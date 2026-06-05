Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В пятницу Президент России стал главным ньюсмейкером на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума. Сначала рассказал об экономике и планах власти. Но и вторая часть – ответы на вопросы из зала – оказалась не менее интересной.

Как можно было ожидать, Владимир Путин ответил на открытое письмо Владимира Зеленского, призывавшего встретиться и на неприемлемых для России условиях обсудить мир.

ПИСЬМО ЗЕЛЕНСКОГО

Сдержанность против злобы

Этого ждали все – и, конечно, Владимира Путина просто не могли не спросить об «Открытом письме Зеленского». В котором украинец оскорбительно упоминал о возрасте Президента России, угрожал ему, хвастался украинскими дронами, а потом «вежливо» предложил встретиться и обсудить мир на Украине.

Путин спокойно заметил, что из-за плотного графика в Петербурге, ознакомился с этим творением «бегло».

- Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте, - Владимир Путин принципиально не называл фамилию главы киевского режима. - Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. Главное - не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность.

Президент не собирался расшифровывать мысль. Говорить о пристрастиях Зеленского к психотропам, о его психическом состоянии. Слова «дееспособность» было достаточно, все читалось между строк. Путин демонстративно не переходил черту, за которой дипломатия превращается в фарс, которую несколько десятков раз перешел украинец.

- (Он) обратил внимание на время пребывания у власти. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление.

Снова – только факты, никаких эмоций. Путин добавил - на Украине за последний год вполне активно шли разговоры о выборах, но почему-то до реального решения дело не дошло. А потом и разговоры затихли.

Условия ставит проигравший?

- Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, - продолжал досконально разбирать послание Путин. - И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной.

Президент подчеркнул еще одну странность – почему позиция Киева так двулично меняется: когда речь о поставках оружия, так Вашингтон лучший друг, а когда о гарантиях безопасности, Украина хочет привлечь Европу. Слова двуличие, конечно, не прозвучало. Но его должны были считать в Вашингтоне.

Задавая колкие, обличающие вопросы, Владимир Путин явно не видел смысла на них отвечать – слишком очевидными были ответы.

Президент подчеркнул странность: позиция Киева двулично меняется - когда речь о поставках оружия, так Вашингтон лучший друг, а когда о гарантиях безопасности - Украина хочет привлечь Европу. Фото: REUTERS.

- Что касается манер. Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, выглядеть все время как персонаж фильма «Рэмбо. Первая кровь», может быть где-то уместно, но не везде, - продолжал раскладывать Зеленского «по винтикам» Путин.

Ответ Путина Зеленскому: обращение к солдатам на передовой

Президент дошел до главного и единственного предложения – лично встретиться и обсудить мир. Здесь глава государства решил раскрыть тайну, которая делала намерения Киева кристально ясными.

Оказывается, недавно один из российских бизнесменов ездил на Украину и даже встречался с Зеленским. И привез из Киева то же предложение – давайте встретимся и поговорим. Предложение, которое Зеленский повторяет уже почти год. И на которое Россия множество раз давала ответ.

- Я это проходил на Минских соглашениях. Встречаться, из пустого в порожнее перекладывать. А потом выяснилось, что Минские соглашения нужны были чтобы перевооружить Украину. Зачем нам такое? Я не вижу смысла. А для Украины смысл - остановить наступление наших вооружённых сил, - разложил по полочкам Путин.

Президент вернулся к рассказу: предложение из Киева бизнесмен привез 21 мая. 22 числа Киев ударил по Старобельску.

В результате удара украинского беспилотника по общежитию колледжа в Старобельске погиб 21 человек. Фото: REUTERS.

- Тут уже я позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Спросил: «Что это значит? Они просят о встрече, а потом убивают детей. Что это значит?»

Бизнесмен пообещал узнать…но ответа так и не последовало.

Наконец стало ясно, почему президент вспомнил именно эту историю. Точно так же нелепо выглядит и само письмо Зеленского: сначала террор, потом хамство на бумаге…а потом «невинное» предложение обсудить мир.

- Это что? Способ создать условия для переговоров? Или способ создать обстановку, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? – задал главный вопрос Путин.

Зал молчал, прекрасно понимая ответ. Президент продолжил: исходя из ситуации, хочется поговорить не «с любителем эпистолярного жанра», а с бойцами на передовой.

- Товарищи солдаты и матросы! – обратился к ним Путин. - Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

Ответ Владимира Путина на письмо Зеленского был кристально ясен.

ЭКОНОМИКА ПОД УДАРОМ

Ведущая пленарной сессии ПМЭФ журналистка India Today Гита Мохан прямо спросила Владимира Путина, как инвесторам вкладываться в российскую экономику, когда Киев пытается «выбивать» производства атаками дальнобойных дронов.

