Каким будет Петербург завтра: 5 важных решений Александра Беглова на ПМЭФ-2026

Фото: Максим Харитонов, АНО Медиа Дом

Для Петербурга ПМЭФ - это не просто крупный деловой форум. Это возможность привлечь в экономику миллиардные инвестиции, запустить в городе новые стройки и реализовать важные для людей проекты, помочь развитию промышленности и создать рабочие места. Прямо сейчас власти Северной столицы закладывают основы для комфортной жизни на десятилетия вперед. Город растет и как главный экономический и культурный центр страны, и как пространство возможностей: здесь комфортно учиться, делать научные открытия, активно отдыхать, вести здоровый образ жизни и реализовывать свои мечты.

На ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов заключил пять важных соглашений, благодаря которым в городе появятся новые места для учебы и отдыха. В ближайшие годы в Северной столице построят суперсовременные студенческие кампусы, реконструируют исторический санаторий и откроют новый городской зоопарк.

Фото: Администрация правительства Санкт-Петербурга

1. Межвузовский инженерный кампус в Кронштадте

За последние годы Кронштадт преобразился: здесь активно модернизируется городская инфраструктура, строятся новые общественные пространства, открываются тематические парки и музеи. Благодаря президентскому проекту «Остров Фортов» город-порт стал важной точкой культурной и туристской географии Северной столицы. В 2025 году его посетили более 4 миллионов туристов.

Вместе с тем Кронштадт успешно развивается и как научно-технологический центр. Уже несколько лет здесь работает «Энерготехнохаб» - уникальная система по созданию и выводу стартапов на рынок топливно-энергетического комплекса, а также одна из первых специализированных инжиниринговых площадок Петербурга.

В ближайшие годы город на острове Котлин станет еще и крупным образовательным центром. На ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о создании в Кронштадте многофункционального межвузовского инженерного кампуса. По словам главы Петербурга, новый проект органично впишется в общую стратегию развития научно-промышленного комплекса города. Сейчас в Северной столице по поручению президента Владимира Путина создается сеть технологических долин. В южной части города уже строятся новые кампусы Университета ИТМО и Санкт-Петербургского государственного университета.

«Соглашение, которое мы подписали, направлено на объединение науки, образования и высоких технологий. При участии компании «Газпром нефть» в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике. Этот проект внесёт существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей», - отметил Александр Беглов.

Соглашение предусматривает строительство современной образовательной и исследовательской инфраструктуры, благодаря которой петербургские вузы смогут усилить подготовку инженерных кадров, проводить совместные научные исследования и быстро внедрять разработки в производство.

Александр Беглов также сообщил, что на полях ПМЭФ-2026 с Министерством образования и науки РФ обсуждалось новое соглашение о развитии в Северной столице инженерного образования. Оно предполагает совместное создание новых образовательных программ в петербургских вузах для учащихся и педагогов инженерно-технических направлений. Они будут охватывать все этапы современного инженерного цикла – начиная с цифрового моделирования и выпуска опытных образцов до испытаний высокотехнологичной техники.

2. На Васильевском острове построят Национальный кампус технологического лидерства «Сириус»

Соглашение об этом губернатор Александр Беглов подписал с главой Образовательного фонда «Талант и успех», председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Кампус создается по поручению президента России Владимира Путина.

«Петербург – важнейший промышленный и научный регион России. Центр «Сириус» поможет в полной мере задействовать потенциал нашего города в решении поставленных Президентом задач. Он станет моделью, объединяющей промышленность, науку и высшее образование. В нем будут раскрывать таланты нашей молодёжи», – рассказал Александр Беглов после подписания соглашения.

Фото: Администрация правительства Санкт-Петербурга

На территории Национального кампуса технологического лидерства и развития критических технологий создадут сразу несколько объектов разной направленности – образовательных, спортивных и научных. Он объединит президентский Лицей «Сириус», Академию художественной гимнастики, Научно-образовательный центр и инжиниринговый центр сквозных робототехнических технологий, испытательный центр транспортных решений и экспериментальную марину.

3. Обновят построенный в 1900 году «Сестрорецкий курорт»

Один из старейших санаториев Петербурга - «Сестрорецкий курорт» получит новую жизнь. Соглашение о его комплексном развитии Александр Беглов подписал на ПМЭФ 5 июня. Компания-инвестор планирует восстановить историческое здание концертного зала (курзала), разрушенное во время Великой Отечественной войны, и модернизировать один из корпусов санатория.

Построенный в 1900 году в стиле модерн Сестрорецкий курзал был важной частью культурной жизни Петербургского общества дореволюционной эпохи. Одновременно он вмещал до 1500 зрителей. Губернатор Александр Беглов отметил: реконструированный курзал станет новой точкой притяжения в Курортном районе

«Обновление «Сестрорецкого курорта» – уникальный проект. Он возобновляет дореволюционную традицию концертов на берегу Финского залива и переосмысливает советскую практику полноценного санаторно-курортного лечения. Современная инфраструктура поможет развитию медицинского туризма и росту туристического потока в Петербург», – подчеркнул глава Северной столицы.

Соглашение предусматривает обновление в санатории номерного фонда. Кроме того, планируется приобрести новое медицинское оборудование и внедрить современные направления диагностики.

4. Новый жилой квартал на Васильевском острове с социальной и деловой инфраструктурой

На Васильевском острове собираются построить жилой квартал с современной социальной и деловой инфраструктурой. Он появится в северной части острова на намывных территориях. По словам Александра Беглова, эта передовая технология строительства в последние годы успешно развивается в Северной столице, позволяя увеличивать площади и возводить новые здания.

«В последние годы намыв стал одной из самых динамично развивающихся территорий Васильевского острова и всего города. Новые кварталы станут примером того, каким мы хотим видеть Петербург, – устремлённым в будущее мегаполисом XXI века. Важно, что в проекте особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. Их необходимо вводить опережающими темпами – перед строительством жилья», – рассказал Александр Беглов.

Соглашение о комплексной застройке глава города подписал 5 июня в ходе ПМЭФ с представителем специализированного застройщика «ЛСР. Простор» Андреем Молчановым. Согласно документу, земельные участки к северу от устья реки Смоленки под объекты социальной и досуговой инфраструктуры городу будут переданы безвозмездно.

Здесь появятся четыре школы и семь детских садов, поликлиника на 600 посещений в смену, а также медицинское учреждение - роддом или больница. Кроме того, в проекте предусматривается создание парка на площади в 30 гектаров и продолжение проспекта Крузенштерна. Застройщик также обязуется оборудовать четыре километра новых набережных с велосипедными и беговыми дорожками.

5. В Приморском районе откроется новый городской зоопарк

«Ленинградский зоопарк – один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновлённую Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки. Участок площадью более 85 гектаров зарезервирован в Генеральном плане», – рассказал Александр Беглов на ПМЭФ-2026.

Новый зоопарк откроется в Приморском районе Северной столицы. Соглашение о его строительстве между правительством Петербурга и ООО «Сотэкс» было подписано 4 июня. Под зоопарк выделили участок, расположенный в квартале между Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и Западным скоростным диаметром. Быстро добраться до зоосада можно будет на метро: рядом строится станция «Богатырская» Невско-Василеостровской линии.

Александр Беглов подчеркнул: новый экологический центр не заменит старый зоопарк, а дополнит его. Благодаря большой территории и современным условиям содержания крупные животные будут чувствовать себя в нем гораздо комфортнее. Кроме современных вольеров в зоосаде создадут уникальное культурное, досуговое и просветительское пространство.