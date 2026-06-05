«Срочно надеть скафандры»: НАСА чуть не эвакуировало Международную космическую станцию

Утечка воздуха в российском модуле «Звезда» едва не стала причиной эвакуации астронавтов с МКС. Фото: REUTERS.

На МКС чуть не объявили эвакуацию. Причиной стала утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Проблема известна давно, но с начала недели она обострилась. Вот как разворачивались события.

Как сообщил «Роскосмос», «при наддуве отсека переходной камеры модуля «Звезда» до давления Международной космической станции специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку» из отсека. Космонавты оперативно осмотрели «место происшествия» и обнаружили две потенциальных точки, откуда, может быть, уходит воздух.

Россияне принялись чинить. Сейчас на МКС находятся три российских космонавта: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.

Наши умельцы быстро заделали одну из возможных «щелей» (хотя это громко сказано, там микроны, даже не миллиметры) с помощью специального двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». После чего принялись за вторую точку: она расположена в конусной части отсека переходной камеры.

Российские космонавты устранили утечку воздуха. Фото: REUTERS.

Тем временем НАСА рекомендовало (или даже «приказало») остальным, пока россияне чинят станцию, надеть скафандры и укрыться на корабле Crew Dragon, чтобы быть готовым к эвакуации. Приказ касался в первую очередь экипажа Crew Dragon (Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Софи Адено и Андрей Федяев). При этом сложилась почти комичная ситуация. Андрей Федяев как прилетевший на Crew-17 должен был послушаться приказа НАСА и укрыться в корабле. Но как россиянин – продолжать ремонт на «Звезде». НАСА, похоже, само запуталось, кто чинит, кто эвакуируется. Хьюстон, какая-то неразбериха.

Но продлилась она недолго. Как и устроенная НАСА «паническая атака». Ведь отсек «Звезда» отделен от основного объема МКС суровым таким люком. Который перекрывается в мгновение ока. Стало быть, даже если, не дай Бог, на «Звезде» произойдет жесткая утечка воздуха (которую не заметить будет невозможно), станции в целом ничего не угрожает. Зачем НАСА с такой силой ударило в тревожный бубен, остается совершенно не ясным.

Американские астронавты и Андрей Федяев получили приказ надеть скафандры и приготовиться к эвакуации. Фото: REUTERS.

«Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне», сообщил Роскосмос. И действительно, вскоре после этого сообщения НАСА дало отбой тревоге. Как говорится в информации НАСА, «космонавты возвращаются к своей стандартной работе».

- По нашей информации, астронавты НАСА вернулись из корабля на борт МКС для штатного продолжения работы. Безопасности экипажа ничего не угрожает. Ранее, на время проведения ремонтных работ в переходной камере, экипаж НАСА был переведен в пристыкованный корабль Crew Dragon, - сообщил журналистам заместитель генерального директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

Утечки воздуха на «Звезде» в последнее время случаются. Все удается оперативно устранять. Ничего не поделаешь, МКС не молодеет, а метеориты делают свое дело. Дискуссии о том, когда МКС прекратит существование, и как именно будут топить такую махину, все еще ведутся. Но, как ни крути, через несколько лет это произойдет. Впрочем, как говорят китайцы, «все, что меньше десяти – несколько».

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