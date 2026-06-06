Самарская область заключила соглашения на 217 млрд рублей на ПМЭФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал большое интервью радио "Комсомольская правда". Фото: правительство Самарской области.

Петербургский международный экономический форум традиционно стал площадкой для подведения итогов и заключения стратегических соглашений. Самарская область в этом году презентовала себя как регион, который не только сохраняет промышленный потенциал, но и активно осваивает новые высокотехнологичные ниши. Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью рассказал о ключевых соглашениях в сфере беспилотной авиации, будущем АвтоВАЗа и уникальных туристических возможностях губернии.

Благоприятный инвестиционный климат

По итогам работы на ПМЭФ Самарская область подписала пакет соглашений на общую сумму более 217 миллиардов рублей. Средства пойдут в разные отрасли – от химической промышленности до сельского хозяйства. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ключевая задача региона в условиях экономической стагнации – максимально быстро и комфортно сопровождать уже одобренные проекты.

«Инвестиционный климат - это не набор бумаг и дорожных карт, это отношение к этим героическим людям, которые, несмотря на все сложности в экономике, инвестируют, продолжают создавать новые производства, новые продукты, – заявил глава региона. - Наша задача – бизнес поддерживать и не потерять ни одной возможности для коллег создавать свои производства».

Федорищев также отметил, что на одной из ключевых сессий форума – «Химия – это жизнь» с вице-премьером Денисом Мантуровым – поблагодарил руководителей крупнейших химических компаний за готовность инвестировать.

Полигон для федеральных решений

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Промышленность». Он пояснил, что цель этой работы – создание единой федеральной повестки. Комиссия собирает предложения от 89 субъектов РФ, и многие нормативные акты, рожденные на этой площадке, уже стали федеральными законами.

В качестве конкретного примера губернатор привел внедрение беспилотных систем в сельском хозяйстве. В прошлом году в регионе дронами обработано более 1 миллиона гектаров сельхозземель. Производительность труда при этом выросла на 30%. Искусственный интеллект, разработанный в Тольяттинском госуниверситете, точно распределяет удобрения производства «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот» – с учетом состояния почвы и влажности. Эта услуга уже востребована по всей стране. Он также отметил слаженную работу с Минпромторгом, Советом Федерации и профильным комитетом Госдумы.

«Лада Азимут»: новый дизайн и полный цикл производства

Вячеслав Федорищев также рассказал о текущем положении дел на АвтоВАЗе – легендарном предприятии с богатой историей, где сейчас трудятся около 40 тысяч человек. Он подчеркнул, что автогигант изначально создавался как производство полного цикла, поэтому вопрос локализации стоит иначе, чем у новых игроков.

Примером прорыва стал новый паркетник «Лада Азимут», который был представлен на ПМЭФ. Автомобиль получил абсолютно новый дизайн.

«В этой модели «Азимут» благодаря нашим ребятам, нашим промышленными дизайнерами был создан этот уникальный облик, - рассказал Вячеслав Федорищев. – Все написали о том, что новый дизайн абсолютно не похож на то, что раньше производили отечественные автопроизводители. Он крутой, в полном смысле этого слова».

Губернатор заверил, что несмотря на определенные экономические сложности продукция АвтоВАЗа была, есть и будет – качественная, отечественная и конкурентоспособная.

Биоэкономика: новое слово в химии

Самарская область - традиционный центр газохимии. Однако на ПМЭФ регион заявил о принципиально новом направлении – биоэкономике. Как пояснил Вячеслав Федорищев, мультипликативный эффект в этой сфере достигает десятикратного значения. Биоэкономика становится основой продовольственной и технологической безопасности страны. Первый проект, который уже перешел в стадию реализации, – производство ксантановой камеди. Сейчас оно полностью закупается за рубежом. Самарская область намерена закрыть эту нишу собственным производством.

«Дальше пойдет лимонная кислота, полимолочная кислота, молочная кислота, соли – все, что связано с технологическими циклами биоэкономики», – перечислил губернатор.

Он добавил, что, помимо крупнотоннажных продуктов (метанол, аммиак, удобрения), регион должен развивать уникальные малотоннажные производства, чтобы не упустить технологическое лидерство.

Кластер беспилотных авиасистем и самарские дроны

За два года Самарская область заняла одну из ведущих позиций в стране по производству и внедрению гражданских дронов. В регионе работает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС), объединяющий около 60 резидентов со всей страны. Это команды разработчиков двигателей, искусственного интеллекта, композитных материалов. По поручению президента в Самаре создан первый в России университет беспилотных систем. В этом году состоится выпуск первых магистров. Кроме того, заработал Институт искусственного интеллекта, который уже получил федеральное финансирование – порядка 900 миллионов рублей.

«Примерно 30% беспилотных систем, комплексов и научных разработок, выпускаемых в России, приходится на Самарскую область, – добавил губернатор. - У нас работа не останавливается, идет полным ходом. И уверен, что всем, кто работает в сфере беспилотных технологий, будет интересно приехать к нами стать частью этой большой экосистемы».

Волга, горы и «Самарская Лука»

В завершение интервью Вячеслав Федорищев рассказал о туристической привлекательности региона. По его словам, Самарская область – это «сердце России», где родилось множество выдающихся деятелей культуры и управления.

«Если вы приедете, то увидите величественную Волгу, - поделился губернатор. - И самое, наверное, удивительное будет увидеть, что напротив Самары - города-миллионника, через эту замечательную широкую Волгу, огромный национальный парк «Самарская Лука», горы. И ты стоишь в миллионнике, а напротив тебя горы. Такое очень редко где встретишь».

Он также отметил доброту и искренность самарцев, которая не сможет оставить равнодушными гостей региона.

«Я вам очень рекомендую приезжать с семьей в Самарскую область – не как губернатор, а как человек, который может ответственно сказать: здесь замечательная, красивая, благодарная земля», - заключил Вячеслав Федорищев.