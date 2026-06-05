Вадим ТЕРЕЩУК: ««Умная» колонка возвращает радио в дома»

Вадим Терещук, Павел Садков, фото пресс-службы ГПМ Радио

- Вадим Игоревич, экономическая ситуация складывается по-разному. Как сейчас чувствуют себя радиостанции? И как вы видите перспективы радиостанций в ближайшее время?

- В вашем вопросе чувствуется негативная коннотация, но для радио, по крайней мере, для развлекательных радиостанций в том холдинге, который я представляю, с экономической точки зрения все хорошо и стабильно. Последние два года вообще были самыми лучшими за всю историю существования компании по показателям выручки.

Текущий год не такой динамичный, но я не могу сказать, что это какая-то кризисная история. Мне как медиаруководителю пришлось пережить как минимум четыре кризиса, начиная с 1998 года, поэтому иммунитет есть. Но и есть понимание, когда ситуацию можно назвать кризисной. Радио сейчас находится в отличном состоянии, даже является бенефициаром рыночных изменений, связанных в целом с трансформацией медиа, с трансформацией рекламы. В диджитале, например, ощущается высокий дефицит инвентаря, и как раз здесь радио выступает тем медиа, куда рекламные бюджеты отчасти перетекают, именно благодаря тому, что эти медиа самые оперативные. И это наше суперпреимущество.

- Мир так быстро меняется, что не знаешь какие возможности появятся у потребителя завтра. Недавно поймал себя на том, что слушаю музыку на стримингах, хоть и очень люблю радио. Вы такие опасности как-то прогнозируете? И как вы с ними боретесь?

- Вы правы, нас, как в джунглях, опасности подстерегают за каждым деревом, успевай только либо поворачиваться, либо отбиваться. Но в этом, наверное, и есть прелесть бизнеса, прелесть творчества, когда ты не знаешь, что будет завтра, но ты должен быть готов ответить на вызовы, которые даже предположить не можешь.

Что касается стримингов и конкуренции за слушателя, то вся индустрия развлечений сейчас находится в эпохе экономики внимания. Все начинают бороться в первую очередь за внимание потребителя и за его удержание, за то, чтобы контакт с твоим покупателем, слушателем, читателем был максимально долгим. Люди, например, музыку слушают больше на стриминге, меньше слушают радио … Сейчас мы уже нагнали эту ситуацию, но в какой-то момент что мы упустили? Это не вопрос контента, а вопрос способа его получения. В какой-то момент радио, скажем так, не очень пристально обращало внимание на дистрибуцию в диджитале. Все говорили, что надо, надо, но никто не понимал, как это должно быть. Ну, на сайте поставить плеер. Всё сделали, приложение запустили. Где-то лет 10 назад, когда стриминги вошли в нашу жизнь, радио диджитальную дистрибуцию не смогло представить так, чтобы все работало с одного нажатия кнопки, как мы привыкли. Сейчас мы это усиленно нагоняем, поэтому, я думаю, конкуренция со стримингами за внимание слушателей ровно такая же, как раньше была конкуренция с пластинками, CD-дисками, кассетами. Радио, в отличие от стримингов, бесплатно и при этом профессионально. Профессионально отобранная музыка, профессионально упакованная в обертку, профессиональные ведущие…

Это фундаментальное отличие – радио бесплатно, стриминги платные. И второе – радио как контент представляет собой не набор отдельных композиций, а единый поток, обусловленный форматом и брендом.

ДЕТИ ЛЮБЯТ

- Можно ли дополнительно монетизировать профессионализм ваши ведущих? Укладываются ли, например, дорогие утренние шоу в рамки подкастов?

- Мы это и делаем. Утреннее шоу – это фактически записанный подкаст. Да, очень дорогой. Сегодня радио конкурирует не только с профессиональными медиа, а вообще с медиапотреблением. Каждый из нас сегодня – фактически медиа. Заводя аккаунт в соцсетях, мы сразу становимся медиа, потому что на нас подписываются люди, они с какой-то регулярностью хотят смотреть, что с нами происходит. Соответственно, мы, таким образом, забираем их внимание частично от того, чтобы они сели и прочитали материал на сайте «Комсомольской правды», включили радиостанцию или телеканал.

Все шоу, которые идут на всех радиостанциях – и на «Авторадио», и на Радио ЭНЕРДЖИ, особенно на Детском радио, превращаются потом в подкасты, выкладываются на все стриминговые платформы и имеют ту или иную аудиторию. И Детское радио является рекордсменом среди всех радиостанций, которые производят подкасты. У них прослушивания больше 50-60 миллионов.

- Вот где аудитория-то сидит на самом деле!

- В «умных» колонках. Дети слушают подкасты Детского радио. Вообще, «умная» колонка – это для радио возвращение в дома. Можно сказать, возрождение радиоприемника или музыкального центра. «Умная» колонка для радио является сейчас самым растущим способом потребления. И я думаю, что в какой-то очень близкой перспективе этот способ потребления опередит радио в автомобилях. Кстати, все это подтверждается цифрами. Впервые с середины 2000-х годов радиопотребление в возрастном сегменте 12-19 лет показало положительную динамику. То есть этот сегмент стал больше слушать радио, чем три года назад, в прошлом и позапрошлом году. Это динамически растущий сегмент.

- На самом деле есть ощущение, что потенциал у радио очень большой. Нет ли в планах ГПМ Радио создать общественно-политическую радиостанцию?

