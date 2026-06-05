Колокольцев встретился в Бишкеке с главами МВД Ирана и Пакистана

В день 308-й годовщины со дня основания российской полиции министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел ряд важных встреч в Бишкеке на полях Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов ШОС.

В ходе переговоров с главой МВД Ирана Эскандаром Момени им обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Глава правоохранительного ведомства отметил совпадение или близость позиций России и Ирана по большинству мировых и региональных проблем, а также высокий потенциал для роста взаимодействия между правоохранительными ведомствами двух стран.

«Особое внимание было уделено борьбе с международной преступностью, наркотрафиком и легализацией преступных доходов с использованием цифровых финансовых инструментов. Российская сторона выразила готовность делиться опытом в сфере противодействия киберпреступности», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее на встрече с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым Владимир Колокольцев выразил признательность за внимание к вопросам безопасности и гостеприимный прием. Им было подчеркнуто, что решения, принятые на Совещании ШОС, будут способствовать консолидации усилий в борьбе с транснациональной преступностью.

Также министр провел встречу с министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви. Во время беседы стороны подписали ряд документов, которые помогут активизировать совместную борьбу с экстремизмом.

«Были подписаны Соглашение о реадмиссии, Исполнительный протокол к нему и Меморандум о взаимопонимании по борьбе с новыми психоактивными веществами», - уточнила также Ирина Волк.

Эти документы создадут основу для эффективной работы по противодействию незаконной миграции и наркобизнесу.