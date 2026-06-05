Губернатор Московской области Андрей Воробьев: «И с российскими, и с иностранными инвесторами мы работаем в максимально комфортном режиме»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на площадке ПМЭФ. Фото: Антон Антонов / РОСКОНГРЕСС

- Андрей Юрьевич, вы возглавляете комиссию Госсовета по экономике данных и входите в состав Комиссии при Президенте по искусственному интеллекту. Расскажите, пожалуйста, как новые технологии на основе искусственного интеллекта уже применяются в Московской области?

- Очень широко применяются. Мы начинали с цифровой трансформации процесса, когда решения могли автоматически предоставлять услуги, например, в МФЦ, - это все, что связано с проактивными выплатами человеку в части льготного обеспечения, ЖКХ, транспорта. Сегодня проактивно выдается все, что положено участникам, героям СВО.

Все это - часть нашей глобальной задачи по внедрению цифровой отчетности и жизни в «цифре». Для этого у нас есть и министерство, и компетентные люди и, самое главное, разработчики, которые пишут и с успехом внедряют эти продукты.

В 2025-2026 годах у нас активно пошло внедрение искусственного интеллекта. А к концу года мы внедрим порядка 83 проектов, основанных на ИИ.

Цель искусственного интеллекта – обработка больших данных и освобождение людей, которые занимаются неблагодарным трудом. Например, сравнение федеральной нормативной базы с региональной: сейчас этим занимается машина, и она делает это гораздо успешнее, быстрее человека. И таких примеров можно много привести много.

- Когда мы говорим про искусственный интеллект, про автоматизацию процессов, часто возникают мысли о том, что он может заменить «живых» сотрудников. Скажите, пожалуйста, планируется ли сократить в регионе численность госслужащих за счет автоматизации процессов? Или, может, говорить нужно не о сокращениях, а о повышении производительности труда или перераспределении обязанностей?

- У нас уже второй год работает проект, цель которого в следующем: если у вас в отделе пять человек, а у меня десять, то в течение календарного года мы должны так трансформировать свою работу, чтобы 20% (в вашем случае это один человек, а в моем – два) должны высвободить позицию и отдать ее машине. Так что это замещение идет, производительность растет, а затраты уменьшаются.

Но смысл внедрять искусственный интеллект есть только там, где это дает эффект. Потому что искусственный интеллект требует денег на «железо», затрат на команду, которая обучает людей, дата-центры, которые все это хранят...

ДОРОГИ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИВАТЬСЯ ТЕРРИТОРИЯМ

- Андрей Юрьевич, вы готовитесь к завершению строительства Южно-Лыткаринской автодороги. Это один из самых амбициозных дорожных проектов Подмосковья. Какое значение эта трасса будет иметь для региона?

- Мы очень благодарны, что существуют инфраструктурные программы на федеральном уровне и мы в них участвуем. Я думаю, это самая большая региональная концессия. Она завершается в сентябре этого года. Мы активно вовлечены в помощь и содействие тем, кто строит эту дорогу.

Дублер МКАДа, о котором мы сейчас говорим, ведущий от Балашихи до юга Московской области и переходящий в Москву - это возможность быстро и удобно добраться в нужную точку. И сэкономить самое дорогое - время.

Но есть еще один важнейший эффект - это развитие экономики и все, что связано с рождением новых предприятий. Везде, где строятся дороги - и ЦКАД, и модернизированная трасса М-5 Урал, и Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА), - они позволяют развиваться территориям. Это значит, что экономика работает. И мы делаем все, чтобы туда приходили высокотехнологичные компании. В этом и есть главная цель Южно-Лыткаринской автодороги.

ЮЛА – это 45 км прямой дороги, но еще 20 км связано с подъездными, разъездными подходными путями. Это большое количество инженерных сооружений.

ПАРТНЕРСТВО С МОСКВОЙ

- Московская область и столица реализуют совместные транспортные проекты. Это и строительство метро в Красногорске, и запуск межмуниципальных автобусных маршрутов... В чем еще выражается ваше партнерство с Москвой?

- С Москвой мы партнеры. Это наш старший брат, наша столица с огромными возможностями. И для нас очень важно, что в политике мэра Сергея Собянина и его команды важное место занимает взаимодействие с Московской областью.

У нас есть множество совместных проектов. Например, в здравоохранении - никто не ставит препятствий по оказанию медицинских услуг, по взаиморасчетам. Мы вместе работаем в сфере образования, водоснабжения, электроснабжения. Я благодарен мэру за то, что в двух авариях, которые у нас произошли с электричеством, буквально с первого часа я всегда мог рассчитывать на его вовлеченность, на вовлеченность Петра Павловича Бирюкова (заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, - Ред.) и всего того хозяйства, за которое он отвечает. У нас есть и совместными проекты в искусственном интеллекте, цифровизации.

