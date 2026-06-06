Здоровый ребенок может болеть до 12 раз в год: Как распознать у детей сниженный иммунитет и что с этим делать

В международной практике термин «часто болеющий ребенок» используется как описательная категория, а не диагноз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Год закончился, сезон ОРВИ отступил, впереди лето, тоже, конечно, не без инфекций, но все же ребенок не будет болеть настолько часто.

Заметили, что термин «часто болеющий ребенок» (ЧБД) прочно поселился в словаре родителей и даже некоторых педиатров? Но редко кто задумывается: а что это вообще такое – «часто»? Восемь эпизодов ОРВИ за год? Десять? Или достаточно пяти, если каждый тянется три недели?

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ПОД «ЧАСТО БОЛЕЕТ»?

- С точки зрения доказательной медицины, «частота болезней» – это статистическая категория, а не диагноз, - говорит Андрей Корсунов, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета. - Диагнозом является конкретное патологическое состояние: например, которое относится к группе врожденных иммунодефицитных состояний. Различие между этими двумя понятиями – принципиальное. Как и в любой диагностике, наша задача – отделить вариант возрастной особенности от сигнала к углубленному обследованию.

ПОЧЕМУ ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК МОЖЕТ БОЛЕТЬ 10-12 РАЗ В ГОД?

Ключевой факт, который должен успокоить большинство родителей: для ребенка первых 5-7 лет жизни, посещающего детский коллектив, частота ОРВИ от 8 до 12 эпизодов в год является «физиологической». Это не патология и не «слабая иммунная система» и тем более не повод для назначения иммуномодуляторов.

Почему так происходит?

- Иммунная система новорожденного «стерильна», - объясняет Андрей Корсунов. - За первые годы жизни она знакомится с множеством антигенов (чужеродными белками). Каждая встреча с респираторным вирусом – это «тренировка»: выработка специфических антител, формирование Т-клеточной памяти, созревание местного иммунитета слизистых.

Исследования, на сегодняшний день, подтверждают: у детей, начинающих посещать ясли в возрасте до 2 лет, частота респираторных инфекций достигает пика на втором году пребывания и затем снижается. Это не «иммунное истощение», а «накопление опыта».

Важный нюанс: большинство «болезней» – это легкие ОРВИ с насморком, температурой и кашлем, в среднем, до 7-10 дней. Если ребенок поправляется самостоятельно, без антибиотиков и госпитализаций – его иммунитет работает штатно.

Для ребенка первых 5-7 лет жизни, посещающего детский коллектив, частота ОРВИ от 8 до 12 эпизодов в год является «физиологической». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КТО ОТНОСИТСЯ К «ЧАСТО БОЛЕЮЩЕМУ РЕБЕНКУ»?

В международной практике термин «часто болеющий ребенок» используется как описательная категория, а не диагноз, и придерживаются следующих критериев:

* 6 эпизодов ОРВИ в год для детей 3–5 лет;

* 4–5 эпизодов для детей старше 6 лет;

* каждый эпизод длится дольше 10–14 дней, с осложнениями (отит, синусит) или без них.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ

- Однако сами по себе эти цифры не говорят об иммунном дефекте, - говорит Андрей Корсунов. - Они лишь указывают на то, что ребенок находится в верхней части допустимого распределения.

Причины могут быть банальными:

* курение родителей (пассивное курение достоверно повышает частоту ОРВИ в 2-3 раза),

* несоблюдение климата в помещении, посещение сада/школы,

* анатомические особенности (аденоидные вегетации, узость слуховых труб),

* аллергический ринит, который имитирует частые «простуды» и т.д.

КРАСНАЯ ЧЕРТА: 10 ПРИЗНАКОВ ВЕРОЯТНОГО ВРОЖДЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА

Врожденные иммунодефициты (ВИ) – это редкие, но реальные состояния, при которых один из звеньев иммунной системы отсутствует или работает неполноценно. Они не проходят с возрастом и требуют специфической терапии.

Европейское общество иммунодефицитов (ESID) разработало «10 клинических маркеров» для раннего распознавания ВИ. Если у вашего ребёнка есть хотя бы два из перечисленных ниже – это повод для консультации с педиатром или иммунологом.

1. Четыре и более новых отита за один год.

2. Два и более тяжелых синусита за год.

3. Два и более месяца приема антибиотиков без явного эффекта.

4. Две и более пневмонии за год.

5. Отставание в весе или росте у младенца.

6. Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов.

7. Стойкая «молочница» (кандидоз) во рту или на коже вне грудного возраста.

8. Необходимость внутривенных антибиотиков для купирования инфекции.

9. Две и более тяжелых генерализованных инфекции (менингит, сепсис).

10. Семейный анамнез – подтверждённый ВИ у родственников.

- Важно понимать: эти признаки – не диагноз, а «фильтр», - поясняет Андрей Корсунов. - Большинство детей с двумя из них окажутся здоровыми. Но пропустить истинный иммунодефицит нельзя: без лечения он приводит к необратимым осложнениям.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

Не нужно «лечить» частые ОРВИ иммуномодуляторами (бактериальные лизаты, интерфероны в каплях, гомеопатия, БАДы). Ни одно из этих средств не имеет убедительных доказательств эффективности в рандомизированных клинических испытаниях. Более того, необоснованная стимуляция иммунной системы теоретически может способствовать аутоиммунным или аллергическим реакциям.

ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ

* Вакцинация против гриппа, пневмококка, гемофильной инфекции типа b. Снижает риск осложнений (отитов, пневмоний) в 2–4 раза.

* Гигиена рук и проветривания – одна из немногих поведенческих интервенций с доказанным эффектом (снижение передачи вируса на 30–50%).

* Коррекция пассивного курения – удаление ребёнка из контакта с табачным дымом снижает частоту ОРВИ более чем на 40%.

* Время: к 5–7 годам большинство детей «перерастают» частые болезни самостоятельно, когда их иммунологическая память становится достаточно разнообразной и зрелой.

- В подавляющем большинстве случаев (более 95%) «ребенок часто болеет» – это возрастная особенность, фаза активного иммунологического обучения. Диагноз «врожденный иммунодефицит» – редкое исключение, которое требует выполнения четких критериев, - подытоживает Андрей Корсунов. - Задача педиатра (и родителя) – не паниковать, но и не пропустить тревожные сигналы. Для этого существует алгоритм, которым владеет врач. Но самое трудное в эпоху навязчивой рекламы иммуномодуляторов – удержаться от соблазна «что-то дать» вместо того, чтобы просто дать ребенку время.

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