«Роснефть» и вузы КНР: ставка на совместные образовательные треки

На XXIX Петербургского международного экономического форума «Роснефть» объявила о заключении сразу двух ключевых трёхсторонних соглашений, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли. Партнёрами компании выступили как признанные лидеры российской науки, так и крупнейшие образовательные центры КНР.

Первый документ был подписан главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим и ректором Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжаном. Соглашение открывает сотрудникам компании доступ к совместным образовательным программам двух вузов. Среди ключевых направлений обучения — методы повышения операционной эффективности, современная логистика, цифровизация производственных процессов, а также внедрение искусственного интеллекта и новых технологий в нефтегазовой сфере.

Параллельно в рамках того же форума нефтяная компания развила партнёрство ещё с одним китайским гигантом образования — Университетом Цинхуа. Трёхстороннее соглашение также подписал Игорь Сечин, а с российской стороны к документу присоединился ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин. От китайской стороны выступил ректор Университета Цинхуа Ли Лумин.

Данное соглашение предполагает обучение сотрудников Компании по образовательным трекам, разработанным совместно УГНТУ и Университетом Цинхуа. В фокусе внимания — цифровизация, технологии искусственного интеллекта, управление инновационной и научно-технической деятельностью, вопросы локализации производств и климатические проекты.

Обе инициативы были заключены не случайно. В 2026–2027 годах, объявленных Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином перекрёстными Годами сотрудничества в области образования, соглашения имеют особое стратегическое значение. Как отметили в компании, реализация этих договоренностей будет способствовать развитию долгосрочного взаимовыгодного партнерства и обеспечит «Роснефть» и отрасль в целом квалифицированными кадрами, востребованными в условиях углубляющегося взаимодействия между двумя странами.