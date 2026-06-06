Актер Энтони Хэд прославился довольно поздно, когда ему было уже за сорок. Фото: Online USA/Getty Images

Энтони Хэд прославился довольно поздно, когда ему было уже за сорок. В популярнейшем фантастическом сериале «Баффи, истребительница вампиров» ему дали роль Руперта Джайлза, наставника заглавной героини, к которому она в конце концов начинает относиться как к отцу. Впрочем, на родине, в Британии, его знали и по участию во множестве других телепроектов, таких, как «Little Britain» (прототип «Нашей Раши»).

Хэд родился 20 февраля 1954 года в семье актрисы и документалиста, и потом говорил, что перед ним даже не стоял вопрос - чем заниматься в жизни: еще в шесть лет, наблюдая за тем, как мать играла короля в «Новом платье короля» по Андерсену, он понял, что тоже хочет играть. Юношей он отправился учиться в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Потом играл на сцене. Широкая публика узнала его по серии рекламных роликов растворимого кофе (она была построена как мыльная опера, и зрителей действительно интриговало, что дальше случится с героями, Тони и Шэрон, встретившимися за чашкой кофе; ролики были так хорошо придуманы и пользовались такой народной любовью, что по их мотивам был даже написан роман!)

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров», 1998 год. Фото: Getty Images

Не исключено, что во многом благодаря рекламе он и получил роль в «Баффи». На время съемок ему пришлось переехать в США, при том, что семья оставалась в Англии. После завершения проекта работы ему тоже хватало, хотя сериалы, где он снимался, известны в основном в Британии. Впрочем, очень успешен был американо-британский «Тед Лассо», где он играл бывшего мужа героини Ханны Уоддингем и бывшего владельца футбольного клуба «Ричмонд», доставшегося супруге после развода. Еще хитом стали «Бриджертоны», но там он появлялся лишь в одной серии.

Энтони Хэд и Сара Фишер были вместе с 1982 года. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures/www.capitalpictures.com/Global Look Press

В декабре прошлого года Хэд потерял жену, Сару Фишер, прославившуюся в области защиты животных. (Они так и не оформили брак официально, но были вместе с 1982 года, у них двое дочерей). Он не пережил ее и на полгода: 1 июня 2026-го скончался от осложнений после пневмонии (дочери сообщили об этом прессе только 5 июня).

Коллеги Хэда по «Баффи» сейчас публикуют соболезнования в соцсетях. Сара Мишель Геллар написала: «Моя героиня часто говорила: «Скажите Джайлзу, что я все поняла и со мной все в порядке». Ну что ж, вот сейчас я не могу ничего понять, и со мной не все в порядке. Но я знаю, что мне повезло в жизни, потому что я знала тебя».

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