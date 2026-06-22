В России появился цифровой алгоритм рекомендаций от соседей: он поможет найти мастеров для ремонта и стройки

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В России начали тестировать механику «Соседи рекомендуют». Алгоритм создали разработчики Авито Услуг. Они оцифровали сценарий рекомендаций от соседей при выборе специалистов для строительства и ремонта, чтобы упростить поиск проверенных мастеров и компаний.

Доверяй и выбирай

Представители платформы рассказывают: сегодня более четверти россиян (27%) считают рекомендации и опыт знакомых и соседей главным фактором доверия к мастеру или компании. Так ответили участники опроса. Участие в нем приняли 10 тыс. респондентов, которые за последний год обращались за услугами по ремонту, стройке или благоустройству. Сам опрос проводился в мае 2026 года.

Разработали механику «Соседи рекомендуют», чтобы упростить заказчикам поиск наиболее подходящих и уже проверенных соседями специалистов. Инструмент призван также увеличить долю заказов у мастеров, в том числе локальных — в пределах одного района.

Рекомендации от соседей уже работают тестово в направлениях: строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство. Алгоритм платформы показывает пользователю мастеров и компании в этих категориях, к которым ранее обращались соседи и оставили оценку «5».

Как пример, пользователь ищет мастера-сантехника. Помимо обычной поисковой выдачи всех специалистов, пользователю предложат отдельную подборку объявлений. В ней собраны предложения только от сантехников, к которым уже обращались соседи пользователя и поставили оценку «5». На объявлениях от таких мастеров будет бейдж «Соседи рекомендуют».

Механика «Соседи рекомендуют» доступна всем пользователям с указанным адресом в профиле.

Как алгоритм понимает, что это точно ваши соседи

Механика опирается на данные адресов, которые пользователи сами указывают в профилях. Так в отдельную поисковую выдачу попадают исполнители, которые работали поблизости и при этом получили высокие оценки от жителей района. Они отмечены бейджем «Соседи рекомендуют».

Радиус «соседства» варьируется в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров в зависимости от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.

В целом подобный подход удобен и с точки зрения мегаполисов. В больших городах исполнители услуг нередко выбирают работать только в одной части города — ближе к своему дому.

Вопрос ребром

Почему «сарафан» до сих пор актуален в эпоху повсеместной цифровизации?

— Даже в условиях глобальной цифровизации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке, — говорит руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова. — Более четверти пользователей услуг по строительству, ремонту и благоустройству при выборе исполнителя ориентируются на рекомендации близких, друзей и соседей. Это особенно важно для этой категории бизнеса, так как качество услуги ощущается каждый день. Рекомендации знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт, сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт, и будем учитывать результаты при дальнейшем развитии продукта.

Платформа также поделилась статистикой. Совокупный объем услуг в сфере строительства и ремонта в целом по России оценивается в 4,5 трлн рублей. Это одно из самых развивающихся направлений в бизнесе. Ежемесячно пользователи на площадке заключают в среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов «под ключ» и полноценного ремонта квартиры до точечных услуг вроде починки сантехники, электрики, благоустройства участка или услуги мастера на час. В мае 2026 года, накануне лета, число сделок в направлении строительства и ремонта составило 1,3 млн.