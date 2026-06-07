Женщину заманили в квартиру и решили убить: притворившись мертвой, она чудом выбралась из этой западни

Подкараулил предпринимательницу бывший муж. Фото: КП-Петербург

В Санкт-Петербурге 17 мая на основательницу одного из местных ювелирных брендов Викторию (имя изменено. – Ред.) напали в квартире. Заманил ее внутрь обманом и атаковал экс-супруг. Мужчина нанес ей несколько ранений, но женщине удалось выжить. Помощь пришла от случайного прохожего. Крики услышал неизвестный подросток, который вызвал экстренные службы.

БЫВШИЙ МУЖ ПРИТАИЛСЯ

О случившемся стало известно после ролика, который опубликовала сама Виктория. На кадрах она едва живая шепотом говорит родным, в какой больнице лежит, и заверяет, что обязательно поправится.

Позже с женщиной удалось связаться журналистам с «КП-Петербург».

«Мой бывший муж – гражданин Египта. Последний год у нас были постоянные скандалы: эмоциональные качели, абьюз, измены. Я больше не могла это терпеть и развелась через международный суд», - рассказывает она.

День нападения женщина помнит до мельчайших подробностей. 27 мая бывший супруг сказал, что уже уехал из России, и она может спокойно забрать вещи. На деле он ждал ее там. Когда она вошла, сразу набросился, начал душить. Виктория отчаянно сопротивлялась, и тогда мужчина схватил нож. От ударов она закрывалась руками, поэтому серьезно повреждены пальцы. Еще один удар пришелся в печень, другой задел седалищный нерв.

ПОМОГЛА СМЕКАЛКА

Спасла ей Виктории жизни обычная смекалка. В ужасе после очередного удара она притворилась мертвой – замерла, сделала вид, что потеряла сознание. Это, видимо, напугало мужчину: он выбежал из квартиры и запер входную дверь.

Пострадавшая после этого смогла доползти до двери, закрылась на щеколду, перетянула ногу проводом. Далее подползла к окну и стала звать на помощь.

Бывший муж услышал крики и тут же вернулся, пытался выломать дверь. Счет шел на минуты. По счастливому стечению обстоятельств, внизу проходил подросток. Именно он вызвал и скорую, и МЧС. Сотрудники экстренных служб прибыли очень быстро.

Викторию в итоге экстренно госпитализировали в клинику МЧС, а египтянина задержали поздно вечером того же дня – он шел мимо 25-го отделения полиции, где его узнали и тут же схватили.

ХОЧЕТ НАЙТИ ТОГО ПАРНЯ

За неделю женщине сделали три операции, но лечение только начинается. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Однако из-за травмы седалищного нерва она пока не может двигать правой ногой, а также двумя пальцами левой руки. Восстановление может занять до двух лет.

«Главное – я жива. Мне очень хочется найти того парня, который не прошел мимо и вызвал помощь. Пожалуйста, если ты читаешь – отзовись! Три человека слышали мои крики, но не остановились. А он – спас меня», - говорит предпринимательница.

По последним данным, иностранцу вменяется покушение на убийство. Сама Виктория надеется, что после отбытия срока его депортируют и запретят въезд в Россию. Больше она его видеть не хочет.