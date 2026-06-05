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Экономика5 июня 2026 15:45

Как цифровизация, инвестиции и поддержка семей меняют жизнь Мордовии

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал глава Мордовии Артем Здунов
Евгений ОРЛОВ
Глава Мордовии Артем Здунов

Глава Мордовии Артем Здунов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЛАНЫ НА ФОРУМЕ

– Артем Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о планах Мордовии на этом форуме и о том, чего вы ждете от участия в ПМЭФ.

– Мы всегда внимательно следим за инвестиционной активностью, понимая: если ее снизить, то экономика (валовой региональный продукт) отреагирует так же. Поэтому нам нужны хорошие инвестиционные ожидания. И бизнес реагирует рублем. Мы видим инвестиционную активность, рост инвестиций, валового регионального продукта, индекса промышленного производства.

Петербургский экономический форум для нас всегда очень важен. Мы работаем с крупными заказчиками и производителями в течение всего года, но здесь за короткий период мы можем встретиться со всеми. Поэтому с нами приехали директора предприятий, мы встречаемся с крупнейшими холдингами, группами компаний. Например, сегодня прошли встречи с «Росгидро», с «Россетями», с производителями автомобиля «Москвич»: мы не только являемся покупателями этих машин для семейного такси, которое работает в Саранске, но и поставляем для них комплектующие.

Принципиально важны банки. Например, наши сельхозтоваропроизводители завязаны на программы «Россельхозбанка», к тому же он помогает поставлять органическую продукцию в наши дошкольные учреждения.

Крайне важен фармацевтический блок. Мы подписали соглашения с Фондом развития промышленности и реализуем очередной проект - в этот раз он касается лекарственных препаратов разных форм. Мы активно движемся на экспорт, получаем сертификацию – речь идет не только о странах СНГ, но и об Объединенных Арабских Эмиратах. Группа компаний «Промомед» – один из крупнейших инновационных центров в нашей республике. На нее ориентирован университет, в котором реализуется программа «Приоритет-2030».

Именно поэтому сюда приехали директора наших предприятий всех направлений, и я считаю это самым главным. Помимо встреч и участия в круглых столах по финансовой тематике, для нас важно, чтобы наши директора получили новые возможности.

ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ

– Назовите, пожалуйста, основные моменты, которые вы выделили бы в экономическом развитии Мордовии - как сегодня, так и с прицелом на будущее.

– Во многом мы опираемся на наш агропромышленный комплекс, ищем там новые ниши. Для нас важно, чтобы производство молочной, органической продукции отвечало потребностям экспорта и продаж в других регионах.

Из традиционных отраслей – наше тяжелое вагоностроение, светотехническая продукция, радиоэлектроника. Это тоже наши столпы.

Наращивается выпуск фармацевтической продукции, причем мы занимаемся полным циклом производства лекарственных препаратов.

И самое главное, что на все это нацелен наш университет, его программы обучения и переподготовки. С Минпросвещения мы организуем программу «Профессионалитет», готовим тех, кто будет работать на наших предприятиях. Это нашло активный отклик у производителей – они вкладывают в это деньги. И сейчас это уже не те профтехучилища, которые были еще 10–15 лет назад. Это современнейшие учебные заведения, выпускники которых готовы работать на инновационные предприятия сразу после окончания учебы.

– Одним из локомотивов развития экономики республики является инновационный сектор. Какие разработки в Мордовии сегодня наиболее востребованы на российском и зарубежном рынках и как регион поддерживает высокотехнологичные производства?

– Выделю всё, что касается кабельной продукции - требования к электроэнергетике сейчас достаточно серьезные. Это новые виды кабелей, оплетки для кабельной продукции.

Также, как я уже говорил, это всё, что касается фармацевтики – в частности, производство антибиотиков, в том числе резервной группы.

И я бы обратил внимание на высокоточным цифровое литье. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей требует, чтобы ходовые части и тормозные системы соответствовали требованиям. В России давно не было таких направлений, где производство было бы именно отечественным. Подвижной состав, рефрижераторы, вагоны-термосы, вагоны с высокой загрузкой, но низкой массой – это то, чего требует рынок. Поэтому в инновациях, считаю, мы одни из лидеров в Российской Федерации.

– Вы коротко упомянули агропромышленный комплекс, но хотелось бы поговорить об этом подробнее, ведь Мордовия является лидером Поволжского федерального округа в этой сфере. В прошлом году аграрии показали второй рекорд в истории республики, собрав почти 2 млн тонн зерна. Как вы думаете, удастся ли закрепить этот успех в нынешнем году? И, может быть, есть прогнозы по другим культурам?

– Мы используем зерновые культуры как фураж (корм для животных, - Ред.), и для нас важно получать маржинальность уже на мясомолочном производстве. Любой урожай, который несколько превышает среднегодовые темпы, – это дополнительные доходы, но мы зависим от цен на сырье. Поэтому мы вынуждены развивать складскую и логистическую повестку. Но это удерживает нас в необходимой системе продовольственной безопасности. Те сельхозтоваропроизводители, которые занимаются мясным и мясоперерабатывающим производством, занимаются и сельским хозяйством, и выращиванием зерна.