- Для нас это означает только одно: мы должны укреплять свою безопасность, систему противоракетной обороны и ПВО, и мы будем это делать. Но серьезный бизнес ориентируется на длительную перспективу, на экономику, в которую собирается инвестировать, - ответил глава государства.

Сегодня есть проблемы – военная угроза, замедление роста, пару месяцев в начале года фиксировалось даже падение ВВП. Но повышение ключевой ставки, снижение инфляции – все действия власти были направлены на то, чтобы сохранить «здоровье экономики». И эта задача была выполнена.

- Ни сегодня, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим, хочу вас заверить в этом. Вот вы говорите войны, санкции, но экономика-то растет! Благосостояние населения растет. Макроэкономические показатели стабильны, и имеют хорошую перспективу развития, - сказал президент.

Путин добавил: конфликт на Украине завершится, ситуация нормализуется. С замороженными активами проблема тоже как минимум отчасти решена.

- Нам заморозили 300 (миллиардов долларов), а у нас уже более 500 (миллиардов активов), если считать в долларовом эквиваленте, - заявил глава государства.

Что будет с санкциями – пока под вопросом. Но Путин заметил: ущерб, который санкции нанесли Евросоюзу, оценивается в 1,5-2,5 триллиона евро. И в Европе уже появились светлые головы, которые задумываются, не пора ли заканчивать конфронтацию и возвращаться к взаимовыгодному сотрудничеству.

ЦЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Тема следующего вопроса – когда закончится спецопреация? Каких целей хочет достигнуть Россия, чтобы остановиться?

Путин заметил, что в своем выступлении в МИД России 14 июня 2024 года эти цели исчерпывающе сформулировал. Добавил, что Россия не нарушала своими действиями ни Устав ООН, ни международное право, а просто защищала граждан в Донецкой и Луганской республиках. Это и есть первая цель – освободить и защитить Донбасс.

- Кстати, в письме (Зеленского, - ред.), говорится о том, что мы никогда этого не добьёмся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля 2026 года ЛНР полностью контролируется ВС РФ? А в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории.

Глава государства подчеркнул – цель поставлена, и мы ее добьемся. Вторая цель – денацификация. И если несколько лет назад в Европе не верили и смеялись над этим словом, сейчас это может делать только слепой.

- Совсем недавно весь мир был свидетелем перезахоронения нацистских преступников как героев Украины, с почестями, с военными, с салютом. Это делает глава киевского режима, еврей по национальности. Ужас.

Президент вспомнил подробности: украинские нацисты сжигали, закалывали вилами евреев, русских, поляков, цыган. И, забыв про миллион погибших от этого террора, Киев демонстративно хоронит военных преступников, как героев.

- Мы ставили задачу - добиться денацификации. И здесь мы рассчитываем на помощь международного сообщества, - подытожил Путин.

КУДА ВЕДЕТ ДРУЖБА С КИТАЕМ

Следующий вопрос – нет ли в отношениях между Москвой и Пекином нездоровых оттенков:

- Вы поставляете Китаю энергоресурсы, а получаете технологии и оборудование. Каков этот баланс, нельзя ли его охарактеризовать, как колониальный? – спросила ведущая.

Дослушав перевод, президент рассмеялся и ответил: Россия тоже экспортирует высокотехнологичную продукцию в Поднебесную. Более того, есть сферы, где мы превосходим КНР в технологиях и являемся мировыми лидерами. Например, атомная энергетика.

- Мы же строим в Китае атомные электростанции. 24 энергоблока российского дизайна уже работают, 4 еще строится, - привел цифры Владимир Путин.

Президент согласился: конечно обмен технологиями имеет место, но это взаимовыгодное сотрудничество. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн добавил, что экономики России и Китая прекрасно дополняют друг друга. Между двумя странами не просто абсолютно равноправное партнерство – связка Москвы и Пекина гарантирует поддержание спокойствия и стабильности во всем мире.

ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ

Когда в зале пленарного заседания Петербуржского международного экономического форума сидят представители 130 стран, когда впервые за долгие годы приехали представители США, российского лидера не могли не спросить: как страна чувствует себя в «международной изоляции».

Путин улыбнулся, заметив, что вопрос получился «с подсказкой». И вспомнил поэтапно: изолировать нашу страну пыталась администрация Байдена. Тут же подключились «европейские сателлиты», которые сегодня уже обогнали своих хозяев. Но самое любопытное, что сами Штаты всегда больше руководствовались экономической выгодой, чем какими-то запретами.

- Прежняя администрация (США) все боролась, боролась с одним из наших проектов по СПГ (сжиженному газу, - ред.). Но как только проект заработал – первая отгрузка пошла на американский рынок. Я, честно говоря, даже не поверил. Почему? Выгодно! Мы до сих пор поставляем на американский рынок уран, - ответил президент.

Так что США не смогли изолировать Россию даже от самих себя – не то, что от Китая, Индии и других наших друзей.

