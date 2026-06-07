«Мы замахнулись на немыслимое»: академик Лукьянов раскрыл главные вызовы для человечества в медицине

Академик Лукьянов перечислил самые ожидаемые прорывы в медицине в течение 5 лет. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

«Ум, однажды расширенный новой идеей, никогда не сжимается до прежних размеров», - написал в XIX веке американский врач и поэт Оливер Уэнделл Холмс. Прогресс в медицине не остановить, говорят специалисты сегодня. Какие технологии дадут нам прорыв в лечении тяжелых болезней в ближайшем будущем? И что пока еще «не по зубам», остается главными вызовами для человечества в борьбе за здоровье и долголетие? Об этом рассказал в своем выступлении на одной из сессий ПМЭФ-2026 ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов.

УПРАВЛЕНИЕ СТАРЕНИЕМ - ПОКА МЕЧТА

- С одной стороны, мы видим огромный прогресс, который был сделан в последние десятилетия. Он позволил улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность, облегчить страдания миллионов людей, - говорит ученый. - С другой стороны, мой слух все-таки режет понятие «управление старением», которое часто встречается сегодня.

На самом деле, до сих пор у нас нет полного понимания, как устроен организм человека и каковы механизмы увядания тела и мозга, пояснил академик Лукьянов:

- Надо признать, что наши знания крайне ограничены. Фундаментальные причины и механизмы старения мы до конца не понимаем. А значит, и инструмента управления всеми процессами в наших руках еще нет.

От редакции: разумеется, это не значит, что исследования и медицинские «антивозрастные» разработки бесполезны. Определенные подвижки, успехи на пути к долголетию есть (подробнее см. ниже). Но надо быть реалистами: на этом пути мы пока ближе к началу. Доказанно эффективных и безопасных способов остановить старение или омолодить человеческий организм сегодня нет. Сейчас наша главная задача - не сокращать свою жизнь: нездоровым питанием, вредными привычками, игнорированием обследований и лечения хронических болезней, отмечают эксперты. Каждый последующий год может повышать шансы дождаться реально работающих методов радикального продления жизни.

ТОП ГЛАВНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ

Академик Лукьянов перечислил еще несколько направлений, которые остаются серьезными вызовами для человечества в области медицины.

1. Онкология: рак поджелудочной железы, глиобластома (самая частая и самая агрессивная форма опухоли головного мозга. От нее погибли Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов, Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске).

- Нам уже во многом понятно, как возникают опухоли, на каких молекулярных механизмах это основано. Но предстоит еще создавать и создавать все более персонифицированные подходы в лечении конкретных онкологических заболеваний, - отметил ученый.

2. Неврология: болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания, то есть связанные с деградацией мозга и деменцией.

- После 85 лет до половины людей страдает нейродегенеративными заболеваниями. Это огромная проблема и для их семей, и на уровне всей страны. Решить эту проблему или хотя бы облегчить ситуацию пока никому в мире серьезно не удалось, несмотря на все вложения, - говорит Сергей Лукьянов. - Мы сегодня активно работаем в этой области. Я вижу перспективы и есть надежда, что мы сможем занять лидирующие позиции в мире.

3. Психиатрия: депрессивные и тревожные расстройства.

Из-за огромных потоков информации в современном мире, многозадачности, хронических стрессов растет количество невротических расстройств - тревожных, депрессивных, расстройств адаптации (так называют состояние, при котором ослабевает способность человека приспосабливаться к серьезным изменениям в жизни, справляться со стрессом и т.д.), отмечают врачи-психиатры. Эти расстройства часто сопутствуют распространенным хроническим заболеваниям - сердечно-сосудистым, неврологическим, онкологическим и др. Поскольку в организме все взаимосвязано, невротические нарушения могут усугублять эти болезни, затруднять лечение основного заболевания. Такая ситуация - серьезный вызов для здравоохранения.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Каких прорывов ждем в ближайшем будущем

Один из главных прорывов последнего десятилетия - лечение генетически наследуемых заболеваний, рассказал академик Лукьянов:

- Мы замахнулись на казалось бы немыслимое: ребенок рождается с мутацией, и мы можем исправить этот недуг, который раньше считался приговором. Появляются все новые лекарства, постоянно, ежегодно. Но возникает проблема: а доступность? А стоимость? Как сделать так, чтобы препарат быстрее вошел в клиническую практику, дошел до пациентов? Ведь наследственных заболеваний потенциально сотни и тысячи, до 7 000 генов могут нести мутации, которые ведут к тяжелым последствиям.

В нашей стране идет системная работа в этом направлении, отметил ректор Пироговского университета. Эксперт назвал генную терапию одной из ключевых областей, где в ближайшие 5 лет можно ожидать серьезных прорывов. Также, по его словам, очень перспективны российские разработки для лечения аутоиммунных заболеваний. То есть болезней, при которых происходят критичные сбои в работе иммунной системы и она начинает разрушать организм (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и др.). Напомним, под руководством академика Лукьянова в 2024 году был создан первый в мире, революционный препарат от неизлечимого ранее аутоиммунного заболевания, болезни Бехтерева.

Третье направление, в котором активно работают ученые, врачи, и есть надежда на заметные подвижки - борьба с нейродегенеративными заболеваниями, в первую очередь - болезнью Альцгеймера.

В ТЕМУ

Новые разработки против рака и суперчасы для измерения скорости старения

За последнее время стало известно о нескольких новых зарубежных разработках для лечения рака и в области исследований старения. Речь не идет о победе над заболеваниями, как ошибочно сообщили некоторые СМИ и каналы в соцсетях. Но появились подходы, которые дают надежду на более масштабные успехи в будущем, отмечают эксперты.

* Экспериментальный препарат амивантамаб, разработанный американской компанией Johnson&Johnson, смог улучшить состояние пациентов с раком головы и шеи, чьи опухоли уже не поддавались другим методам лечения. У 15 больных к моменту наблюдения за ними полностью исчезли злокачественные новообразования. Это не говорит о полном излечении, число пациентов небольшое, их опухоли имели определенные иммунные особенности, уточняют специалисты. Но препарат продолжают исследовать. На него возлагают надежды, в том числе, при лечении некоторых форм рака легкого.

* Еще одно экспериментальное лекарство, дараксонрасиб (RMC-6236), в клиническом исследовании увеличило продолжительность жизни пациентов с запущенной формой рака поджелудочной железы. Традиционная химиотерапия позволяет продлить жизнь таким больным в среднем на 6,7 месяца. На фоне лечения новым препаратом срок вырос на 13,2 месяца, сообщил научный журнал Nature. «После более чем десятилетия без существенных успехов в лечении рака поджелудочной железы это значимое достижение. Оно вселяет надежду, что вскоре могут быть найдены и другие сложные мишени для прорывов в борьбе с онкозаболеваниями, не поддающимися лекарственной терапии», - отметили разработчики препарата из Онкологического центра Техасского университета в Хьюстоне (США).

* Международная команда ученых разработала новые, суперточные часы для измерения скорости старения. Тестирование позволяет по результатам анализа активности нескольких тысяч генов предсказывать ожидаемую продолжительность жизни человека и риск хронических заболеваний. Ведущий автор исследования - выпускник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда (США) Александр Тышковский.

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