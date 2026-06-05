От Ундории до Куликова поля: «Роснефть» на ПМЭФ-2026 заключила соглашения с четырьмя регионами о развитии автотуризма

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» заключило сразу четыре соглашения с регионами России, направленные на развитие внутреннего автомобильного туризма. Партнёрами компании выступили Ульяновская, Тульская, Смоленская области и Удмуртская Республика.

Документы предусматривают продолжение стратегического партнёрства в сфере создания комфортных условий для автопутешественников и продвижения туристического потенциала каждого из регионов. Стороны договорились о совместных проектах, расширении сервисов на автозаправочных станциях (АЗС) «Роснефти» и интеграции туристических маршрутов в цифровую платформу компании — «Горизонты России: Поехали с нами!».

Ульяновская область: юрский период и волжские просторы

Сотрудничество с регионом ведётся с ноября 2023 года. За это время разработано четыре уникальных автомаршрута: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Туристы могут разгадать тайны юрского периода в геопарке «Ундория», посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», а также побывать на родине художника А.А. Пластова и в музее Василия Зуева — одного из виднейших мастеров фирмы Фаберже, расписчика миниатюр на знаменитых пасхальных яйцах для царской семьи Романовых. Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть», где водители могут заправиться, перекусить и отдохнуть.

Удмуртская Республика: родина Чайковского и «Ожерелье Камы»

Взаимодействие с регионом началось в 2023 году. В 2024 году состоялся туристический автопробег из Ижевска в Воткинск — на родину Петра Ильича Чайковского, в котором участвовала колонна из 100 автомобилей. Осенью 2025 года презентован маршрут «В Игру на выходные» протяжённостью 120 км. Кроме того, совместно с Башкортостаном создан межрегиональный проект «Ожерелье Камы» (около 450 км) — от Уфы до Воткинска с погружением в культуру народов, живущих вдоль берегов Камы. Сервисы для путешественников предоставляются на АЗС «Башнефть», входящей в розничную сеть компании.

Смоленская область: между Москвой и Минском, Псковом и Брянском

Партнёрство, стартовавшее в 2024 году с Центром развития туризма региона, вышло на новый уровень. Разработаны три межрегиональных автомаршрута. «Меж двух столиц: Москва – Минск» проходит через Гагарин (малая родина Юрия Гагарина), Вязьму со знаменитыми пряниками и Дорогобуж, где находится самый большой глобус в Европе высотой с четырёхэтажный дом. «Южное направление: Брянск – Смоленск» ведёт в усадьбу Михаила Глинки в Новоспасском, сказочный «Теремок» во Флёново и храм Святого Духа с мозаикой Николая Рериха. «Северное направление: Псков – Смоленск» знакомит с национальным парком «Смоленское Поозерье», музеем-усадьбой Николая Пржевальского, курганным комплексом эпохи викингов в Гнёздово, домом-музеем Юрия Никулина в Демидове и озером Сапшо, которое называют «Байкалом в миниатюре». В регионе работает более 70 АЗС компании.

Тульская область: кремль, Ясная Поляна и Куликово поле

Меморандум с правительством региона предполагает размещение туристических маршрутов на платформе «Горизонты России». Ранее компания и Агентство развития туризма Тульской области представили три маршрута, включающие Тульский Кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал, Ясную Поляну, природный комплекс Кондуков, Богородицк и Куликово поле. Презентация прошла на АЗС в Туле с участием игроков футбольного клуба «Арсенал», генеральным партнёром которого является компания. На территории области расположено 40 заправочных станций.

Добавим, что «Роснефть» последовательно развивает сеть придорожного сервиса, рассматривая АЗС как важный элемент туристической инфраструктуры. Продление и заключение новых соглашений с регионами подтверждает долгосрочный курс компании на поддержку национального проекта «Туризм и гостеприимство» и создание удобных условий для путешествий по России.