ЧИСЛО ЖАЛОБ НА ЖКХ СНИЖАЕТСЯ

- Модернизация жилищно-коммунального хозяйства – это один из тех проектов, где отрицательные результаты заметны сразу, а вот положительные зачастую воспринимаются как должное. Много ли денег Московская область тратит на эту отрасль и какие самые важные проекты в сфере ЖКХ сейчас реализуются?

- Наша задача - сделать сферу ЖКХ современной, трансформировать ее. Это значит, что нужно не только строить новые котельные, очистные сооружения, водозаборные узлы, подстанции. Важно делать все это на современном оборудовании, с датчиками, которые позволяют не допустить, предвидеть или ликвидировать аварию. Ведь жизнь устроена так, что без аварий не обойтись. Поэтому мы направляем в жилищно-коммунальное хозяйство большие деньги.

Кроме тарифных инвестиций, которые предполагает вся система ЖКХ, порядка 70 млрд рублей в год мы инвестируем дополнительно в дооснащение, модернизацию наших городов. И это дает заметный эффект: каждый год мы видим снижение жалоб к предыдущему году. Это очень жесткое и важное мерило. Значит, мы на правильном пути.

ИНВЕСТОР ПРИХОДИТ НА ВСЕ ГОТОВОЕ

- Расскажите, пожалуйста, появились ли за последнее время в Московской области предприятия, важные для экономики всей страны? И чем вы привлекаете инвесторов?

- Я могу долго перечислять их. «Ядро Фаб Дубна» - это все, что касается компьютерной техники и серверного оборудования. VPG LaserONE во Фрязино - это промышленные лазеры. Построен «Белтелекабель» - новый завод по производству оптоволокна в Воскресенске, новый завод «Л-Пак» в Кашире по производству гофрокартона, два больших завода косметики компаний MIXIT и «Аравия»… В сфере фармацевтики тоже сразу несколько заводов: это компании «ПСК Фарма», «Химрар», «Алтегра».

Наши экономические зоны тоже не стоят на месте, а реализуют большие проекты технологического суверенитета. Например, компания «Метровагонмаш» перевооружила производство в Мытищах, Коломенский завод реализует крупный проект в двигателестроении, ЛИАЗ запустил новую линейку электробусов.

Мы всегда находимся на связи с нашими инвесторами, развиваем инфраструктуру в регионе, вкладываемся в создание индустриальных парков, и ты, как инвестор, приходишь на все готовое. Это значит, что если это лайт индастриал (современны формат коммерческой недвижимости, - Ред.), то у тебя решены проблемы с арендой помещения, или мы даем тебе по символической цене участок, на котором ты можешь возвести то или иное предприятие.

ОТ СОГЛАШЕНИЯ ДО РЕАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- Андрей Юрьевич, какие соглашения вы подписываете на этом Петербургском международном экономическом форуме?

- Знаете, когда говорят о количестве соглашений и суммах - «на Питерском форуме подписали 42 соглашения на 95 млрд рублей…» - это всегда вызывает у меня скептическую улыбку. Поэтому с определенного времени мы с командой договорились, что каждую реплику мы будем подтверждать реальным выходом на стройку.

На протяжении десятилетия коэффициент реализации того, что мы подписываем, мы формализуем здесь. Да, мы выбираем момент, мы готовимся заранее. Каждому подписанию предшествует большая работа. Питерский форум – это кульминация, причем публичная, имеющая политическую важность. А значит, и ты, и я берем на себя обязательства выполнить заявленное.

В результате конвертация подписанных соглашений в конкретные проекты – около 80%. Поэтому мы здесь и встречаемся.

Кстати, до вас к нам приходила большая делегация из Германии, в том числе были представители сети гипермаркетов GLOBUS. Они сегодня не выводят деньги в Германию, все остается здесь. Также у нас работают американские компании – это и Mars, и Pepsico, и другие. Всё это прибыльные предприятия. Поэтому они продолжают у нас инвестировать.

Мы подписываем соглашения и с отечественными компаниями. Например, здесь мы уже подписали пять соглашений с производителями роботов, четыре – с новыми большими проектами из сферы лайт индустриал в Химках, Щелково, Домодедово и Долгопрудном. С нашими традиционными партнерами - «Альфа Банком», «Сбербанком», ВТБ, Ростелекомом, - мы внедряем искусственный интеллект и развиваем новые совместные проекты. Два соглашения подписали по гостиницам.

Таким образом, и с иностранными, и с отечественными инвесторами мы стараемся работать в максимально комфортном партнерском режиме.