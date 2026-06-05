«Роснефть» расширяет сотрудничество с «ЮТэйр» и «КАМАЗом»

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме ПАО «НК «Роснефть» объявило о заключении сразу двух крупных соглашений. Документы о расширении многолетнего сотрудничества были подписаны с авиакомпанией «ЮТэйр» и автопроизводителем «КАМАЗ».

Договор с «ЮТэйр» носит стратегический характер и рассчитан на долгосрочную перспективу. Он предполагает оказание услуг для авиационного обеспечения нефтегазовых проектов «Роснефти». Работа будет вестись как на действующих, так и на перспективных месторождениях, а срок действия соглашения истекает в 2031 году. В компании подчеркивают, что такой подход повысит уровень безопасности и эффективности доставки вахт и грузов на удаленные производственные объекты в различных регионах России.

Вторая сделка, заключенная на полях форума, примечательна новым форматом взаимодействия. «Роснефть» и «КАМАЗ» переходят на интегральную аренду транспортных средств.

Смысл нововведения в том, что автопроизводитель не просто передает машины в лизинг. В рамках соглашения ПАО «КАМАЗ» обязуется обеспечить их полное обслуживание, а также развивать соответствующую инфраструктуру, необходимую для бесперебойного ремонта и сервиса. Для «Роснефти» это гарантия получения техники с качественным сервисным обслуживанием и рост общей эффективности транспортных процессов. Для «КАМАЗа» — возможность увеличить объемы выпуска грузовых коммерческих автомобилей и специальной техники.

Обе сделки подтверждают курс «Роснефти» на укрепление кооперации с проверенными партнерами для обеспечения технологической надежности своих производственных цепочек.