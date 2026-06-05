Антибиотики не спасут: почему АПК делает ставку на диагностику и адъюванты

Фото: Деловая Россия.

Главный вывод: победить супербактерии новыми препаратами нельзя, но можно научиться с ними жить, экономя миллиарды.

20 мая в Москве прошла стратегическая сессия «Борьба с антимикробной резистентностью. В поисках решений для достижения национальных целей». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Ветеринарная биофармацевтика России: прошлое, настоящее, будущее» и было организовано совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ).

Участники — от ведущих научных институтов до топ-менеджмента агрохолдингов — говорили на языке цифр и рисков. За 2025 год только госпитальные закупки антимикробных препаратов в России составили 134 млрд руб. (данные НИИ антимикробной химиотерапии). При этом до 80% назначений делается эмпирически, вслепую. И если не изменить систему диагностики и контроля, любые новые антибиотики ждёт та же участь — быстрая потеря эффективности.

Во что обходится бездействие

Один из ключевых докладчиков, Алексей Кузьменков, заместитель директора по стратегическим разработкам НИИ антимикробной химиотерапии, привёл пугающую мировую статистику: инфекции, вызванные устойчивыми микроорганизмами, добавляют пациенту в среднем +8 койко-дней, а вероятность летального исхода вырастает на 65%. Прогнозы о том, что к 2050 году смертность от АМР обгонит онкологическую, уже пересмотрены в сторону ухудшения — тренд пошёл быстрее.

Но главная проблема, по мнению Кузьменкова, даже не в бактериях. Анализ работы 450 лабораторий показал: количество ошибок при определении чувствительности микроба к антибиотику колеблется от 0,49% до 64% в зависимости от пары. Причины — устаревшее ПО, старый приборный парк и, самое опасное, ежегодное изменение критериев интерпретации. То есть лаборатория может выдать результат «чувствительно», тогда как по актуальным стандартам штамм уже резистентный.

«Если мы не выполним домашнюю работу по качественной диагностике и мониторингу, любые новые препараты придут в ту же старую область, и их ждёт та же судьба», — резюмировал Кузьменков.

Он также представил модель экономической оценки, разработанную его институтом: снижение числа диагностических ошибок всего на 10% в небольшом стационаре на 400 коек даёт эффект около 3 млн руб. в год, в масштабах региона — до 110 млн руб. прямых потерь, а с учётом долгосрочного эффекта — почти полмиллиарда.

Фото: Деловая Россия.

Переработка — тёмная лошадка

Юлия Юшина, руководитель лаборатории микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, обратила внимание на звено, которое часто выпадает из системного мониторинга, — переработку пищевого сырья. Если в ветеринарии и медицине контроль АМР постепенно выстраивается, то на мясокомбинатах и молочных заводах нет обязательных программ отслеживания резистентных патогенов.

Она привела результаты собственных исследований более 6000 штаммов с различных предприятий: устойчивость к дезинфектантам и антибиотикам у условно-патогенной микрофлоры (клебсиеллы, псевдомонады, листерии) достигает критических значений. Особую тревогу вызывают бактерии, формирующие биоплёнки и проявляющие перекрёстную резистентность.

«Мы видим, что те листерии, которые были 20 лет назад, — это не те листерии, которые циркулируют сегодня. Множественная резистентность закреплена генетически», — заявила Юшина.

Она предложила два практических шага: ввести обязательный мониторинг АМР на всех этапах пищевой цепи (включая переработку) и ограничить бесконечные сроки годности продуктов, которые провоцируют производителей на избыточное применение консервантов и дезинфектантов.

Адъюванты и бактериофаги — оружие продлённого действия

Юрий Николаев, заведующий лабораторией выживаемости микроорганизмов ФНЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, напомнил: полностью победить АМР невозможно — бактерии были на планете миллионы лет до нас. Но замедлить распространение — реально. Самый эффективный сегодня метод — комбинационная терапия с использованием адъювантов. Эти вещества подавляют механизмы защиты бактерий (например, разрушают ферменты, инактивирующие антибиотик). Классический пример — сочетание антибиотиков, которое десятилетиями продлевает жизнь бета-лактамным антибиотикам.

Ольга Иванова, ведущий научный сотрудник ВГНКИ (модератор сессии), представила конкретные разработки: препарат бактериофага для профилактики сальмонеллёза поросят, а также симбиотические консорциумы лактобактерий. Последние, по данным ВГНКИ, способны в два раза снизить минимальные подавляющие концентрации антибиотиков, в отношении полирезистентных штаммов.

Фото: Деловая Россия.

