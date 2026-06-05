Как цифровизация, инвестиции и поддержка семей меняют жизнь Мордовии

Глава Мордовии Артем Здунов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЛАНЫ НА ФОРУМЕ

– Артем Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о планах Мордовии на этом форуме и о том, чего вы ждете от участия в ПМЭФ.

– Мы всегда внимательно следим за инвестиционной активностью, понимая: если ее снизить, то экономика (валовой региональный продукт) отреагирует так же. Поэтому нам нужны хорошие инвестиционные ожидания. И бизнес реагирует рублем. Мы видим инвестиционную активность, рост инвестиций, валового регионального продукта, индекса промышленного производства.

Петербургский экономический форум для нас всегда очень важен. Мы работаем с крупными заказчиками и производителями в течение всего года, но здесь за короткий период мы можем встретиться со всеми. Поэтому с нами приехали директора предприятий, мы встречаемся с крупнейшими холдингами, группами компаний. Например, сегодня прошли встречи с «Росгидро», с «Россетями», с производителями автомобиля «Москвич»: мы не только являемся покупателями этих машин для семейного такси, которое работает в Саранске, но и поставляем для них комплектующие.

Принципиально важны банки. Например, наши сельхозтоваропроизводители завязаны на программы «Россельхозбанка», к тому же он помогает поставлять органическую продукцию в наши дошкольные учреждения.

Крайне важен фармацевтический блок. Мы подписали соглашения с Фондом развития промышленности и реализуем очередной проект - в этот раз он касается лекарственных препаратов разных форм. Мы активно движемся на экспорт, получаем сертификацию – речь идет не только о странах СНГ, но и об Объединенных Арабских Эмиратах. Группа компаний «Промомед» – один из крупнейших инновационных центров в нашей республике. На нее ориентирован университет, в котором реализуется программа «Приоритет-2030».

Именно поэтому сюда приехали директора наших предприятий всех направлений, и я считаю это самым главным. Помимо встреч и участия в круглых столах по финансовой тематике, для нас важно, чтобы наши директора получили новые возможности.

ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ

– Назовите, пожалуйста, основные моменты, которые вы выделили бы в экономическом развитии Мордовии - как сегодня, так и с прицелом на будущее.

– Во многом мы опираемся на наш агропромышленный комплекс, ищем там новые ниши. Для нас важно, чтобы производство молочной, органической продукции отвечало потребностям экспорта и продаж в других регионах.

Из традиционных отраслей – наше тяжелое вагоностроение, светотехническая продукция, радиоэлектроника. Это тоже наши столпы.

Наращивается выпуск фармацевтической продукции, причем мы занимаемся полным циклом производства лекарственных препаратов.

И самое главное, что на все это нацелен наш университет, его программы обучения и переподготовки. С Минпросвещения мы организуем программу «Профессионалитет», готовим тех, кто будет работать на наших предприятиях. Это нашло активный отклик у производителей – они вкладывают в это деньги. И сейчас это уже не те профтехучилища, которые были еще 10–15 лет назад. Это современнейшие учебные заведения, выпускники которых готовы работать на инновационные предприятия сразу после окончания учебы.

– Одним из локомотивов развития экономики республики является инновационный сектор. Какие разработки в Мордовии сегодня наиболее востребованы на российском и зарубежном рынках и как регион поддерживает высокотехнологичные производства?

– Выделю всё, что касается кабельной продукции - требования к электроэнергетике сейчас достаточно серьезные. Это новые виды кабелей, оплетки для кабельной продукции.

Также, как я уже говорил, это всё, что касается фармацевтики – в частности, производство антибиотиков, в том числе резервной группы.

И я бы обратил внимание на высокоточным цифровое литье. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей требует, чтобы ходовые части и тормозные системы соответствовали требованиям. В России давно не было таких направлений, где производство было бы именно отечественным. Подвижной состав, рефрижераторы, вагоны-термосы, вагоны с высокой загрузкой, но низкой массой – это то, чего требует рынок. Поэтому в инновациях, считаю, мы одни из лидеров в Российской Федерации.

– Вы коротко упомянули агропромышленный комплекс, но хотелось бы поговорить об этом подробнее, ведь Мордовия является лидером Поволжского федерального округа в этой сфере. В прошлом году аграрии показали второй рекорд в истории республики, собрав почти 2 млн тонн зерна. Как вы думаете, удастся ли закрепить этот успех в нынешнем году? И, может быть, есть прогнозы по другим культурам?

– Мы используем зерновые культуры как фураж (корм для животных, - Ред.), и для нас важно получать маржинальность уже на мясомолочном производстве. Любой урожай, который несколько превышает среднегодовые темпы, – это дополнительные доходы, но мы зависим от цен на сырье. Поэтому мы вынуждены развивать складскую и логистическую повестку. Но это удерживает нас в необходимой системе продовольственной безопасности. Те сельхозтоваропроизводители, которые занимаются мясным и мясоперерабатывающим производством, занимаются и сельским хозяйством, и выращиванием зерна.

