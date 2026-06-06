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Политика6 июня 2026 5:05

Российские войска не дают вражеским дронам проскользнуть над самой землейвидео

Зенитные установки создают пучок осколков на пути украинских беспилотников дальнего действия
Александр БОЙКО
Уничтожение вражеского БПЛА самолетного типа расчетом МОГ «Барс-Курск» с использованием зенитной установки ЗУ-23

Уничтожение вражеского БПЛА самолетного типа расчетом МОГ «Барс-Курск» с использованием зенитной установки ЗУ-23

Фото: Минобороны РФ.

Оператор ударного беспилотника из состава 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» успешно ликвидировал вражеский квадрокоптер, используемый украинскими силами на оптоволоконной связи, в зоне проведения боевых действий в Сумской области.

Уничтоженный квадрокоптер противника занимался снабжением и минированием территорий.

По данным Минобороны России средствами ПВО за минувшие сутки было нейтрализовало 376 украинских БПЛА самолетного типа

«Расчеты ударных дронов группировки несут круглосуточное дежурство, выявляя и уничтожая вражеские БПЛА, пункты управления беспилотниками, укрепления, технику и личный состав ВСУ. Операторы разведывательных дронов, оснащенных тепловизионными и ночными камерами, эффективно обнаруживают противника, после чего данные анализа используются для нанесения ударов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Кадр успешной ликвидации вражеского квадрокоптера

Кадр успешной ликвидации вражеского квадрокоптера

Фото: Минобороны РФ.

Противник огрызается и пытается отвлечь внимание: запускает ударные беспилотники самолетного типа, которые бьют по мирным населенным пунктам.

Встречают их в приграничных районах Курской области мобильные огневые группы (МОГ) добровольческого подразделения «Барс-Курск». Добровольцы, прошедшие полный курс подготовки, ежедневно пресекают попытки проникновения украинских дронов на территорию Курской области с помощью зенитных установок ЗУ-23, пулеметов и дронов-перехватчиков. Они не дают возможность вражеским дроном проскользнуть к целям над самой землей, вне зоны видимости радаров и средств ПВО.

«На видеокадрах зафиксировано уничтожение вражеского БПЛА самолетного типа расчетом МОГ «Барс-Курск» с использованием зенитной установки ЗУ-23», - комментируют кадры в Минобороны России.

«Зенитная установка ЗУ-23 отличается простотой обучения, надежностью и мобильностью. Обладает высокой скорострельностью (1,6–2 тыс. выстрелов в минуту), и монтируется на различные транспортные средства. Ее боеприпасы позволяют создать большой пучок осколков на пути вражеских беспилотников. Бьет точно на два километра», - отмечает командир ЗУ-23 с позывным «Никс».

Командир ЗУ-23 с позывным «Никс»

Командир ЗУ-23 с позывным «Никс»

Фото: Минобороны РФ.

Данные об уничтожении целей транслируются в режиме реального времени на командный пункт посредством военных мессенджеров и платформ Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» продолжают планомерно расширять зону безопасности, продвигаясь в Сумской и Харьковской областях. Войска ежедневно оттесняют противника от государственной границы, гарантируя безопасность гражданского населения в Курской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Минобороны России средствами ПВО за минувшие сутки было нейтрализовало 376 украинских БПЛА самолетного типа. Эти летательные аппараты были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве над множеством российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион и Республику Крым. Кроме того, беспилотники были перехвачены над территориями Республики Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.