Я бы обратил внимание на выращивание свеклы (мы крупные производители сахара) и зеленого горошка - это большое направление в консервации. По всем этим направлениям мы стараемся наращивать объемы, так как они имеют хорошие и понятные рынки сбыта, на которых мы представлены.

ОТ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ ДО СЕМЕЙНОГО ТАКСИ

– Вы являетесь руководителем профильной комиссии Госсовета по направлению «Семья». Хотелось бы узнать о мерах поддержки семей в республике. И какие лучшие практики, наработанные в Мордовии, вы планируете тиражировать на всю страну?

– Ситуация с рождаемостью в Мордовии непростая. Показатели надо наращивать. И кроме традиционных форм поддержки, которые есть в каждом регионе, мы приняли дополнительные меры.

Среди них - предоставление жилья с отделкой в социальный найм для молодых семей. Рождение ребенка и работа в бюджетной сфере в Мордовии дают молодой семье право получить в социальный найм квартиру, которую впоследствии можно выкупить по льготной цене, если рождаются еще дети. А если в семье появляется третий ребенок, то мы предоставляем квартиру фактически бесплатно – за 0,01%. Это позволяет молодым семьям лучше планировать свою жизнь. Программа стартовала в ноябре прошлого года, сейчас мы активно строим и предоставляем такие квартиры.

Также в республике действует программа: при рождении четвертого ребенка мы полностью гасим ипотеку. Ведь если семья воспитывает четверых детей, то ей есть, на что направить деньги. Это у нас принято на законодательном уровне.

Как я уже сказал, у нас работает семейное такси. Мы закупили автомобили «Москвич» высокой вместимости и по регулируемому тарифу предоставляем услуги семьям. Тариф там значительно ниже коммерческого. Самое главное: он не зависит от погоды и других катаклизмов. Мы обучаем водителей, чтобы они были вежливыми. В машинах всегда есть бустеры, детские кресла, можно перевезти коляску. Сейчас основная задача – нарастить парк, чтобы таких машин было больше, потому что востребованность колоссальная.

Мы ввели понятие «Мамин день». Предприятия раз в месяц выделяют молодым мамам один свободный день, чтобы они могли заняться ребенком, сходить в больницу, в дошкольные учреждения или к учителям, и это не влияет на их работу.

Также у нас есть День многодетной семьи. Мы приняли закон, который без учета нуждаемости обеспечивает всех детей из многодетных семей горячим питанием в школе. Это дает многодетным семьям уверенность в том, что дети всегда будут хорошо, качественно накормлены.

А вместе с «Россельхозбанком» мы поставляем органическую продукцию во все детские сады Саранска. Сейчас переходим на школы.

Очень важно, что в учреждениях, в том числе в Доме правительства, появляется комната «Мать и дитя». Если кто-то задержится на работе по каким-то вопросам, там всегда тепло, уютно, есть интернет (что важно для детей), есть кому позаниматься с детьми, можно сделать уроки. То же самое мы внедряем в университетах и на предприятиях.

Мы следим за тем, чтобы инфраструктура позволяла гулять молодым семьям с колясками и маленькими детьми. Ведь инфраструктура должна быть дружелюбной, семейно-центричной. На это нацелен конкурс «Семейная столица России» - он инициирован комиссией Госсовета по направлению «Семья», председателем которой я являюсь. Мы с коллегами много говорим о вопросах демографии во время личных встреч - эту задачу нам поставил Президент, она всегда занимает первое место в нашем списке главных целей. Соревноваться в конкурсе могут города с населением свыше 100 тысяч человек, но главное – с удобной и комфортной инфраструктурой для семей с детьми. Посмотрим, у кого получается лучше, приём заявок открыт до 21 июня. Итоги объявим осенью, но главное здесь – не сам итог и награда, а те практики и наработки, которые помогут улучшить – а где-то даже переосмыслить подход к благоустройству больших и малых городов.

Такие понятные меры дают уверенность молодым семьям и тем, кто планирует детей. Всё это, конечно, нужно внедрять и в других регионах.

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

– Мордовия входит в топ 10 регионов России по внедрению госуслуг в электронном виде и мессенджера МАХ. Как цифровизация меняет жизнь простых людей в республике?

– Она упрощает жизнь рядовых граждан. Подать заявление на субсидию, на дотацию, записаться к врачу – с этим, безусловно, есть вопросы. Но мы их отслеживаем благодаря информационным системам. Это ускоряет принятие решений. Даже при планировании расширения семьи, когда ты можешь подать заявку на господдержку в электронном виде, – это значительно упрощает жизнь.

Мы и дальше будем развивать эту систему. Для этого у нас работает центр управления регионом, всегда есть обратная связь: через социальные сети, группы, живое общение, опросы и т. д. Если есть сложности, допустим, с записью к врачу, то мы об этом знаем и тут же стараемся наладить систему.

Куда бы ни обратился человек, все формы государственной поддержки должны работать по принципу одного окна. Поэтому цифровизация - это наше настоящее и будущее.