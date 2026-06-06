Росконгресс подписал соглашение с СПбГУ о развитии стажировок и практик студентов в фонде

Подписи в соглашении поставили первый проректор по академическим вопросам Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмаш и заместитель директора фонда «Росконгресс» и директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фонд Росконгресс, организующий ПМЭФ, уже продолжительное время активно сотрудничает с одним из ведущих и старейших вузов России - Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). В первую очередь, идет активная совместная работа в части организации практики, стажировок и волонтерских программ для учащихся и выпускников.

Результатом такого сотрудничества обе стороны довольны, поэтому в субботу, 6 июня, на ПМЭФ-2026 было подписано соглашение между фондом и университетом о продолжении совестной работы, предусматривающее развитие взаимодействия в части организации практик и стажировок, а также реализацию совместных карьерных, менторских и экспертных мероприятий и взаимного информационного партнерства. Подписи в соглашении поставили первый проректор по академическим вопросам Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмаш и заместитель директора фонда «Росконгресс» и директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Первый проректор по академическим вопросам Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель директора фонда «Росконгресс» и директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- СПбГУ - наш традиционный партнер, мы много взаимодействуем и в рамках волонтерских программ, экспертного сообщества и в целом в рамках участия университета в мероприятиях Росконгресса, - отметил в разговоре с журналистками Вальков. - Но конкретно это соглашение направлено на закрепление нашего партнерства в сфере стажировок. В Петербурге у нас достаточно большой офис и много вакансий – мы всегда рады видеть выпускников и студентов СПбГУ в наших рядах. Я сам, как выпускник СПбГУ, очень рад, что это партнерство получило такой дальнейший шаг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фонд Росконгресс и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) продолжат сотрудничество Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что Фонд Росконгресс признан одной из самых популярных площадок для старта карьеры в рамках федеральных проектов. Одним из таких успешных примеров является образовательный проект по развитию кадрового потенциала «ДримтиМ», предлагающий студентам и выпускникам стажировки, практику и реальную работу на крупнейших деловых мероприятиях страны, включая и сам ПМЭФ.