11-летний мальчик неожиданно попросил маму включить камеру и записать его на видео: никто не знал, что оно прощальное

После продолжительной болезни скончался 11-летний Саша из Саратова. Мальчик практически половину своей жизни провел в ожесточенной борьбе со страшной болезнью. Один раз врачи уже даже поставили крест на нем, но в тот момент он все равно выкарабкался. Своей стойкостью и мужеством Саша удивлял всех вокруг и очень хотел жить.
Болезнь впервые постучалась в дверь к Саше в начале 2021 года. Ему было всего пять с половиной лет. Еда перестала приносить удовольствие, силы иссякли, появились кашель и одышка. Анализы и пункция подтвердили худшее – острый лимфобластный лейкоз. Последовала срочная госпитализация в Российскую детскую клиническую больницу. Состояние было на грани.
За этим последовали десять месяцев ада в стационаре: судороги, аллергии, тяжелая химиотерапия. После выписки лечение еще полтора года продолжалось дома. В мае 2023-го курсы закончились, и семья начала понемногу выдыхать. Саша готовился в школу – 1 сентября он должен был сесть за парту первоклассником.
Но в середине августа 2023-го родители заметили едва уловимые перемены в его внешности и поведении. Плохие мысли отгоняли, но сердце не обманешь: пункция показала более 90% бластных клеток в костном мозге. Болезнь вернулась с новой силой.
Снова РДКБ, снова госпитализация, но на этот раз лечение оказалось еще жестче. Спасти могла только пересадка костного мозга от стопроцентно совместимого донора. Младшие брат и сестра не подошли.
30 ноября 2023 года мир семьи перевернулся в очередной раз. Пункция для определения минимальной остаточной болезни вместо ожидаемой ремиссии показала рост – с 0,005 до 0,798. Болезнь прогрессировала. Пересадка стала невозможной. Врачи дали два пути: либо убийственная доза химии с «фантастически малым шансом на успех», но гарантированной глубокой инвалидностью, либо возвращение домой с паллиативным статусом – тогда оставалось около месяца жизни. По сути, российские врачи заявили, что не могут спасти ребенка.
Родители не сдались и нашли израильскую клинику «Хадасса». Там консилиум сразу сказал: лечение есть, прилетайте срочно. Началась химиотерапия, параллельно шел сбор на трансплантацию. Но в конце первого блока у Саши, с полностью нулевым иммунитетом, случилась ветрянка – смертельно опасная для такого ребенка. Месяцы ужаса, выбора между риском и жизнью. Ветрянка была прямым противопоказанием для пересадки, но ждать было нельзя. Статистика давала шансы, близкие к нулю. И все же донор, неизвестная девушка из Германии, своей плазмой совершила чудо: инфекцию победили. Саша справился. Риск оправдался.
Первые полгода после трансплантации, самые опасные, прошли. В августе 2024-го они вернулись домой. 1 сентября 2024 года Саша пошел сразу во второй класс. Начались будни с репетиторами и навёрстыванием упущенного. Все шло спокойно… до конца ноября.
Тогда Сашу начала мучить боль в ноге – словно выкручивало сустав. Позже поднялась температура. Анализы были в норме, но тревога не отпускала. Когда температура продержалась больше пяти дней, сделали КТ: картина тяжелой пневмонии без кашля. Антибиотики только ухудшали состояние. С каждым днем терялся аппетит. За один день семья решила лететь в Израиль. Позже они поняли: обратись тогда в обычную инфекционную больницу с температурой и пневмонией, шансов спасти Сашу бы не осталось.
В Израиле обнаружили рецидив – в обеих почках, легких и костном мозге. Начали химиотерапию, чтобы уменьшить опухолевую массу. После высокодозного блока, на удивление врачам, пункция показала минимальную остаточную болезнь – практически ремиссию. Образования в почках сильно уменьшились, из легких исчезли полностью.
Но передышка оказалась короткой. 10 августа 2025 года они снова вылетели в Израиль: у Саши ухудшилось состояние – боли то в спине, то в ногах, скачки температуры. Снова рецидив.
«Не буду писать, что мы чувствуем. Это слишком тяжело. Это наша реальность. Жуткий страх за Сашину жизнь, бессонные ночи в поисках ответа – что делать, что выбрать, как поступить. Паника накрывает от мысли, что денег на лечение больше нет. Мы и наши родители продали все, что имели. А лечение продолжается. Но мы не теряем надежды», - писали тогда родители.
Невозможно передать словами, что пережили родители, глядя на страдания сына.
За несколько дней до конца Саша неожиданно попросил записать видео. Он хотел, чтобы все увидели его силу и стойкость.
«Мне сегодня вводили много сосудорасширяющих препаратов. Я все это перетерпел. Мне было очень плохо. Но я перетерпел», — говорит мальчик в камеру.
На следующий день его должны были подключить к более мощному аппарату, для чего врачи ввели его в медикаментозный сон. Саша снова попросил снять видео – как его везут в реанимацию.
Мама спросила: «Зачем?».
Он ответил: «Чтобы все видели, какой я храбрый».
29 мая в группе помощи появилось сообщение, которого все боялись: «Сегодня Сашино сердце остановилось. Наш сын успел пожить всего 11 лет. 5,5 из которых он храбро сражался с болезнью и никогда не сомневался, что выздоровеет».
Люди выражали соболезнования: «Плачу вместе с вами. Слов нет, чтобы унять вашу боль. Мы так верили в благополучный исход. Не верится… Бесконечного терпения вам и вашей семье. Вы необыкновенные. Сильные. Смелые. Настоящие воины. Пусть все беды останутся позади. Мягких облачков, Саша. Ты навсегда в наших сердцах».