- Я отвечу коротко. Нет. Мое личное убеждение как руководителя радиохолдинга, что все-таки каждый должен заниматься своим делом. Наша миссия - это развлекательные медиа. Да, в структуре холдинга «Газпром - Медиа» есть телеканал НТВ, и вот они общественно-политическое вещание и информационное вещание делают лучше, чем кто-либо. Это очень конкурентная поляна, на ней очень много сильных игроков. И мы для себя там не видим своего места. Но при этом мы для себя точно видим место в сфере развлекательного контента, музыкальных радиостанций, музыкально-информационных. Но на «Авторадио» большая составляющая радиоэфира – информационные программы: новости, рубрики с ньюсмейкерами, экспертами. Два полноценных шоу – утреннее и вечернее, трехчасовые.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

- Сейчас все боятся искусственного интеллекта... Скажем так, все делают вид, что не боятся искусственного интеллекта. Вы чувствуете опасность?

- Я ближе к такой прогрессивистской точке зрения, вижу скорее окно возможностей, но контролируемых возможностей. Самое главное, что должен оставить за собой человек, это контроль над искусственным интеллектом и над тем, чтобы искусственный интеллект служил человеку, а не человек служил ему. Вот здесь, наверное, основная опасность вообще лежит для всех, для всего человечества. На радио мы используем нейросетевые модели для рутинных работ. У нас такой внутренний мем, что рутина для роботов, прайм-тайм – для людей. Темой искусственного интеллекта вообще пропитана вся наша жизнь, и все бегут, бегут – кто быстрее начнет использовать искусственный интеллект, тот победит. Но, с другой стороны, мы и так все его уже используем, даже сами того не понимая. Та же «умная» колонка, когда ты говоришь: «Ну, что-нибудь мне включи», включает то, что, по ее мнению, тебе хочется, на основании анализа данных. Думаю, подоплека вашего вопроса была в том, заменит ли искусственный интеллект радиоведущих. Дальше чем на пять лет загадывать нет никакого смысла нет, но в этот срок не будет массовой замены человеческого голоса. Но при этом эксперименты точно будут. И мы как ГПМ Радио тоже проводим эти эксперименты. У нас на Like FM сейчас есть программа «Яндекс Чарт», в которой соведущей является сгенерированная лайка Вспышка. И отклик хороший у слушателей. Но здесь мы не пытаемся подменить ведущего, мы, наоборот, создали что-то такое новое и открыто говорим: это созданное искусственным интеллектом, смотрите, давайте вместе будем наблюдать, как оно будет двигаться, развиваться, и куда это все выведет.

- Говорят, что новые поколения наоборот могут предпочесть искусственные голоса настоящим. Верите в это?

- Это дискуссионная тема. Знаете, есть такая точка зрения, и я отчасти тоже ее придерживаюсь, что как раз новое поколение будет больше отвергать искусственное. У них как раз будет больший запрос на человеческое, нежели даже у нашего поколения или поколения Y, которое за нами идет. То есть у них будет запрос: блин, не надо нам этого пластика. Они будут использовать те возможности, которые дает нейросеть и искусственный интеллект, для облегчения своей жизни. Конечно, это страшная апокалиптическая картина, когда одни боты что-то творят, а другие их потребляют, а человек где-то сбоку находится.

СИДИ И ПИШИ!

- Сейчас в российской музыке появилось много ярких имен, можно десятки фамилий назвать. Для ГПМ Радио, для вас, вашего холдинга огромное значение имеет, что происходит с отечественной музыкой. Как бы вы оценили нашу музыку сейчас?

- Сейчас, безусловно, российская музыка находится на этапе суперподъема и суперроста, собственно, как и мировая музыка. Как раз с появлением искусственного интеллекта музыкальная часть человеческого творчества проходит настоящую трансформацию. Лет 10 назад Билли Айлиш стала суперглобальной звездой, издав трек Bad Guy, который был записан дома на компьютере, это было удивительно, невероятно! Это был прорыв!

Сейчас то же самое происходит с использованием ИИ. Теперь уже Билли Айлиш становится классикой. Круто, что сейчас музыкальная среда вовлекает огромное количество молодых людей в нашей стране, наполненных энергией, творческими идеями. Безусловно, из этого количества вырастет качество, я в этом также уверен. Самое главное, это заставляет и артистов более старшего поколения мобилизовываться и, так сказать, быть в тренде…

- Постоянно какие-то дуэты, совместные проекты создаются!

- Да. Юрий Антонов как-то сказал, что новые песни пишут те, у кого старые плохие, но это скорее такой мем и шуточка. Если ты музыкант, тебе надо постоянно творить. Я очень рад, что российская музыка преобладает, например, на стриминговых площадках с точки зрения слушателей. На радио есть хороший баланс между мировой музыкой и российской музыкой. Ее становится много. Потому что 5 лет назад был реальный дефицит музыки с российскими текстами. В Москве в этом году запланировано в 2,5 раза больше стадионных концертов, чем в прошлом. Три года назад (я за этим следил) летом было всего 6 стадионных концертов в Москве, из них 3 в «Лужниках» …

- И все old school в основном.

- Да, Леонид Агутин, «Руки вверх», Баста. В прошлом году уже было 12 или 14 концертов, а в этом году уже за 20 концертов стадионных, и все прекрасно раскупаются. Остались Агутин, «Руки вверх», но при этом половину составляют новые имена – Xolidayboy, Ваня Дмитриенко, Zivert. Классно, что современная музыка набирает обороты, что аудитория ее принимает и готова платить за это деньги.