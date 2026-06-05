В пятницу Президент России стал главным ньюсмейкером на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума. Сначала рассказал об экономике и планах власти. Но и вторая часть – ответы на вопросы из зала – оказалась не менее интересной.
Как можно было ожидать, Владимир Путин ответил на открытое письмо Владимира Зеленского, призывавшего встретиться и на неприемлемых для России условиях обсудить мир.
Этого ждали все – и, конечно, Владимира Путина просто не могли не спросить об «Открытом письме Зеленского». В котором украинец оскорбительно упоминал о возрасте Президента России, угрожал ему, хвастался украинскими дронами, а потом «вежливо» предложил встретиться и обсудить мир на Украине.
Путин спокойно заметил, что из-за плотного графика в Петербурге, ознакомился с этим творением «бегло».
- Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте, - Владимир Путин принципиально не называл фамилию главы киевского режима. - Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. Главное - не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность.
Президент не собирался расшифровывать мысль. Говорить о пристрастиях Зеленского к психотропам, о его психическом состоянии. Слова «дееспособность» было достаточно, все читалось между строк. Путин демонстративно не переходил черту, за которой дипломатия превращается в фарс, которую несколько десятков раз перешел украинец.
- (Он) обратил внимание на время пребывания у власти. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление.
Снова – только факты, никаких эмоций. Путин добавил - на Украине за последний год вполне активно шли разговоры о выборах, но почему-то до реального решения дело не дошло. А потом и разговоры затихли.
- Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, - продолжал досконально разбирать послание Путин. - И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной.
Президент подчеркнул еще одну странность – почему позиция Киева так двулично меняется: когда речь о поставках оружия, так Вашингтон лучший друг, а когда о гарантиях безопасности, Украина хочет привлечь Европу. Слова двуличие, конечно, не прозвучало. Но его должны были считать в Вашингтоне.
Задавая колкие, обличающие вопросы, Владимир Путин явно не видел смысла на них отвечать – слишком очевидными были ответы.
Фото: REUTERS.
- Что касается манер. Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, выглядеть все время как персонаж фильма «Рэмбо. Первая кровь», может быть где-то уместно, но не везде, - продолжал раскладывать Зеленского «по винтикам» Путин.
Президент дошел до главного и единственного предложения – лично встретиться и обсудить мир. Здесь глава государства решил раскрыть тайну, которая делала намерения Киева кристально ясными.
Оказывается, недавно один из российских бизнесменов ездил на Украину и даже встречался с Зеленским. И привез из Киева то же предложение – давайте встретимся и поговорим. Предложение, которое Зеленский повторяет уже почти год. И на которое Россия множество раз давала ответ.
- Я это проходил на Минских соглашениях. Встречаться, из пустого в порожнее перекладывать. А потом выяснилось, что Минские соглашения нужны были чтобы перевооружить Украину. Зачем нам такое? Я не вижу смысла. А для Украины смысл - остановить наступление наших вооружённых сил, - разложил по полочкам Путин.
Президент вернулся к рассказу: предложение из Киева бизнесмен привез 21 мая. 22 числа Киев ударил по Старобельску.
Фото: REUTERS.
- Тут уже я позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Спросил: «Что это значит? Они просят о встрече, а потом убивают детей. Что это значит?»
Бизнесмен пообещал узнать…но ответа так и не последовало.
Наконец стало ясно, почему президент вспомнил именно эту историю. Точно так же нелепо выглядит и само письмо Зеленского: сначала террор, потом хамство на бумаге…а потом «невинное» предложение обсудить мир.
- Это что? Способ создать условия для переговоров? Или способ создать обстановку, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? – задал главный вопрос Путин.
Зал молчал, прекрасно понимая ответ. Президент продолжил: исходя из ситуации, хочется поговорить не «с любителем эпистолярного жанра», а с бойцами на передовой.
- Товарищи солдаты и матросы! – обратился к ним Путин. - Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
Ответ Владимира Путина на письмо Зеленского был кристально ясен.
Ведущая пленарной сессии ПМЭФ журналистка India Today Гита Мохан прямо спросила Владимира Путина, как инвесторам вкладываться в российскую экономику, когда Киев пытается «выбивать» производства атаками дальнобойных дронов.
- Для нас это означает только одно: мы должны укреплять свою безопасность, систему противоракетной обороны и ПВО, и мы будем это делать. Но серьезный бизнес ориентируется на длительную перспективу, на экономику, в которую собирается инвестировать, - ответил глава государства.
