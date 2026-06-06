В закрытой квартире нашли тело молодой девушки: рядом лежала записка с очень странной просьбой

Сестры считают, что Лилию убили. Фото: КП-Уфа

В одной из московских квартир обнаружили тело 23-летней уроженки Уфы Лилии Пироговой. Обстоятельства гибели девушки у родных оставили множество вопросов. При этом следователи все же склоняются к версии самоубийства. О странных деталях рассказали сестры Лилии – Олеся и Вероника. Не убеждает даже предсмертная записка.

ХОТЕЛА ЖИТЬ

Лилия Пирогова выросла в Уфе, воспитывалась в детском доме. Отец в ее жизни отсутствовал, мать лишили родительских прав, когда девочка была совсем маленькой. В 18 лет Лиля получила от государства собственную квартиру в Москве. Как вспоминают сестры, у нее были грандиозные творческие планы, она собиралась делать в новом жилье масштабный ремонт.

Однако пожить в своей квартире девушка успела недолго – ее нашли мертвой. Родственникам разрешили увидеть тело только спустя 10 дней, и оно было обезображено. Сестра Вероника, приехавшая на опознание из Уфы, сразу заметила на лице и теле множественные гематомы и ссадины, что заставило ее усомниться в официальной версии.

«В Следственном комитете нам заявили: это суицид, и он не обсуждается. Но у нее не было депрессии. Мы регулярно общались по видеосвязи. Человек, который планирует свести счеты с жизнью, не строит будущее», - поделилась Вероника Пирогова с журналистами телеканала РЕН-ТВ.

СТРАННЫЕ ДЕТАЛИ

Как сообщает «КП-Уфа», после опознания сестры отправились в квартиру Лилии и обнаружили несколько обстоятельств, противоречащих выводам следствия. Как выяснилось, квартира, в которой лежало мертвое тело, оказалось заперто снаружи. С кухни куда-то бесследно исчезли все ножи.

Еще жутковато, что на месте, где нашли тело, пол был застелен полиэтиленовыми мешками – будто кто-то пытался уберечь пол от крови.

«Все было идеально чисто, ни капли крови», - утверждает вторая сестра, Олеся Шайхутдинова.

Родственникам удалось выяснить, что в день смерти к Лилии приходила подруга. Девушка купила цветы в ближайшем магазине и зашла в квартиру. Что произошло дальше – неизвестно. Поговорить с ней не удается, на контакт она не идет.

О случившемся в полицию и скорую сообщил некий молодой человек Сергей. Именно он передал правоохранителям отложенное сообщение от девушки с намеком на желание умереть. О нем Лилия сама никогда не упоминала. Даже непонятно, насколько хорошо они были знакомы. И парень тоже на контакт ни с кем не идет.

ПРОСЬБА О КРЕМАЦИИ

Следователи показали сестрам несколько листов с предсмертными записками, якобы написанными рукой Лилии. В тексте десятки раз повторялось слово «простите», а также содержалась настойчивая просьба к родственникам: «Сделайте кремацию! Последняя просьба! Кремируйте мое тело, пожалуйста!»

Олеся и Вероника сравнили почерк из посланий с дневниковыми записями девушки и пришли к выводу, что они не совпадают. Сомнения вызвало и само содержание – особенно пункт о кремации. Сестры уверены, что Лилия не могла написать такого. К слову, независимая экспертиза почерка косвенно подтвердила их подозрения. Но нельзя исключать, что текст просто писался в состоянии сильного эмоционального возбуждения, поэтому и наблюдаются эти различия.

Тело Лилии Пироговой перевезли в Уфу. Родственники решили похоронить ее традиционным способом и просьбу о кремации они не исполнили.

Главный вопрос о характере травм на теле пока остается открытым. Окончательный ответ должна дать судебно-медицинская экспертиза, назначенная в рамках доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет Москвы. Сестры Лилии намерены добиваться возбуждения уголовного дела. Они считают, что девушку убили, а после попытались замести следы.