ГК ВИК: от лабораторной проблемы к цифровому решению

Главный практический блок сессии был посвящён внедрению инноваций в агрохолдингах. Совместный доклад представили Светлана Макавчик, доцент Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины, и Наталья Иванова, директор Диагностического центра «Эпсилон Био» Группы компаний ВИК.

Они презентовали разработку, которая уже проходит пилотное внедрение: профильные ветеринарные тест-панели для определения минимальной подавляющей концентрации (МПК). В отличие от универсальных медицинских наборов, эти панели адаптированы под разные виды животных (птица, свиньи, КРС) и спектр их ключевых патогенов. Более того, они сопровождаются уникальным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, которое позволяет:

• интерпретировать результаты в режиме реального времени (скорость — критический фактор для практикующего ветврача);

• вести единую электронную базу данных по резистентности в динамике, доступную с любого гаджета;

• формировать локальные протоколы эмпирической терапии для конкретного хозяйства.

По данным аналитики Диагностического центра ГК ВИК, в птицеводстве, которое оказалось наиболее продвинутым в плане диагностической культуры, лишь 30% проб по-прежнему исследуются диско-диффузионным методом. Остальные переходят на более точный микрометод, включая, с использование панелей.

«Люди должны оценивать ситуацию как в моменте, так и в динамике. То, что работает на предприятии X, не подходит для предприятия Y. У всех своя циркуляция штаммов», — подчеркнула Наталья Иванова.

Опыт ГК ВИК показывает: бизнес готов платить не за «волшебную таблетку», а за предсказуемость и контроль. Именно поэтому компания инвестирует в диагностические инструменты, позволяющие сокращать неоправданное применение препаратов.

Ольга Мерзленко (технический директор ООО «Евровет»), также выступившая на сессии с обзором современных подходов к антибактериальной терапии, добавила: на крупных комплексах (особенно в птицеводстве и свиноводстве) полностью отказаться от антибиотиков невозможно из-за скученности содержания и высоких рисков падежа. Но переход от «коктейля из пяти препаратов» к точечной терапии на основе диагностики уже даёт хозяйствам конкурентное преимущество.

Что мешает сокращению использования антибиотиков

В финальной дискуссии, которую модерировал Роман Ромашкин, заместитель директора по развитию Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, практики назвали основные барьеры.

Анастасия Мастюгина, генеральный директор Независимой ветеринарной лаборатории «Шанс Био» (представитель Национальной ветеринарной палаты), заострила внимание на проблеме оборота антибиотиков. Рецептурный учёт в ветеринарии существует, но маркетплейсы и аптечные сети массово продают препараты без проверки рецептов. Кроме того, ветеринарным врачам запрещено использовать медицинские антибиотики (даже если аналога в ветеринарном реестре нет). Предложен каскадный метод (как в Беларуси) — разрешить применение «человеческих» препаратов в ветеринарии при отсутствии зарегистрированной альтернативы, под контролем профессиональных ассоциаций.

Резюме для отрасли

Стратегическая сессия подтвердила: Россия находится в той же парадигме, что и весь мир. Международный анализ 161 национального плана выделяет три меры, которые реально влияют на смертность от АМР: инфекционный контроль, мониторинг резистентности и программы рационального использования антибиотиков. Разработка новых препаратов без этих трёх китов бессмысленна.

ГК ВИК на этом фоне выступает не просто поставщиком фармпрепаратов, а системным интегратором: компания внедряет ИИ для интерпретации результатов. В свою очередь, соорганизатор сессии — ВГНКИ — ведёт образовательную работу (в 2025 году институт провёл 8 программ, обучив 102 ветеринарных специалиста) и участвует в международных сетях мониторинга (ВОЗ, ФАО).

Отрасли нужна не гонка вооружений с микробами, а холодный расчёт. Как выразился Алексей Кузьменков, цитируя Эдвардса Деминга: «Без данных вы просто ещё один человек с собственным мнением». Теперь у российских животноводов есть шанс заменить мнение на точные цифры.

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Стратегическая сессия прошла 20 мая 2026 года в Москве при поддержке «Деловой России» и ФГБУ «ВГНКИ». В мероприятии приняли участие представители НИИ антимикробной химиотерапии, ФНЦ пищевых систем им. Горбатова РАН, ФНЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины, Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, Независимой ветеринарной лаборатории «Шанс Био», Национальной ветеринарной палаты, компаний ГК ВИК и ООО «Евровет», а также Минсельхоза и Роспотребнадзора. ГК ВИК выступила ключевым партнёром в части практической реализации диагностических решений.