ИРАНСКИЙ КРИЗИС

Ответил Путин и на вопрос, как Россия относится к конфликту вокруг Ормузского пролива.

Президент заметил, что между США и Ираном было соглашение по ядерной программе. Все разработки велись под контролем МАГАТЭ. Но все равно вспыхнул конфликт.

- Всё привело к сегодняшней трагедии. Удар по Ирану, потери среди гражданского населения. Ситуация нас очень тревожит, потому что у нас с арабским миром, со странами Ормузского пролива связывают дружеские отношения.

Путин заметил: Россия призывала Иран отказаться от ударов по соседям. Но Тегеран ответил, что США убивают детей, уничтожили Верховного лидера. И не отвечать на действия американских военных просто невозможно.

- Мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным. Очень надеемся, что перемирие приведёт к заключению долгосрочного мира, - закончил Путин.

ЧТО РОССИЯ ВЫИГРЫВАЕТ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ?

Иранскую тему продолжили вопросом: получает ли Россия выгоду от кризиса, пока мировые рынки страдают от нехватки энергоресурсов?

Президент в первую очередь заметил, что экономика страны очень серьезно перестроилась за последние годы. Еще в 2022 году продажи нефти и газа формировали 42% ВВП – сегодня лишь 23%. Раньше, за счет энергоресурсов, федеральный бюджет получал 50% средств, а сегодня – только 20%.

Самое главное – наша зависимость от них сильно уменьшилась. И, конечно, нефтегазовый сектор получает большие доходы за счет повышения цен. А производства – страдают.

- На 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Конечно, это «трясет» мировую экономику. И мы в этом не заинтересованы. Нам важно, чтобы цена была стабильной, - сделал вывод президент России.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА США

Следующий вопрос – выстояв под санкциями, какой итог может подвести руководство нашей страны.

- Первое, и я думаю многие в штатах сейчас это тоже понимают: попытка использовать доллар как инструмент политической борьбы, как оружие – огромная, катастрофическая ошибка.

Вот один из ключевых моментов, запустивших все изменение миропорядка.

Доллар всегда был основой влияния США по всему миру. И как только его попытались использовать, как кинжал – это не просто ударило по репутации. Это запустило цепную реакцию, многие начали задумываться, стоит ли хранить свои сбережения или торговать в такой опасной валюте.

Второй удар по основам штатов – энергетический кризис. Если Ормузкий пролив не открыть, Америку ждет инфляция.

- Ведь доллар ничем не обеспечен. Отказались США от золотого стандарта. Его база – это стабильность экономики страны, главным фактором которой является низкий уровень инфляции, - сказал Владимир Путин. - Цены на нефть вырастут, инфляция подрастет, основы американской экономики начнут подрагивать. Вот последствия…

ТАЙНЫ ПУТИНА И ТРАМПА

Впервые за очень долгое время на ПМЭФ приехал представитель США - председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Кук. Ему дали микрофон – но вопроса президенту он не задал.

Вместо этого – передал привет от «вашего доброго друга Дональда Трампа», сделал множество комплиментов Санкт-Петербургу - Кук занимается архитектурой, много раз был в Северной столице и вдохновляется ее шедеврами зодчества.

Но самое интересное – он намекнул, что «ближайшая неделя работы между Россией и США будет горячей». Путин поддержал намек, передав Трампу не просто привет – а «ответную шайбу».

Но речь может быть не только о хоккейном матче Россия – США, который пройдет 1 июля. В конце концов, архитектор вряд ли приехал бы в Россию оговаривать подробности спортивного состязания. Секрет, вероятно, раскрыл спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, заявивший на ПМЭФ, что Россия и США могут подписать документы о строительстве тоннеля Путина-Трампа. Он должен соединить Аляску и Чукотку через Берингов пролив.

Неужели подписание все-таки состоится, как раз к хоккейному матчу?..

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

1. О беспилотниках

- Сегодня появляются опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооружённой борьбы, и международное сообщество должно задуматься над тем, как ограничить их применение. Прежде всего в отношении гражданских лиц. Это недопустимо, это гуманитарное преступление.

2. Обманул ли Нетаньяху Трампа, чтобы вовлечь в войну?

- У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он зрелый человек, опытный политик, и вряд ли кто-то имеет возможность оказать на него существенное влияние. Озабоченности Израиля известны, они связаны с представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Хотя Иран многократно заявлял, что никаких планов нет. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу.

3. Атаки на ЗАЭС

- Есть серьезная ситуация вокруг Запорожской атомной станции. Украинские войска постоянно атакуют, в последнее время совсем голову потеряли – ударили по реактору. Слава Богу, реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но ситуация очень серьезная. Куда ветер подует? В сторону России, Европы? Европейцы, которые поощряют такие атаки киевского режима, должны хорошо подумать, им об этом намекнул даже глава МАГАТЭ господин Гросси.

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