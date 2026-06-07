18-летний парень хотел помочь неизвестному на трассе, а в итоге встретил свою страшную смерть

Кирилл с другом не смогли просто проехать мимо, и это стоило ему жизни. Фото: КП-Иркутск

Тот ноябрьский вечер в 2025 году жительница Бурятии Татьяна Хлызова не сможет забыть никогда. Она тогда торопилась на ночную смену на цементный завод и успела лишь на прощание сказать пару слов старшему сыну.

«Сынок, до завтра!» - попрощалась она. 18-летний Кирилл в ответ пожелал хорошей смены.

Женщина еще не знала, что видит его живым в последний раз. Спустя несколько часов следователи сообщили ей страшную новость – Кирилла убил незнакомец, которому он по своей душевной доброте решил помочь.

НЕДАВНО ОТПРАЗДНОВАЛ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Как сообщает «КП-Иркутск», Татьяне Хлызовой 41 год, она живет в поселке Каменск, куда переехала из Забайкалья 17 лет назад. Тогда на руках у нее был только первенец Кирилл.

«Когда ему исполнилось полтора года, я вышла замуж во второй раз. Муж принял сына как родного. Позже родились еще двое мальчиков. Сейчас им 12 и 6 лет», - рассказывала Татьяна журналистам «Комсомолки».

Для матери Кирилл всегда был опорой: помогал по хозяйству, работал в огороде, следил за младшими братьями. Никогда не боялся труда. Последние два года старался сам себя обеспечивать, находил подработки.

Парень учился в политехническом техникуме на строителя, после учебы планировал отслужить в армии и устроиться на железную дорогу. Увлекался футболом, занимался на турниках, был душой любой компании. А всего за два месяца до гибели он отпраздновал совершеннолетие…

РОКОВАЯ ПОЕЗДКА

Все случилось 23 ноября. После того, как Татьяна ушла на смену, Кирилл остался с младшими детьми. Дождавшись возвращения отчима, парень отправился к другу.

Его приятель жил на соседней улице. Бабушка друга работала в такси, и в тот вечер она должна была отвезти пассажира из Каменска в Селенгинск, но внук вызвался ее подменить. А Кирилл просто поехал за компанию. Как говорят родные, они часто так делали. Вдвоем и веселее, и безопаснее.

О том, что произошло дальше, семья знает со слов друга. Известно, что ребята уже возвращались обратно по трассе. Примерно в три часа ночи возле села Елань они заметили на дороге мужчину. Тот был пьян и шел прямо по проезжей части.

Ребята переглянулись и решили, что нельзя проезжать мимо. Машину развернули, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Опасались, что пешехода собьют, не заметив в темноте.

Но незнакомец отреагировал неадекватно, и более того стал проявлять агрессию. Если верить парню, он разразился матом, начал их с Кириллом оскорблять. В итоге завязалась перепалка. А потом мужчина вдруг выхватил нож…

СКОНЧАЛСЯ В МАШИНЕ

Один удар пришелся Кириллу в бедро и голень. Друга ранили подбородок, но он сумел оттолкнуть нападавшего. Затем усадил истекающего кровью Кирилла в машину и помчался в ближайшую больницу. Он еще какое-то время был в сознании. Но доехать они не успели. Мальчишка умер прямо в машине…

О случившемся Татьяна узнала в пять утра, когда вернулась со смены. Вместе с мужем она сразу поехала в больницу.

Нападавшего задержали на трассе. Следком по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следствие установило, что в ту ночь 31-летний подозреваемый поссорился с женой, выпил алкоголь и пешком отправился из Каменска в Улан-Удэ. После нападения он пошел дальше, будто ничего не случилось. Нож выбросил. А на следствии заявил, что оборонялся. Якобы именно парни напали первыми.

СЕМЬЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОЖЕТ ОПРАВИТЬСЯ

Правда суд не поверил в историю с самообороной и назначил подсудимому 12 лет строгого режима. Также обязал выплатить семье погибшего компенсацию морального и материального вреда – более 1,2 миллиона рублей.

Татьяна судебный процесс дался очень тяжело. К тому же виновник так и не признал вину. Об извинения и речи не было. Однажды он даже выловил ее взгляд, посмотрел прямо в лицо и заявил: «Нечего было твоему сыну по ночам ездить!».

Семья все еще не оправилась от трагедии. Средний сын часто плачет, потому что ему не хватает брата, они были очень близки. Матери он часто приходит во снах, в них будто никакого ужаса не было, и все как обычно. Друзья Кирилла тоже не забывают семью и часто приходят в гости, поддерживают.