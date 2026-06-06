Зюганов: Путин разговаривал с президентом Танзании больше трёх часов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это Александр Гамов, помощник Зюганова, с Петербургского международного экономического форума. Я вчера рыскал до самого позднего вечера, но, к сожалению, так и не смог вас найти, и мы не увиделись. Но я здесь нахожусь, я у стенда «Комсомольской правды».

- Здравствуй! Я тебя, Саш, тоже долго искал… Но - не смог. А сейчас вот поздравляю с завершающим днем этого уникального форума.

Ну и прежде всего, сегодня день русского языку, пушкинский день, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Так что у тебя сегодня есть повод отметить эти события.

- Обязательно. Но - только вместе с вами.

- Стихи потом тогда почитаем…

- Хорошо! А сейчас… Если вернуться к форуму, что было самым главным, что вам запомнилось, товарищ Генеральный секретарь?

- Сейчас, сейчас…

Стенд "Комсомольской правды" на ПМЭФ-2026 Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

- Год назад, говоря о прошлом ПМЭФ, мы с вами тогда встретились, и я обратил ваше внимание, что там было очень много красного.

- (смеется) Тебе, товарищ Гамов, только красный цвет подавай

- Что сейчас бросилось в глаза? И что было самым главным, на ваш взгляд?

- Ну, естественно, главным было более чем трехчасовое пленарное заседание - выступления Владимира Путина и наших гостей.

Смотри, 130 делегаций практически из абсолютного большинства стран мира, наши губернаторы, руководители предприятий, министры, ученые, специалисты собрались вместе и очень обстоятельно обсуждали все насущные проблемы.

Это, прежде всего, проблемы, связанные с войной и миром… Плюс - вопросы стабильного развития планеты и успешного решения насущных задач… Пути выхода из системного кризиса - куда мы попали и что грозит всем большими неприятностями.

А мы уже вынуждены бороться против натовско-бандеровского фашизма, который объявил войну русскому миру, нашей гениальной цивилизации.

- А что вас на форуме приятно удивило?

- Порадовало, что на этот раз приехали те, кто определяет сегодня и экономическую, и культурную, и социальную погоду на планете.

- Что вы конкретно имеете ввиду?

- Китайская большая делегация…Индийская солидная группа представителей. Индия входит в тройку самых индустриально развитых стран.

Там - рядом Бразилия, Индонезия, они - в десятке. То есть, очень широко все лидеры прогресса представлены.

Владимир Путин в своем докладе подчеркнул, что сегодня БРИКС гораздо солиднее, эффективнее, энергичнее живет и развивается. А «семерка» тут совсем не указ, скорее вот они и ведут себя провокационно.

В целом, мне понравился деловой подход на форуме. Видимо, сказывается все – и то, что надо преодолевать кризисные явления, и - что у нас сильный спад экономики за прошедший год. Надо учиться у других, максимально консолидироваться и быстрее решать проблемы. Уменьшилось на этом форуме количество праздношатающихся, на прежних их было немало, в этот раз я просто этого не почувствовал.

- Я тоже.

- Это поднимало деловитость, ответственность, мобилизованность всех, кто собрался в Ленинграде - Санкт-Петербурге.

Признаюсь, на меня произвело очень хорошее впечатление выступление президента Танзании. Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву с государственным визитом еще 2 июня и сначала был торжественный прием в Кремле.

Она очень интересный собеседник. Мне президент сказал, что 3 с лишним часа с ней беседовал.

- А когда, вчера об этом вам сказал Владимир Владимирович?

- И вчера сказал, и до этого.

- А вчера вы и с президентом Путиным пообщались?

- Я общался, да… Регулярно общаюсь. Вообще, надо - активнее с Африкой.

- Геннадий Андреевич, я вас поддерживаю. «Комсомолка» вас поддерживает. Вот и на этом форуме мы всех участников угощаем нашим фирменным кофе из Уганды. Я вам передавал пакет с зернами тоже…

- Да, это полезно.

Прямо еще тебе скажу, что на меня произвело очень хорошее впечатление и выступление Мирзиёева, президента Узбекистана.

Он мыслит широко и настроен очень конструктивно. Вот в этой части я в принципе удовлетворен.

Президент Путин держался уверенно, твердо, последовательно.

И когда ему задали вопрос - по поводу переговоров. Наш президент правильно сказал: переговоры вести? С кем? А сами - провокаторы - убивают детей, студентов, ведут себя просто как последние твари и бандиты с большой дороги.

- Это об Украине.

- Ну, Украина сама попала, как кур во щип, превратилась в кровавую рану, которую захватили нацисты, бендеровцы и фашисты…

И президент с нашего форума прямо обратился ко всем российским солдатам, командирам, офицерам: работайте, братья!

Вот сегодня эти братья продолжают работу - со всех фронтов ответили, что мы будем освобождать братскую республику от фашизма и добиваться прочного мира, гарантированного.

И еще… Сейчас всем (кто не знает!) надо изучить «Клеветникам России» и наизусть это цитировать.

- Абсолютно согласен с вами. Геннадий Андреевич!

(Зюганов начинает читать Пушкина. Наизусть!)

- О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —

И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?..

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь! Вам! И - Пушкину!

- Давай!