Сегодня есть проблемы – военная угроза, замедление роста, пару месяцев в начале года фиксировалось даже падение ВВП. Но повышение ключевой ставки, снижение инфляции – все действия власти были направлены на то, чтобы сохранить «здоровье экономики». И эта задача была выполнена.
- Ни сегодня, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим, хочу вас заверить в этом. Вот вы говорите войны, санкции, но экономика-то растет! Благосостояние населения растет. Макроэкономические показатели стабильны, и имеют хорошую перспективу развития, - сказал президент.
Путин добавил: конфликт на Украине завершится, ситуация нормализуется. С замороженными активами проблема тоже как минимум отчасти решена.
- Нам заморозили 300 (миллиардов долларов), а у нас уже более 500 (миллиардов активов), если считать в долларовом эквиваленте, - заявил глава государства.
Что будет с санкциями – пока под вопросом. Но Путин заметил: ущерб, который санкции нанесли Евросоюзу, оценивается в 1,5-2,5 триллиона евро. И в Европе уже появились светлые головы, которые задумываются, не пора ли заканчивать конфронтацию и возвращаться к взаимовыгодному сотрудничеству.
Тема следующего вопроса – когда закончится спецопреация? Каких целей хочет достигнуть Россия, чтобы остановиться?
Путин заметил, что в своем выступлении в МИД России 14 июня 2024 года эти цели исчерпывающе сформулировал. Добавил, что Россия не нарушала своими действиями ни Устав ООН, ни международное право, а просто защищала граждан в Донецкой и Луганской республиках. Это и есть первая цель – освободить и защитить Донбасс.
- Кстати, в письме (Зеленского, - ред.), говорится о том, что мы никогда этого не добьёмся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля 2026 года ЛНР полностью контролируется ВС РФ? А в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории.
Глава государства подчеркнул – цель поставлена, и мы ее добьемся. Вторая цель – денацификация. И если несколько лет назад в Европе не верили и смеялись над этим словом, сейчас это может делать только слепой.
- Совсем недавно весь мир был свидетелем перезахоронения нацистских преступников как героев Украины, с почестями, с военными, с салютом. Это делает глава киевского режима, еврей по национальности. Ужас.
Президент вспомнил подробности: украинские нацисты сжигали, закалывали вилами евреев, русских, поляков, цыган. И, забыв про миллион погибших от этого террора, Киев демонстративно хоронит военных преступников, как героев.
- Мы ставили задачу - добиться денацификации. И здесь мы рассчитываем на помощь международного сообщества, - подытожил Путин.
Следующий вопрос – нет ли в отношениях между Москвой и Пекином нездоровых оттенков:
- Вы поставляете Китаю энергоресурсы, а получаете технологии и оборудование. Каков этот баланс, нельзя ли его охарактеризовать, как колониальный? – спросила ведущая.
Дослушав перевод, президент рассмеялся и ответил: Россия тоже экспортирует высокотехнологичную продукцию в Поднебесную. Более того, есть сферы, где мы превосходим КНР в технологиях и являемся мировыми лидерами. Например, атомная энергетика.
- Мы же строим в Китае атомные электростанции. 24 энергоблока российского дизайна уже работают, 4 еще строится, - привел цифры Владимир Путин.
Президент согласился: конечно обмен технологиями имеет место, но это взаимовыгодное сотрудничество. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн добавил, что экономики России и Китая прекрасно дополняют друг друга. Между двумя странами не просто абсолютно равноправное партнерство – связка Москвы и Пекина гарантирует поддержание спокойствия и стабильности во всем мире.
Когда в зале пленарного заседания Петербуржского международного экономического форума сидят представители 130 стран, когда впервые за долгие годы приехали представители США, российского лидера не могли не спросить: как страна чувствует себя в «международной изоляции».
Путин улыбнулся, заметив, что вопрос получился «с подсказкой». И вспомнил поэтапно: изолировать нашу страну пыталась администрация Байдена. Тут же подключились «европейские сателлиты», которые сегодня уже обогнали своих хозяев. Но самое любопытное, что сами Штаты всегда больше руководствовались экономической выгодой, чем какими-то запретами.
- Прежняя администрация (США) все боролась, боролась с одним из наших проектов по СПГ (сжиженному газу, - ред.). Но как только проект заработал – первая отгрузка пошла на американский рынок. Я, честно говоря, даже не поверил. Почему? Выгодно! Мы до сих пор поставляем на американский рынок уран, - ответил президент.
Так что США не смогли изолировать Россию даже от самих себя – не то, что от Китая, Индии и других наших друзей.
Ответил Путин и на вопрос, как Россия относится к конфликту вокруг Ормузского пролива.
