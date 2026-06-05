Обновленный электрический Rolls-Royce Spectre: какова цена и когда ждать

Rolls-Royce Spectre. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce недавно презентовал обновленную версию своего электрического купе Spectre. Журналисты Autonews.ru опросили российских дилеров, чтобы выяснить, когда роскошный электрокар появится в РФ, какую цену на него установят и насколько высок спрос среди покупателей.

Тимур Каканов, управляющий партнер компании Legacy Motors (специализируется на премиальных и люксовых иномарках), заявил, что его фирма уже занималась поставками Spectre предыдущего поколения и готова привезти обновленную модель, но только при условии наличия клиентского интереса.

Леонид Грызунов, директор по продажам Gate Auto (также работает с премиальными автомобилями), добавил, что компания отслеживает ключевые новинки в люксовом сегменте и стремится одной из первых организовать их доставку в Россию.

В официальном дилерском центре Rolls-Royce Motor Cars Moscow также не видят препятствий для поставок, несмотря на санкционные ограничения. Представитель компании пояснил, что продукция британской марки остается одной из самых сложных в логистическом плане, однако механизм доставки уже давно отработан.

По оценке Каканова, европейские цены на обновленный Spectre стартуют примерно от 380–400 тысяч евро (около 32,7–34,5 миллиона рублей по текущему курсу) без учета индивидуальных опций. Итоговая стоимость в России, как он уточнил, будет зависеть от комплектации, логистики, таможенных платежей и утилизационного сбора. Весь цикл от оформления заказа по индивидуальному конфигуратору до получения машины в Москве занимает от четырех до шести месяцев.

В Gate Auto полагают, что первые поставки обновленного Spectre начнутся к концу осени 2026 года, а российская цена составит от 60 миллионов рублей. Представитель Rolls-Royce Motor Cars Moscow, напротив, ожидает, что клиенты смогут получить автомобили весной 2027 года, ориентировочно в апреле, при стоимости индивидуального заказа в 65–70 миллионов рублей.

Что касается спроса, мнения дилеров разошлись. В Legacy Motors признают, что интерес к Spectre есть, но он уступает популярности моделей Cullinan и Ghost. Каканов рассказал, что большинство клиентов относятся к электрическому Rolls-Royce настороженно и часто признаются, что предпочли бы традиционный бензиновый двигатель. В Gate Auto, напротив, называют Spectre второй по востребованности моделью марки после вседорожного Cullinan. Грызунов отметил, что среди покупателей сохраняется разделение на сторонников современных технологий и консерваторов, отдающих предпочтение крупным бензиновым моторам.

Технические характеристики Rolls-Royce Spectre:

Силовая установка: два электромотора

Мощность: 593/670 л.с.

Крутящий момент: 1015/1100 Н·м

Запас хода: до 630 км