Я бы обратил внимание на выращивание свеклы (мы крупные производители сахара) и зеленого горошка - это большое направление в консервации. По всем этим направлениям мы стараемся наращивать объемы, так как они имеют хорошие и понятные рынки сбыта, на которых мы представлены.

ОТ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ ДО СЕМЕЙНОГО ТАКСИ

– Вы являетесь руководителем профильной комиссии Госсовета по направлению «Семья». Хотелось бы узнать о мерах поддержки семей в республике. И какие лучшие практики, наработанные в Мордовии, вы планируете тиражировать на всю страну?

– Ситуация с рождаемостью в Мордовии непростая. Показатели надо наращивать. И кроме традиционных форм поддержки, которые есть в каждом регионе, мы приняли дополнительные меры.

Среди них - предоставление жилья с отделкой в социальный найм для молодых семей. Рождение ребенка и работа в бюджетной сфере в Мордовии дают молодой семье право получить в социальный найм квартиру, которую впоследствии можно выкупить по льготной цене, если рождаются еще дети. А если в семье появляется третий ребенок, то мы предоставляем квартиру фактически бесплатно – за 0,01%. Это позволяет молодым семьям лучше планировать свою жизнь. Программа стартовала в ноябре прошлого года, сейчас мы активно строим и предоставляем такие квартиры.

Также в республике действует программа: при рождении четвертого ребенка мы полностью гасим ипотеку. Ведь если семья воспитывает четверых детей, то ей есть, на что направить деньги. Это у нас принято на законодательном уровне.

Как я уже сказал, у нас работает семейное такси. Мы закупили автомобили «Москвич» высокой вместимости и по регулируемому тарифу предоставляем услуги семьям. Тариф там значительно ниже коммерческого. Самое главное: он не зависит от погоды и других катаклизмов. Мы обучаем водителей, чтобы они были вежливыми. В машинах всегда есть бустеры, детские кресла, можно перевезти коляску. Сейчас основная задача – нарастить парк, чтобы таких машин было больше, потому что востребованность колоссальная.

Мы ввели понятие «Мамин день». Предприятия раз в месяц выделяют молодым мамам один свободный день, чтобы они могли заняться ребенком, сходить в больницу, в дошкольные учреждения или к учителям, и это не влияет на их работу.

Также у нас есть День многодетной семьи. Мы приняли закон, который без учета нуждаемости обеспечивает всех детей из многодетных семей горячим питанием в школе. Это дает многодетным семьям уверенность в том, что дети всегда будут хорошо, качественно накормлены.

А вместе с «Россельхозбанком» мы поставляем органическую продукцию во все детские сады Саранска. Сейчас переходим на школы.

Очень важно, что в учреждениях, в том числе в Доме правительства, появляется комната «Мать и дитя». Если кто-то задержится на работе по каким-то вопросам, там всегда тепло, уютно, есть интернет (что важно для детей), есть кому позаниматься с детьми, можно сделать уроки. То же самое мы внедряем в университетах и на предприятиях.

Мы следим за тем, чтобы инфраструктура позволяла гулять молодым семьям с колясками и маленькими детьми. Ведь инфраструктура должна быть дружелюбной, семейно-центричной. На это нацелен конкурс «Семейная столица России» - он инициирован комиссией Госсовета по направлению «Семья», председателем которой я являюсь. Мы с коллегами много говорим о вопросах демографии во время личных встреч - эту задачу нам поставил Президент, она всегда занимает первое место в нашем списке главных целей. Соревноваться в конкурсе могут города с населением свыше 100 тысяч человек, но главное – с удобной и комфортной инфраструктурой для семей с детьми. Посмотрим, у кого получается лучше, приём заявок открыт до 21 июня. Итоги объявим осенью, но главное здесь – не сам итог и награда, а те практики и наработки, которые помогут улучшить – а где-то даже переосмыслить подход к благоустройству больших и малых городов.

Такие понятные меры дают уверенность молодым семьям и тем, кто планирует детей. Всё это, конечно, нужно внедрять и в других регионах.

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

– Мордовия входит в топ 10 регионов России по внедрению госуслуг в электронном виде и мессенджера МАХ. Как цифровизация меняет жизнь простых людей в республике?

– Она упрощает жизнь рядовых граждан. Подать заявление на субсидию, на дотацию, записаться к врачу – с этим, безусловно, есть вопросы. Но мы их отслеживаем благодаря информационным системам. Это ускоряет принятие решений. Даже при планировании расширения семьи, когда ты можешь подать заявку на господдержку в электронном виде, – это значительно упрощает жизнь.

Мы и дальше будем развивать эту систему. Для этого у нас работает центр управления регионом, всегда есть обратная связь: через социальные сети, группы, живое общение, опросы и т. д. Если есть сложности, допустим, с записью к врачу, то мы об этом знаем и тут же стараемся наладить систему.

Куда бы ни обратился человек, все формы государственной поддержки должны работать по принципу одного окна. Поэтому цифровизация - это наше настоящее и будущее.