Президент заметил, что между США и Ираном было соглашение по ядерной программе. Все разработки велись под контролем МАГАТЭ. Но все равно вспыхнул конфликт.
- Всё привело к сегодняшней трагедии. Удар по Ирану, потери среди гражданского населения. Ситуация нас очень тревожит, потому что у нас с арабским миром, со странами Ормузского пролива связывают дружеские отношения.
Путин заметил: Россия призывала Иран отказаться от ударов по соседям. Но Тегеран ответил, что США убивают детей, уничтожили Верховного лидера. И не отвечать на действия американских военных просто невозможно.
- Мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным. Очень надеемся, что перемирие приведёт к заключению долгосрочного мира, - закончил Путин.
Иранскую тему продолжили вопросом: получает ли Россия выгоду от кризиса, пока мировые рынки страдают от нехватки энергоресурсов?
Президент в первую очередь заметил, что экономика страны очень серьезно перестроилась за последние годы. Еще в 2022 году продажи нефти и газа формировали 42% ВВП – сегодня лишь 23%. Раньше, за счет энергоресурсов, федеральный бюджет получал 50% средств, а сегодня – только 20%.
Самое главное – наша зависимость от них сильно уменьшилась. И, конечно, нефтегазовый сектор получает большие доходы за счет повышения цен. А производства – страдают.
- На 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Конечно, это «трясет» мировую экономику. И мы в этом не заинтересованы. Нам важно, чтобы цена была стабильной, - сделал вывод президент России.
Следующий вопрос – выстояв под санкциями, какой итог может подвести руководство нашей страны.
- Первое, и я думаю многие в штатах сейчас это тоже понимают: попытка использовать доллар как инструмент политической борьбы, как оружие – огромная, катастрофическая ошибка.
Вот один из ключевых моментов, запустивших все изменение миропорядка.
Доллар всегда был основой влияния США по всему миру. И как только его попытались использовать, как кинжал – это не просто ударило по репутации. Это запустило цепную реакцию, многие начали задумываться, стоит ли хранить свои сбережения или торговать в такой опасной валюте.
Второй удар по основам штатов – энергетический кризис. Если Ормузкий пролив не открыть, Америку ждет инфляция.
- Ведь доллар ничем не обеспечен. Отказались США от золотого стандарта. Его база – это стабильность экономики страны, главным фактором которой является низкий уровень инфляции, - сказал Владимир Путин. - Цены на нефть вырастут, инфляция подрастет, основы американской экономики начнут подрагивать. Вот последствия…
Впервые за очень долгое время на ПМЭФ приехал представитель США - председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Кук. Ему дали микрофон – но вопроса президенту он не задал.
Вместо этого – передал привет от «вашего доброго друга Дональда Трампа», сделал множество комплиментов Санкт-Петербургу - Кук занимается архитектурой, много раз был в Северной столице и вдохновляется ее шедеврами зодчества.
Но самое интересное – он намекнул, что «ближайшая неделя работы между Россией и США будет горячей». Путин поддержал намек, передав Трампу не просто привет – а «ответную шайбу».
Но речь может быть не только о хоккейном матче Россия – США, который пройдет 1 июля. В конце концов, архитектор вряд ли приехал бы в Россию оговаривать подробности спортивного состязания. Секрет, вероятно, раскрыл спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, заявивший на ПМЭФ, что Россия и США могут подписать документы о строительстве тоннеля Путина-Трампа. Он должен соединить Аляску и Чукотку через Берингов пролив.
Неужели подписание все-таки состоится, как раз к хоккейному матчу?..
1. О беспилотниках
- Сегодня появляются опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооружённой борьбы, и международное сообщество должно задуматься над тем, как ограничить их применение. Прежде всего в отношении гражданских лиц. Это недопустимо, это гуманитарное преступление.
2. Обманул ли Нетаньяху Трампа, чтобы вовлечь в войну?
- У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он зрелый человек, опытный политик, и вряд ли кто-то имеет возможность оказать на него существенное влияние. Озабоченности Израиля известны, они связаны с представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Хотя Иран многократно заявлял, что никаких планов нет. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу.
3. Атаки на ЗАЭС
- Есть серьезная ситуация вокруг Запорожской атомной станции. Украинские войска постоянно атакуют, в последнее время совсем голову потеряли – ударили по реактору. Слава Богу, реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но ситуация очень серьезная. Куда ветер подует? В сторону России, Европы? Европейцы, которые поощряют такие атаки киевского режима, должны хорошо подумать, им об этом намекнул даже глава МАГАТЭ господин Гросси.
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