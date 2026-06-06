Губернатор Орловской области Андрей Клычков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в открытой студии КП на ПМЭФ рассказал, как регион наращивает инвестиционный портфель, развивает особую экономическую зону «Орел» и территорию опережающего развития «Мценск», запускает новые аграрные и промышленные производства и делает ставку на семеноводство, электронику и технопарки. Отдельными темами разговора стали сотрудничество с КНДР и новые экспортные направления.

— ПМЭФ — площадка, где прежде всего говорят об экономике. В Орловской области работают особая экономическая зона «Орел» и территория опережающего развития «Мценск». Сколько у них сейчас резидентов и что делает регион, чтобы повышать инвестиционную привлекательность?

Андрей Клычков на ПМЭФ 2026

— Особая экономическая зона и территория опережающего развития действительно были для нас долгожданными инструментами. В 2019 году мы получили этот статус благодаря поддержке правительства России, и сегодня эти площадки дают результат. При этом нужно помнить, что мы прошли ковидный период, когда инвестиционная активность в целом заметно охладилась.

Сейчас в особой экономической зоне у нас восемь компаний-резидентов и 22 миллиарда рублей инвестиций. Официально создано 250 рабочих мест. Здесь важно понимать разницу между ОЭЗ и ТОР: территория опережающего развития больше ориентирована на предприятия меньшего масштаба, а особая экономическая зона — на более крупные проекты.

По показателям, которые установлены Министерством экономического развития, ОЭЗ «Орел» за отчетный период в 2,1 раза превысила план по привлечению инвестиций. По рабочим местам показатель превышен почти на 30%.

— Какие проекты на этих площадках станут ключевыми в ближайшее время?

— Этот год для нас знаковый: к запуску готовится целый ряд проектов, которые прошли строительный цикл. Это, в частности, проект с участием «Мираторга», «Гранд Фрайз» и «Вкусно — и точка» — консорциум с объемом инвестиций более 19 миллиардов рублей. Он даст около 400 новых рабочих мест. Кроме того, запускается предприятие по производству муки.

Еще один прорыв этого года — победа в конкурсе Министерства экономического развития по созданию технопарка. На территории особой экономической зоны мы начинаем реализовывать проект нового технопарка электроники. Объем государственной поддержки составит 300 миллионов рублей, а инвесторы в целом планируют вложить около 800 миллионов. Это 5 тысяч квадратных метров новых площадей для орловского бизнеса.

Проект реализует компания «Три точки». Кстати, она же выступила инициатором строительства уже за пределами ОЭЗ завода по производству мотоциклов и скутеров. Для нас это не самое характерное направление, но задача стоит серьезная — высокая локализация. План на этот год — около 10 тысяч единиц продукции.

Если говорить о территории опережающего развития, там сейчас 13 резидентов и 12 миллиардов рублей инвестиций. При этом создано 3,5 тысячи рабочих мест. Мы также планируем подписать еще два соглашения на сумму более 650 миллионов рублей. Это новые инвестиции в ТОР, новые рабочие места, повышение производительности и качества продукции.

По ТОРу мы в 2,3 раза превысили показатели по инвестициям и более чем в 3,5 раза — по рабочим местам. Поэтому сейчас наступил момент, когда мы ищем новые земельные участки, чтобы присоединить их к особой экономической зоне. А территорию опережающего развития будем развивать уже планово.

— Какие новые производства планируется открыть в Орловской области в 2026 году и в ближайшей перспективе?

— Я даже специально составил список по этому году. Проект «Гранд Фрайз» — это переработка 135 тысяч тонн готовой продукции из картофеля в год. По сути, картофель и производные картофельные продукты, которые будут продаваться во «Вкусно — и точка», будут орловского происхождения.

Есть проект «Курсар» — строительство семенного завода мощностью около 10 тонн семян в час. «МЭЗ ЮНЭКО» — завод по производству растительных масел: почти 10 тысяч тонн рапсового масла в месяц, а также рапсовый шрот и рапсовый лецитин.

Мценский элеватор — это мукомольный комбинат с мощностью хранения 20 тысяч тонн и производством 150 тонн муки в сутки. Также развивается Орловский зерновой терминал. Продолжаем реализацию проектов «Мильград» — это предприятие по переработке и хранению зерна, мукомольный комплекс.

Среди аграрных проектов — молочно-товарная ферма «Дружба» на 1000 голов, птицеводческий комплекс «Свеженка» почти на 545 тысяч голов бройлеров, проект «АгроПромЮг» по закладке яблоневого сада почти на 1000 гектаров. Для Орловщины это особенно важно: яблоки — один из наших брендов.

— Вы отдельно выделяете семеноводство. Почему это направление так важно для региона?

— По семенам Орловщина сегодня уже один из лидеров. Вторая очередь селекционно-семеноводческого центра «Бетагран Семена» — один из важных проектов в этой сфере.

В начале года у меня была встреча с президентом, и он поддержал создание на территории Орловской области национального семеноводческого центра. Сегодня мощности бизнеса — «Бетагран Семена», «Щелково Агрохим», «Мираторг» — по семенам многолетних трав, картофелю, сое, пшенице вместе с федеральным центром должны сформировать тот самый национальный семеноводческий центр.

— Какую роль в развитии региона играют технопарки?

— Мы активно занимаемся развитием технопарков. В прошлом году запустили технопарк «Регион 57», и он уже практически заполнен.

Один из его резидентов переехал к нам из Московской области — это компания «Алина Фарма». Она производит биологически активные добавки и косметические средства. Объем производства — около 9 миллионов единиц продукции в год.

— В конце мая Орловскую область посетила делегация Корейской Народно-Демократической Республики. С чем приехали представители КНДР и о чем удалось договориться?

— Сначала в октябре прошлого года я в составе правительственной делегации сам побывал в КНДР. Нам удалось достаточно плотно поработать с корейскими товарищами и обсудить варианты взаимодействия.

С одной стороны, это благодарность за поддержку в освобождении Курской области. С другой — желание и возможность продолжать экономические, культурные и туристические связи.

Ну а если вернуться к визиту гостей из КНДР, то коллеги провели в регионе три дня. Это были представители провинции Южный Хванхэ — южного региона КНДР с морской границей протяженностью около 1000 километров, развитой инфраструктурой и сельскохозяйственным уклоном.

Мы смогли показать наши результаты в сельском хозяйстве и промышленности. По итогам подписанного соглашения будем выстраивать обмен делегациями и технологиями. На октябрь планируем обратный визит в провинцию, чтобы уже предметно проработать более тесные контакты.

— С какими странами Орловская область уже сотрудничает и какие товары регион поставляет на экспорт?

— В нашем международном портфеле около 80 стран. Самый крупный партнер — Беларусь: на нее приходится более 33% общего товарооборота. Китай — почти 20%. Также среди наших партнеров Казахстан, Турция, Узбекистан, Индия, Вьетнам.

На Петербургском экономическом форуме мы договорились обсудить с делегацией из Перу возможность сотрудничества. Пока мы вместе не работаем, но видим хороший потенциал для поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Основа нашего экспорта — это, конечно, сельхозпродукция и электроника. Орловщина производит достаточно большой объем электронной продукции, востребованной за рубежом.

Я уже говорил о компании «Три точки». Она производит телематическое оборудование, которое поставляется в Китай для электромобилей. Потом эти машины приезжают в Россию и продаются уже с орловским телематическим оборудованием.