоровью» и почему он оказался востребованным?

— Проект был очевиден. Сегодня каждый ФАП в Чувашии оборудован для телемедицинских консультаций. С этого года можно пройти диспансеризацию первой ступени. Но мы видим: народ не очень активно пользуется возможностями медицины, особенно с точки зрения ранней диспансеризации. А здоровый человек более производителен и продуктивен.

Медицина сделала шаг к людям. В каждом муниципалитете есть мобильные комплексы: кардио, с этого года — «детские поезда»: флюорография, рентген, проверка зрения и другие простейшие процедуры. В прошлом году за счет таких выездов в людные места наши медики охватили 70 тысяч человек.

Самое главное другое. Впервые выявлено 1600 с лишним случаев заболеваний. Есть десятки случаев, когда человек заходил в палатку просто измерить давление и, можно сказать, спас себе жизнь. Через некоторое время мог бы случиться очень печальный исход, если бы он не воспользовался возможностью, которая была рядом.

— Каковы итоги проекта и как он будет развиваться дальше?

— Цель проекта — прежде всего просветительская. По итогам прошлого года более 20 тысяч человек из 70 тысяч получили направление на углубленное изучение своего здоровья. В этом году «Шаг к здоровью» расширяется кардиопоездом и детским поездом — мы увидели такой запрос. Также будем больше работать с организованными коллективами, чтобы люди на своем рабочем месте могли быстро узнать о состоянии здоровья и при необходимости получить высокотехнологичную помощь.

ДЕСАНТ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ ГЕРОЕВ

— Что скрывается за названием «Шаг в мирную жизнь» и как проект помогает семьям участников СВО?

— Это одна из наших основных повесток. Мы в каждом регионе делаем всё, чтобы поддержать и героев на линии боевого соприкосновения, и их семьи. А семьи — это спокойствие и уверенность. На основе обратной связи мы объединили разные формы поддержки в один проект. На одной платформе с удобной навигацией можно узнать обо всех мерах — финансовых и нефинансовых, — а также о том, куда обратиться.

Но мы пошли дальше. Сформировали «десант поддержки»: специалисты центров поддержки, медики, юристы, общественники, волонтеры, военкомат, очень часто прокуроры выезжают в конкретный муниципалитет и в течение дня принимают людей. Для меня это еще и аудит: как коллеги на местах отрабатывают задачи по поддержке воинов? Почему информация не доходит?

За это время более 1300 человек получили конкретную поддержку или решение своей проблемы.

МОДА НА МНОГОДЕТНОСТЬ

- Многодетность – один из ключевых трендов федеральной политики. Насколько сложно привить моду на многодетность? Способствуют ли этому материальные стимулы?

— Материальный стимул, несомненно, способствует, особенно для молодых семей. Но действовать надо комплексно: не только финансовые меры требуются, но и формирование моды на многодетность необходимо. Мы вспоминаем времена нашего детства, когда все росли в многодетных семьях. Тогда это было нормой. Очевидно, если это есть в наших традициях, это возможно и нужно. Очень важно с детства формировать отношение к семье. Семья — это дети, а не просто юридически закрепленный союз.

— Сколько в Чувашии многодетных семей и какие меры поддержки для них действуют?

— У нас более 24 тысяч многодетных семей. Каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. За последние годы мы ввели от 15 до 25 региональных форм поддержки для комплексного сопровождения семей в сложных жизненных ситуациях.

Но не менее важно формировать отношение к образу жизни. Мы много работаем со школьниками. Благодаря взаимодействию с общественными организациями реализован проект «Берегиня села». Успешные женщины, которые состоялись на селе, — как правило, многодетные, — идут в школы и рассказывают о своем опыте. Они показывают: многодетность — это норма, а успех приходит к тем, кто не боится и не ждет, а действует.

Хочется жениться или выйти замуж — надо это сделать. Если женились — надо рожать детей. По личному опыту могу сказать: эти действия становятся стимулом искать новые формы развития, а через собственное развитие находить возможности для благополучия всей семьи.

РУССКИЙ ЯЗЫК ОБЪЕДИНЯЕТ

— 2026 год объявлен Годом единства народов России и Годом дружбы народов Чувашской республики. Подведите промежуточные итоги. Сколько национальностей проживает в регионе и какие мероприятия проводите?

— Чувашия, как и любой другой регион России, многонациональна. У нас традиционно проживает более 120 народов. Есть точная цифра — 128, но она уже давно неточная: может, уже за 130. Люди много мигрируют. При этом доля чувашей — больше 63% по последней переписи. Правительство республики делает всё, чтобы каждый народ мог чтить свои традиции, культурные ценности и самореализовываться.

Помимо чувашского, в республике преподаются еще два языка — татарский и мордовский. Русский — это само собой, наш объединяющий язык. Татары и мордва локально живут в нескольких муниципалитетах, там активно организован образовательный процесс на родных языках.

— Как именно поддерживаются разные народы и какие праздники их объединяют?

— У нас есть Дом дружбы народов, где функционирует 34 культурных автономии различных народов — тех, которые широко представлены и изъявили желание организовать свою жизнь в таком формате. Мероприятия года традиционные: чувашский Акатуй, татарский Сабантуй, мордовский и марийский праздники, фестивали в Доме дружбы.

Мы еще исходим из того, что Чувашская республика должна себя максимально ярко показать. 24 июня, в День республики, пройдет Акатуй, где мы подробно вспомним наши традиции. Театры готовят представления: выход на сенокос, НИМЕ, свадьба. Кроме того, чуваши живут в Татарстане, Мордовии, Ульяновске, Самаре, Саратове. Мы им помогаем достойно обозначить присутствие чувашского народа и внести вклад в общую палитру традиций, чтобы еще раз показать монолитное единство через многовековые устои.

ТУРИЗМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЙ КОД

— Каковы первые итоги работы делегации Чувашии на Петербургском международном экономическом форуме? С кем удалось заключить договоры?

— Традиционно работаем в большом составе по разным направлениям. Форум экономический, но экономика без людей не бывает, поэтому много внимания уделяем демографии и социальному сопровождению. В этом году подписываем соглашения с Челябинской и Тамбовской областями — у нас большие заделы и планы развития и в промышленности, и в аграрном секторе.

Продвигаем туризм. Подпишем с «Яндексом» соглашение об использовании их сервисов для привлечения туристов в Чувашию. Наши ведущие предприятия — собственники и топ-менеджмент — здесь, сегодня будет несколько соглашений, которые укрепят позиции предприятий на промышленной карте России и запустят новые планы в машиностроении, энергетике, строительстве.

Возвращаясь к туризму: напомню, Чувашия в 2022 году была инициатором и объединила всю Россию для создания «Вышитой карты России». Подписано соглашение с Санкт-Петербургским императорским фарфоровым заводом о выпуске продукции по мотивам этой карты — это и сувениры для нас, и развитие проекта для всей России.

Мы также финализировали соглашение с «ПСБ Банком» и Федерацией легкой атлетики России, но перенесли подписание на Чебоксарский экономический форум 18–19 июня. Речь о создании в Чувашии нового легкоатлетического манежа. Он внесет вклад в развитие легкой атлетики в России, а для нас — в развитие спортивной и событийной инфраструктуры республики.