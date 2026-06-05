Андрей Никитин: Зарубежные партнеры нас кинули, но мы создали свои лайнеры

Министр транспорта РФ Андрей Никитин Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

- …Андрей Сергеевич, на 5 июня была назначена торжественная церемония вручения сертификата на новый российский двигатель для импортозамещенного ближне-магистрального самолета Superjet 100… И - свидетельство об одобрении главного изменения конструкции ИЛ-114-300. Я правильно все рассказал?

- Да, Александр, все верно.

На самом деле буквально несколько минут назад под руководством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя председателя Виталия Савельева произошло очень-очень важное событие – вручение сертификатов.

Это означает, что испытания первого с 2000-го современного, экономически эффективного, комфортного турбовинтового самолета Ил-114-300 закончены.

Это самолет для нашего Дальнего Востока, Севера, для межрегиональных перевозок.

Он очень интересует наших зарубежных партнеров, потому что действительно хороший.

И уже подписана первая сделка - 3 самолета уходят в Архангельское авиауправление. Архангельская область впереди всех, сегодня они станут первыми, кому удастся пополнить отряд среднемагистральной авиации, где основное место до сего момента занимал испытанный, но старый Ан-26…

- Наконец-то.

- ИЛ 114-300 – действительно очень хороший самолет. Причем, сделан был всего за 6 лет!

- Это мало?

- А в мире в среднем 12 лет уходит на разработку новой модели. А тут – вдвое быстрее! Это очень хороший, очень достойный результат коллективов Объединенной авиастроительной компании.

И второе очень важное событие, о котором вы сказали: двигатель ПД-8 – это замена импортному двигателю на Superjet.

Вы знаете, когда-то мы думали, что будем все делать совместно с зарубежными партнерами. Но они нас, извиняюсь, тупо «кинули». И Объединенная двигателестроительная корпорация создала свой двигатель, хороший, экономически эффективный. Испытания на стенде прошли на «отлично», и теперь дальнейшую обкатку двигатель будет проходить непосредственно в реальных летных условиях – на самолете Superjet .

Следующий этап – получение сертификата и серийное производство.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

- Еще один жизненный вопрос. Мы слышали, что Минтранс поддерживает идею о разделении правил для тех, кто в такси на постоянной основе трудится, и для тех, кто просто хочет подработать пару часов после основной деятельности. Когда это случится?

- Мы, в общем-то, поддерживаем концепцию разделения требований.

Но, разумеется, очень важно обсудить это с общественностью. Потому что, с одной стороны, конечно, есть интересы тех людей, которые занимаются подработкой на такси.

А с другой стороны, давайте представим нас с вами пассажирами такси. Вот мы на самолете прилетели в какой-то город, и нас везет подработчик, который до этого «оттрубил» смену где-нибудь на тяжелом производстве. Он зевает, он устал и так далее. Хотим мы такого? Наверное, нет.

Поэтому требования, безусловно, надо уточнять, разделять, но только так, чтобы это не влияло на безопасность перевозок.

- Станут ли поездки на такси в России дешевле?

- Стоимость услуги, конечно, определяется рынком, но есть одна большая несправедливость, которая сегодня существует. Когда мы с вами вызываем такси на семью с ребенком, тариф выше. Я считаю, что это несправедливо. И этот вопрос обязательно нужно решить. Компания «Яндекс Такси» сегодня в ряде городов пилотирует другие тарифы. И мы как договорились? Что коллеги либо смогут найти решение сами, либо мы будем как-то нормативно это регулировать. Потому что сегодня мама, папа с ребенком, по сути дела, дискриминированы в этом случае. И мы считаем, это неправильно.

И совсем недавно председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко проводила совет по демографии, там этот вопрос поднимался. Там и я был, и - коллеги из Яндекса (это крупнейший у нас агрегатор такси). Договорились, что до конца года найдем обязательно решение.

Андрей Никитин и Александр Гамов в студии "Комсомолки" на ПМЭФ Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

- Раньше говорили, что запрещать пауэрбанки в самолетах в России не будут. Планируется все-таки эти меры ужесточить? И как министр транспорта (или ваши помощники), пользуются ли в полетах пауэрбанком?

- Я не пользуюсь пауэрбанками вообще в принципе, у меня их нет ни одного. Ношу с собой зарядку для телефона и пользуюсь розеткой, если она где-то есть.

Я такой, более консервативный человек.

Что с пауэрбанками? Мы видим мировые практики, наблюдаем, к сожалению, большое количество возгораний пауэрбанков на борту самолета. Поэтому, хотя запрещать их не будем, но они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух.

Их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя.

То есть, если вам нужно взять с собой в путешествие пауэрбанк, спокойно его берите, его можно будет провезти, но какие-то действия с ним совершать в полете нельзя.

Пусть он просто лежит и ждет своего часа.

- Андрей Сергеевич, а ведь во многом интерес к России у других стран объясняется нашими транспортными возможностям…

- Александр, у нас в апреле проходил Международный транспортный логистический форум. Приехали делегаты более чем из 70 стран.

Россия как логистический центр компетенций интересна всему миру. И огромное количество стран хочет с нами взаимодействовать по транспортным проектам с точки зрения коридоров, с точки зрения нашей помощи в строительстве новых, в том числе высокоскоростных, магистралей.

- В наших вузах сейчас учатся тысячи иностранцев, от Китая до Африки. Как оцениваете интерес к нашему «транспортному» образованию? И в чем видите цель обучения зарубежных студентов по вашему направлению?

- Мы считаем, что сегодня недостаточное количество студентов из дружественных стран учится в наших университетах. Чем больше людей будет владеть нашей транспортной философией, инженерной базой, тем лучше. Они потом станут министрами в своих государствах, директорами железных дорог, руководителями авиакомпаний и так далее.

Это люди, которые всегда будут проводниками наших интересов, и всегда будут стремиться использовать наши транспортные технологии. Это крайне важно.

- Минтранс усиленно работает над разработкой новой транспортной стратегии. Изменится ли что-то принципиально в отрасли?

- Под руководством Виталия Геннадьевича Савельева в 2021 году была намечена прекрасная стратегия развития транспорта. И она сохраняет свою актуальность с точки зрения основных принципов.

В 2022-м приоритеты по транспортным коридорам стали иными.

Что появится в доработанной стратегии? Во-первых, уже есть осознание того, как мы будем развивать транспортную систему с учетом понимания дружественных и недружественных стран, которые с нами работаем.

Мы же понимаем, что исторические определенные развилки уже пройдены..

И второе – это то, что у нас очень сильно стали развиваться беспилотные технологии. Они используются везде - возможности автономного управления транспортом, цифровые платформы.

Не то что это новая стратегия, это актуализированная стратегия с учетом тех вызовов, которые перед страной стоят, и тех достижений, которые у нас есть сегодня.

- Вы часто повторяете, что транспортный комплекс страны – это, прежде всего, люди, а не техника. Как вы работаете с персоналом, я имею в виду, как доносите свои решения, иногда необычные? Как изучаете общественное мнение, какие меры принимаете, если доходят какие-то тревожные сигналы?

- Знаете, важно же быть честным. Надо понимать, что транспорт – это баланс интересов и бизнеса, и пассажиров.

И в этом балансе важна справедливость.

И вот честность, справедливость и открытость (мы должны этим заниматься, мы должны это демонстрировать) позволяет формировать доверие.

Огромное спасибо «Комсомольской правде» за те вопросы, которые вы задаете, которые вы ставите, они тоже нам позволяют формировать доверие. Без вас это было бы гораздо сложнее.